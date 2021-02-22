25 "сюжетных дыр" в известных фильмах и их объяснение

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Если после просмотра киноленты у зрителя остается ощущение какой-то нестыковки и отсутствия логики в повествовании, то мы, очевидно, имеем дело с "дырой в сюжете". Появление таких дыр - дело для кино житейское, и происходить это может по разным причинам. Но иногда то, что кажется серьезной неувязкой, таковой не является, - стоит лишь повнимательнее присмотреться и все становится на свои места. Логика снова торжествует.
1. Как Моника в сериале "Друзья" могла позволить себе квартиру с двумя спальнями в Нью-Йорке? Это нереально!
Героиня объясняет это еще в первом эпизоде: она говорит, что квартира сдается по программе контроля арендной платы (специальная жилищная программа Нью-Йорка, позволяющая ограничить сумму арендной платы за жилье) и, если кто-нибудь спросит, то Моника - 80-летняя старушка.
2. Почему Ариэль в "Русалочке" бросила все, что у нее было, ради человека, которого она только что встретила?
Самый простой ответ - она его полюбила. Но, похоже, тут дело посерьезнее. Еще до того, как русалочка увидела Эрика, она мечтала о том, чтобы исследовать мир людей. Но у нее и мысли не возникало о том, чтобы обратиться к Урсуле, получить ноги и покинуть свою семью навсегда. А вот когда ее отец пришел в ярость и уничтожил коллекцию людских безделушек, которые Ариэль с такой любовью собирала, настал тот самый момент, который называют "последней каплей". Тритон разрушил дело ее жизни. Она больше не чувствовала, что может быть счастлива или в безопасности в океане своего отца, поэтому решила все бросить и попытать счастья в другом месте. Так что возможность быть с Эриком - это лишь приятный бонус.
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3. Почему в "Армагеддоне" НАСА обучало нефтяников быть космонавтами, когда они могли просто обучить космонавтов бурить нефть?
Это совершенно нормально. НАСА и другие космические агентства делают это постоянно; когда нужен человек в полете со специфическим опытом, он проходит космическую подготовку - и это проще, чем космонавту приобрести такой опыт. Кроме того, к сведению, бурение нефтяных скважин - или любой вид глубинных геологических работ - дело очень серьезное и непростое. В "Армагеддоне" команда бурильщиков состояла из суперпрофи, лучших из лучших в своей области.
4. Почему в "Титанике" Джек и Роуз не забрались на спасительную деревянную дверь вместе, ведь они могли поместиться там оба?
Этот вопрос задают многие. В действительности, если посмотреть сцену внимательнее, Джек и Роуз просто не смогли поместиться там вдвоем. Джек попытался забраться, но под его весом все бы перевернулось. Он пожертвовал собой.
5. Почему герои "Гарри Поттера" не использовали Маховик времени, чтобы отправиться в прошлое и убить молодого Волан-де-Морта?
По поводу фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана" существует убеждение о том, что если вы умеете путешествовать во времени, то можете просто вернуться в прошлое и решить все проблемы, например, убив Волдеморта во младенчестве. Но на самом деле герои фильма не изменяли прошлое. Они возвращались назад во времени и фактически проживали ту же ситуацию с другой точки зрения, но глобально изменить прошлое не могли. Так что это был не вариант!
6. Почему в трилогии "Властелин колец" нельзя было сразу полететь на орлах в Мордор?
Что ж, вероятнее всего, Око Саурона видело все происходящее в небе на много километров вперед, и у орлов просто не было шансов долететь. Армии орков сбили бы еще где-то на подступах к Мордору, а может и раньше.
7. Если в "Истории игрушек" Базз Лайтер считает, что он не игрушка, то почему он замирает в присутствии людей?
Потому что он на чужой планете, и это то, что делают все остальные, когда эти гиганты входят в комнату. Он повторяет.
8. Как Золушка могла потерять хрустальную туфельку, если та идеально подходила к ее ножке?
Хрусталь (по другим версиям - стекло или золото) - не самый гибкий и податливый материал, и вполне можно ожидать, что обувь из него может соскочить с ноги. Особенно если споткнуться.
9. Как в фильме "Звездные войны: Пробуждение силы" Кайло Рен (который годами тренировался со световым мечом) был так легко побежден Рей (которая держала световой меч всего несколько минут)?
Да он просто устал. Кайло за 10 минут до этого убил своего отца, получил ранение в ногу из оружия, выстрел из которого по мощности эквивалентен удару автомобилем, и получил удар световым мечом от Финна. Вдобавок ко всему, он даже не пытался убить Рей, а пытался завербовать ее. Тем не менее, несмотря на все эти очевидные факты, поклонники франшизы настаивают на том, что либо он слаб, либо Рей получила откуда-то свыше силы, чтобы победить его.
10. Если Гарри Поттер все это время был крестражем, а яда василиска достаточно, чтобы уничтожить крестраж, почему не был разрушен крестраж внутри Гарри, когда василиск укусил его в "Гарри Поттере и Тайной комнате"?
Да, яда было бы достаточно, чтобы убить Гарри/уничтожить крестраж - если бы не феникс Фоукс, который успел своим волшебством вернуть Гарри к жизни. Крестраж должен быть поврежден без всякой надежды на волшебное восстановление. Это означает смерть, если это живое существо, или мощный магический урон неживым объектам. Не похоже, что яд василиска имеет какие-то особые "антикрестражные" свойства. Это просто вещество, которое может повредить большинство объектов, стоящих за точкой магического ремонта, и Фоукс вылечил Гарри, прежде чем оно могло его убить.
11. Почему пара в фильме "Тихое место" эгоистично решила завести еще одного ребенка посреди того, что по сути является апокалипсисом?
Скорее всего, это была незапланированная беременность. В ситуации, когда вокруг творится хаос и герои вынуждены совершать набег на заброшенную аптеку в поиска случайно оставшихся медикаментов, вряд ли они ищут противозачаточные и презервативы. Как-то не до этого, есть проблемы поважнее.
12. Почему в фильме "Мстители: Война бесконечности" Танос просто не создал больше ресурсов вместо того, чтобы убивать половину всего живого на каждой планете?
А он давно вынашивал идею геноцида, просто никто не относился к нему всерьез, его считали сумасшедшим. Так что он, наверное, хотел убить половину всего живого просто для того чтобы сказать "А я предупреждал".
13. Почему в фильме "Назад в будущее" родители Марти не осознают, что встретили собственного сына / не помнят, как он выглядел?
Ну, они знакомы-то были всего неделю, и происходило это 20 лет назад. Лоррейн, вероятно, очень скоро забыла глупое подростковое увлечение, которое она испытала незадолго до встречи со своим будущим мужем.
14. Почему в фильме "Один дома" Кевин не позвонил в полицию?
Телефонная линия была повреждена.
15. Почему Волан-де-Морт просто не выстрелил в Гарри?
Он ни в кого не стреляет на протяжении всей истории. Вряд ли он вообще знает, что такое пистолет.
16. Как Бэтмен вернулся в Готэм в фильме "Темный рыцарь: Возрождение легенды", если город находился под контролем Бэйна?
Ну тут очевидно, что Брюс знает все входы и выходы из города, даже если основные дороги захвачены Бэйном. Настоящий вопрос заключается в том, как он оправился после перелома позвоночника и тюремной хирургии настолько, чтобы вообще отправиться в путь и драться.
17. Почему в фильме "Звездные войны: Новая надежда" Вейдер не почувствовал, что Лея - его дочь?
А он не ясновидящий. Он и по поводу Люка ничего не почувствовал, и вообще был уверен, что у Падме случился выкидыш. Вейдер узнает, что Люк - его сын, только когда ему об этом сообщает Палпатин.
18. Как мог Дамблдор сознательно оставить Гарри жить с Дурслями?
Дамблдор сделал все, что мог, - учитывая заклятие крови, созданное Лили, и огромный хаос после первого поражения Волдеморта, это был самый безопасный вариант. Помните, вскоре после поражения Волан-де-Морта группа его сторонников ворвалась в дом Лонгботтомов и свела их с ума пытками. И эти маньяки охотились за Гарри, а он был еще младенцем!
19. Почему Дэниелу разрешили сделать "удар журавля" в фильме "Каратэ-пацан", если это явно незаконно?
Многие традиционные соревнования по боевым искусствам запрещают удары по голове, но вполне допустимы удары ногами по голове. Удары ногами по голове обычно совершенно законны.
20. Почему у Звезды Смерти такой глупый недочет, слабое место в виде выхлопного отверстия?
Охлаждение вещей в космосе затруднено, так как тепло должно куда-то уходить. Вытяжная вентиляция - это вполне разумная вещь для станции размером с небольшую луну, которая, очевидно, будет генерировать много тепла. Фильм также прямо говорит нам, что это не единственная выхлопная труба на станции. В сцене брифинга упоминается, что есть несколько вентиляционных отверстий, это было не единственным.
21. В фильме "Капитан Америка: Гражданская война" Тони Старк просто выясняет, что Питер Паркер - Человек-паук, но как он это понял?
Это не нарушает правил вселенной, поскольку мы знаем, что Тони Старк, вероятно, может легко получить доступ к большому количеству видеозаписей с камер наблюдения, так что он мог выследить Питера. Или может быть другое объяснение, чувак все-таки Мститель.
22. Как люди узнали, какое слово произнес последним Чарльз Фостер Кейн в фильме "Гражданин Кейн", если он умер в одиночестве?
Тот факт, что он единственный в кадре, когда он умирает, не означает, что никто из его слуг не находится рядом.
23. Почему эмо Тоби Магуайр из "Человека-паука 3" так раздражает?
Такова задумка создателей фильма. Герой должен выглядеть мерзко и вести себя соответствующе.
24. Почему в "Голодных играх" Китнисс не позволила своей сестре Прим брать тессеры (пайки на еду)?
Объяснение заключается в том, что если Прим возьмет тессеры, ее имя будет чаще появляться в играх с каждым годом, в том числе после того, как Китнисс исполнится 18 лет и она станет неспособной выступить в качестве добровольца вместе сестры.
25. Как в "Дне независимости" компьютерный вирус, созданный человеком, работает с технологиями, созданными пришельцами?
Все шутят о том, что у инопланетного материнского корабля нет антивируса, но зачем им это? Это коллективный разум, который общается телепатически, и, похоже, они обладают чрезвычайно высоким уровнем социальной сплоченности. Компьютерные вирусы не похожи на настоящие вирусы. Они не встречаются в природе; люди создали их, потому что люди агрессивны по отношению друг к другу. Вполне возможно, что инопланетный вид, использующий телепатию для общения, даже не догадался бы о возможности применить компьютерный вирус.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Прочему таки колобка не сожрал скажем заяц весьма быстрый и верткий . Дело было в лесу и шароход там не имеет преимуществ .
Волк по идеи получив информацию о бабушке, должен сразу сожрать Красную Шапку а не устраивать квест с переодевание .
Так они в самом фильме это сказали, какая дыра?
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А по вирусу в фильме "Дно независимости", в версии "до обрезания" было показано что в "зоне 51" был инопланетный корабль, на нем был компьютер для которого и создавали вирус, на случай "возможного будущего вторжения". А потом этот вирус использовали на головном корабле. Но потом разработку вируса вырезали... Смотреть с 6:00
Необъяснимые дыры бывают в фильмах, которые делаются спустя рукава. Без должной подготовки, изучения материала. Просто дилетантизм.
Док Браун изобрел машин времени, однако Марти, попав в 1955 год пришлось объяснять молодому Доку как он ее изобрел показывая видео с собственным объяснением. То есть Доку именно после просмотра этому видео пришла идея что "генератор потока" который он уыидел когда упальс унитаза и есть машина времени. Однако если бы Марти не прилетел в прошлое, Док не связал бы свое видение с машиной времении и продолжал бы изобретать аппарат для чтения мыслей. А раз нет машины времени, значит Марти не смог бы приехать в 55-й и показать ему видео... Круг замкнулся
И еще в конце второй части в уже летающий DeLorean попадает молния и сидящий в ней Док (уже из 85-го)попадает на Дикий Запад и пишет самому себе письмо где спрятал машину. Упустим нестыковки почему молодой Док об этом раньше не щнал, вопрос в другом. Как машина, простоявшая в пещере 70 лет сохранилась в почти идиальном состоянии и ее не нашли преждевременно любопытные кладоискатели?
Тем не менее Кевин заказывает себе пиццу по телефону.
Гарри Поттер. Почему Волан-де-Морт просто не выстрелил в Гарри? Вряд ли он вообще знает, что такое пистолет.
Прожив в детском доме до совершеннолетия? Едва ли. Скорее отторгал все не магическое.
Звездные Войны. Почему у Звезды Смерти такой глупый недочет, слабое место в виде выхлопного отверстия?
В фильме "Изгой-один" это объяснили намеренной диверсией инженеров, которые проектировали станцию.
По поводу дня независимости - вообще не объяснение. В какой среде написан вирус и как он работает в программной среде пришельцев?