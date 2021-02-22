FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4777 постов • 1045 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
25 "сюжетных дыр" в известных фильмах и их объяснение

25 "сюжетных дыр" в известных фильмах и их объяснение (25 фото)

Автор:
22 февраля 2021 15:14
Сообщество : Кино
Метки: Нестыковки   кино   неувязочка   объяснение   про кино   сюжет   сюжетные дыры   
2104
25
Если после просмотра киноленты у зрителя остается ощущение какой-то нестыковки и отсутствия логики в повествовании, то мы, очевидно, имеем дело с "дырой в сюжете". Появление таких дыр - дело для кино житейское, и происходить это может по разным причинам. Но иногда то, что кажется серьезной неувязкой, таковой не является, - стоит лишь повнимательнее присмотреться и все становится на свои места. Логика снова торжествует.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Нестыковки   кино   неувязочка   объяснение   про кино   сюжет   сюжетные дыры   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
32
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Виталий Касандров 3 часа назад
Остались неразрешенными противоречия .
Прочему таки колобка не сожрал скажем заяц весьма быстрый и верткий . Дело было в лесу и шароход там не имеет преимуществ .
Волк по идеи получив информацию о бабушке, должен сразу сожрать Красную Шапку а не устраивать квест с переодевание .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
7k
Puans-on Полчаса назад
3. Почему в "Армагеддоне" НАСА обучало нефтяников

Так они в самом фильме это сказали, какая дыра?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ego sum qui sum 37 минут назад
в основном чушь а не объяснения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
jonnyD 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа jonnyD 2 часа назад
Спички были изобретены позже зажигалок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Вентиляционное отверстие Звезды смерти в вакууме??? Вы серьезно считаете это обоснованием? Просто ради интереса, а что выводится в это "вентиляционное отверстие"??? В открытом космосе отвод тепла осуществляется инфракрасными излучателями а не сквозными "дырами".
---
А по вирусу в фильме "Дно независимости", в версии "до обрезания" было показано что в "зоне 51" был инопланетный корабль, на нем был компьютер для которого и создавали вирус, на случай "возможного будущего вторжения". А потом этот вирус использовали на головном корабле. Но потом разработку вируса вырезали... Смотреть с 6:00
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр Очевидное-Невероятное 48 минут назад
Байден в ролике такой молодой еще...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
291
*опа 2 часа назад
Если бы всё было ПО ПРАВДЕ, это было бы не игровое кино, а документальное....
Необъяснимые дыры бывают в фильмах, которые делаются спустя рукава. Без должной подготовки, изучения материала. Просто дилетантизм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
443
Умница-красавица 2 часа назад
А вот для этих, из «Тихого места», не трахаться- был вообще не вариант? То есть, кругом апокалипсис, а им невмоготу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр Умница-красавица 48 минут назад
Вообще то да, вы пробовали просто не трахаться из за каких то проблем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
417
kuka Умница-красавица 5 минут назад
Основной инстинкт, наряду с самосохранением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Acu900 3 часа назад
А как объясните такой парадокс?:
Док Браун изобрел машин времени, однако Марти, попав в 1955 год пришлось объяснять молодому Доку как он ее изобрел показывая видео с собственным объяснением. То есть Доку именно после просмотра этому видео пришла идея что "генератор потока" который он уыидел когда упальс унитаза и есть машина времени. Однако если бы Марти не прилетел в прошлое, Док не связал бы свое видение с машиной времении и продолжал бы изобретать аппарат для чтения мыслей. А раз нет машины времени, значит Марти не смог бы приехать в 55-й и показать ему видео... Круг замкнулся
И еще в конце второй части в уже летающий DeLorean попадает молния и сидящий в ней Док (уже из 85-го)попадает на Дикий Запад и пишет самому себе письмо где спрятал машину. Упустим нестыковки почему молодой Док об этом раньше не щнал, вопрос в другом. Как машина, простоявшая в пещере 70 лет сохранилась в почти идиальном состоянии и ее не нашли преждевременно любопытные кладоискатели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
1k
Берт Acu900 2 часа назад
Доку идея о генераторе потока пришла когда он с унитаза упал, у него шишка на лбу. Это было до просмотра видео. Последнее лишь убедило его что он движется в правильном направлении. А изобретение «читателя мыслей» это совершенно иное, не относящееся ни к потоку, ни к машине времени
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Acu900 Берт 2 часа назад
Убедило его только тогда когда просмотрел видео. Без него он так бы и не понял как эту машину времени изобретать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил Acu900 Час назад
Меня другой аспект фильма интересует. После того как старый Бифф отдает альманах себе молодому в 1955-м году, он возвращается в 2015-й год и ВОЗВРАЩАЕТ машину доку и Марти. Зачем?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Берт Acu900 38 минут назад
Не, пересмотри)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Берт Михаил 36 минут назад
Он не знал всех нюансов, боялся спалиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Nefrion 3 часа назад
Один дома. Телефонная линия была повреждена.
Тем не менее Кевин заказывает себе пиццу по телефону.

Гарри Поттер. Почему Волан-де-Морт просто не выстрелил в Гарри? Вряд ли он вообще знает, что такое пистолет.
Прожив в детском доме до совершеннолетия? Едва ли. Скорее отторгал все не магическое.

Звездные Войны. Почему у Звезды Смерти такой глупый недочет, слабое место в виде выхлопного отверстия?
В фильме "Изгой-один" это объяснили намеренной диверсией инженеров, которые проектировали станцию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
Gleb_Skameikin Nefrion Час назад
еше Кевин вызывает копов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
etheral 3 часа назад
Люк и Дарт чуйствовали присутствие друг-друга, а вот про Лею вопрос, может она не получила навыков джедая, только и всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр etheral 46 минут назад
Вообщето у нее чуйка тоже была, что не раз поеказывали в последних чайстях про кайло еврея
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мистер Фикс 3 часа назад
Оправдания, притянутые за уши.
По поводу дня независимости - вообще не объяснение. В какой среде написан вирус и как он работает в программной среде пришельцев?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
сапер Водичка 3 часа назад
Тьфу.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Максим Т. 3 часа назад
Комментарий к фото
Бен Аффлек в самом начале съемок поинтересовался у режиссера Майкла Бэя – а не проще ли NASA обучить астронавтов буровому искусству. На что Бэй предложил Аффлеку заткнуться и работать, а не забивать себе голову глупыми вопросами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
466
Евгений Максим Т. 2 часа назад
Комментарий к фото
Вообще ответ на этот вопрос прямо даётся. В фильме. Первоначально уиллиса позвали в наса обучить астронавтов буровому делу. Но он отказался, сказав что не сможет за сколько то там дней, он буровик в 3 поколении и занимается этим всю жизнь. И предложил что полетит он и его команда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр Евгений 41 минуту назад
Комментарий к фото
Буровик в третьем поколении ))) Что такого умеет буровик, чего не сумеет астронавт? Буровик, это крепкий мужик, который может донести трубу до нужного места, и купаясь в буровом растворе привинтить одну трубу к другой? Если что, процесс бурения контролируют геологи и геофизики-телеметристы, но никак не буровики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как находят футбольные таланты в деревнях? Удивительная история Криштиану Роналду Как находят футбольные таланты в деревнях? Удивительная история Криштиану Роналду Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы 16 случаев, когда киношники показали лишнее 16 случаев, когда киношники показали лишнее 30 ошибок и штампов, которые зрители не прощают фильмам 30 ошибок и штампов, которые зрители не прощают фильмам 8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты» 8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты» 30 настолько больших сюжетных дыр, что сквозь них может проехать грузовик 30 настолько больших сюжетных дыр, что сквозь них может проехать грузовик
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

490938



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фельдшер из Украины совершил по-настоящему геройский поступок
1
69
Фельдшер из Украины совершил по-настоящему геройский поступок
Смешной пост о тупости, который точно не оценят глупые люди
2
64
Смешной пост о тупости, который точно не оценят глупые люди
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Отличная закуска из рыбы за 10 минут // Тартар из тунца с авокадо
0
1
Отличная закуска из рыбы за 10 минут // Тартар из тунца с авокадо
"Пойду вакцину варить, маски шить уже невыгодно": реакция на новый российский препарат
1
78
"Пойду вакцину варить, маски шить уже невыгодно": реакция на новый российский препарат
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#животные#Россия#прикол#картинки#СССР#подборка#транспорт#актеры
#фото#история#кино#приколы#девушки#комментарии#шоу бизнес#дети#Фотографии.#сарказм.
#интересно#факты#сша#настроение#еда#позитив#прикольные#смешно#собака

На что жалуетесь?

Вернуться