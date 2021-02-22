25 "сюжетных дыр" в известных фильмах и их объяснение

Самый простой ответ - она его полюбила. Но, похоже, тут дело посерьезнее. Еще до того, как русалочка увидела Эрика, она мечтала о том, чтобы исследовать мир людей. Но у нее и мысли не возникало о том, чтобы обратиться к Урсуле, получить ноги и покинуть свою семью навсегда. А вот когда ее отец пришел в ярость и уничтожил коллекцию людских безделушек, которые Ариэль с такой любовью собирала, настал тот самый момент, который называют "последней каплей". Тритон разрушил дело ее жизни. Она больше не чувствовала, что может быть счастлива или в безопасности в океане своего отца, поэтому решила все бросить и попытать счастья в другом месте. Так что возможность быть с Эриком - это лишь приятный бонус.