Самый скандальный концерт Led Zeppelin

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50 лет назад Led Zeppelin пережили самый скандальный концерт за время существования группы,это был первое и единственное выступление в Милане
Разгар лета 1971 года.
В загашнике уже почти записанный 4-й альбом, который выведет Led Zeppelin не просто в число лучших, а в число коммерчески лучших групп.
Группа даёт разовые концерты в Европе, экспериментируя с концертным сет-листом.
Джимми Пейдж и компания исполняют старые, ранее не игравшиеся в живую, песни, вставляют в сет новые вещи из будущего альбома, пытаясь оценить реакцию поклонников и возможность исполнения на концерте.
И тут, достаточно неожиданно, из Италии приходит предложение дать концерт в Милане, на стадионе Вигорелли (Vigorelli)…
В загашнике уже почти записанный 4-й альбом, который выведет Led Zeppelin не просто в число лучших, а в число коммерчески лучших групп.
Группа даёт разовые концерты в Европе, экспериментируя с концертным сет-листом.
Джимми Пейдж и компания исполняют старые, ранее не игравшиеся в живую, песни, вставляют в сет новые вещи из будущего альбома, пытаясь оценить реакцию поклонников и возможность исполнения на концерте.
И тут, достаточно неожиданно, из Италии приходит предложение дать концерт в Милане, на стадионе Вигорелли (Vigorelli)…
Менеджер цеппелинов, Питер Грант (Peter Grant), уже бывал в этой жаркой стране в 50-х годах, сопровождая туда другую команду.
И знал, что в жаркой стране живут горячие ребята, способные от души оторваться на концерте и даже побросаться бутылками на сцену.
Поэтому условия выставил жёсткие – гонорар и оплату авиабилетов Лондон-Милан-Лондон вперёд.
И знал, что в жаркой стране живут горячие ребята, способные от души оторваться на концерте и даже побросаться бутылками на сцену.
Поэтому условия выставил жёсткие – гонорар и оплату авиабилетов Лондон-Милан-Лондон вперёд.
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Накануне концерта Led Zeppelin прибыли в Милан в аэропорт Линате (Linate). На верхнем фото радостный Джон Бонам, на нижнем Ричард Коул, уже нерадостный Джон Бонам и Роберт Плант
Немного о том событии, на котором должен был выступить Led Zeppelin.
Это был фестиваль итальянской эстрады Cantagiro, субсидируемый правительством.
На нём должны были выступить итальянские гранды поп-сцены – Джанни Моранди (Jianni Morandi), Рики э Повери (Ricchi E Poveri) и другие более или менее известные сегодня исполнители.
Немного о том событии, на котором должен был выступить Led Zeppelin.
Это был фестиваль итальянской эстрады Cantagiro, субсидируемый правительством.
На нём должны были выступить итальянские гранды поп-сцены – Джанни Моранди (Jianni Morandi), Рики э Повери (Ricchi E Poveri) и другие более или менее известные сегодня исполнители.
Цеппелины же конечно хедлайнеры! Но узнали они о том, что выйти на сцену им придётся 29-ми по счёту
Можно представить себе как достали локальные шансонье публику, пришедшую на концерт только ради Led Zeppelin.
Итальянские певцы позже жаловались, что их не слушали и прогоняли со сцены.
А Моранди однозначно охарактеризовал ситуацию: «Они все ждали Led Zeppelin».
Можно представить себе как достали локальные шансонье публику, пришедшую на концерт только ради Led Zeppelin.
Итальянские певцы позже жаловались, что их не слушали и прогоняли со сцены.
А Моранди однозначно охарактеризовал ситуацию: «Они все ждали Led Zeppelin».
Но не только это, тридцатиградусная жара и ревущие сверх меры усилители раздражали огромную толпу.
В те времена в Италии бурлило студенчество, увлечённое всем спектром революционных движений – и левых, и правых, и коммунистических, и фашистских, и анархических, и чёрт знает каких ещё.
Молодёжь жаждала перемен и круто ненавидела официальные власти. Жупелами же выступали полицейские и бойцы спецподразделения, охранявшие порядок на стадионе и вокруг него.
Революционно настроенные группки молодых людей не только раздавали во время концерта листовки о предстоящей в следующий четверг демонстрации, но и активно задирали служителей порядка.
Таких персонажей обычно называют провокаторами. И своё дело они делали с размахом и оттягом.
И это не всё.
За пределами стадиона кучи организованных безбилетников, по-местному «portoghesi», бились за право послушать цеппелинов бесплатно с таким остервенением, что в конце концов полицейские полностью заблокировали стадион снаружи и запустили вокруг него слезоточивый газ.
Именно с этого момента, с 21:30, начался шабаш.
Тут лучше передать слово непосредственному свидетелю и участнику событий, главе команды роуди, Ричарду Коулу (Richard Cole):
Почти пятнадцать тысяч человек набилось на итальянский стадион, и, наблюдая за толпой, мне показалось, что она ведёт себя прилично.
Но за полчаса до начала сета Led Zeppelin, на галёрке раздалось несколько взрывов, и над стадионом нависли облака дыма.
Я подумал, что полиция возьмёт под контроль аудиторию, но обстановка становилась более хаотичной.
В те времена в Италии бурлило студенчество, увлечённое всем спектром революционных движений – и левых, и правых, и коммунистических, и фашистских, и анархических, и чёрт знает каких ещё.
Молодёжь жаждала перемен и круто ненавидела официальные власти. Жупелами же выступали полицейские и бойцы спецподразделения, охранявшие порядок на стадионе и вокруг него.
Революционно настроенные группки молодых людей не только раздавали во время концерта листовки о предстоящей в следующий четверг демонстрации, но и активно задирали служителей порядка.
Таких персонажей обычно называют провокаторами. И своё дело они делали с размахом и оттягом.
И это не всё.
За пределами стадиона кучи организованных безбилетников, по-местному «portoghesi», бились за право послушать цеппелинов бесплатно с таким остервенением, что в конце концов полицейские полностью заблокировали стадион снаружи и запустили вокруг него слезоточивый газ.
Именно с этого момента, с 21:30, начался шабаш.
Тут лучше передать слово непосредственному свидетелю и участнику событий, главе команды роуди, Ричарду Коулу (Richard Cole):
Почти пятнадцать тысяч человек набилось на итальянский стадион, и, наблюдая за толпой, мне показалось, что она ведёт себя прилично.
Но за полчаса до начала сета Led Zeppelin, на галёрке раздалось несколько взрывов, и над стадионом нависли облака дыма.
Я подумал, что полиция возьмёт под контроль аудиторию, но обстановка становилась более хаотичной.
— Я задушу этих мудаков, — сказал я роуди Мику Хинтону (Mick Hinton), врываясь в толпу.
Я быстро смекнул, что мне самому стоит присмотреть за этими хулиганами.
Но, прокладывая путь к месту происшествия, я удивлялся больше и больше. Настоящую анархию устроила полиция, а не поклонники!
Полиция распоясалась и усмиряла толпу дубинками и слезоточивым газом. Задыхаясь и кашляя, подростки в панике разбегались в разные стороны, в том числе и к сцене.
Разгоралось настоящее столпотворение.
По иронии судьбы, при въезде на стадион я был впечатлён видом дюжины полицейских и солдат, патрулировавших ворота и основные проходы.
Они были вооружены щитами, готовые подавить любой намёк на беспорядки.
— Если бы все концерты были бы так организованы, я чувствовал бы себя намного спокойнее, — сказал я Питеру.
Я ещё не знал, какую ерунду сморозил.
Обстановка ухудшалась, но музыканты решили всё равно выйти на сцену.
Сет начался с «Immigrant Song», затем последовали вещи с четвёртого альбома.
Но впервые в карьере группы музыку затмило происходящее в толпе. Я вернулся к сцене.
В то время, когда команда продолжала играть, поклонники буквально запрыгивали на сцену в отчаянной попытке укрыться от слезоточивого газа и угрозы быть растоптанными набегающими сзади.
Я быстро смекнул, что мне самому стоит присмотреть за этими хулиганами.
Но, прокладывая путь к месту происшествия, я удивлялся больше и больше. Настоящую анархию устроила полиция, а не поклонники!
Полиция распоясалась и усмиряла толпу дубинками и слезоточивым газом. Задыхаясь и кашляя, подростки в панике разбегались в разные стороны, в том числе и к сцене.
Разгоралось настоящее столпотворение.
По иронии судьбы, при въезде на стадион я был впечатлён видом дюжины полицейских и солдат, патрулировавших ворота и основные проходы.
Они были вооружены щитами, готовые подавить любой намёк на беспорядки.
— Если бы все концерты были бы так организованы, я чувствовал бы себя намного спокойнее, — сказал я Питеру.
Я ещё не знал, какую ерунду сморозил.
Обстановка ухудшалась, но музыканты решили всё равно выйти на сцену.
Сет начался с «Immigrant Song», затем последовали вещи с четвёртого альбома.
Но впервые в карьере группы музыку затмило происходящее в толпе. Я вернулся к сцене.
В то время, когда команда продолжала играть, поклонники буквально запрыгивали на сцену в отчаянной попытке укрыться от слезоточивого газа и угрозы быть растоптанными набегающими сзади.
— Пожалуйста! — просил Роберт в микрофон между песнями. — Не паникуйте! Мы продолжим играть, если вы успокоитесь!Питер, который обычно спокойно относился к подобным вещам, был сильно обеспокоен.
— Грёбаные копы сами подстрекают толпу, — воскликнул он. — Вообще нелепо.
Подавленный Роберт повернулся к Джимми и спросил:
— Как по-итальянски сказать «успокойтесь»?
Чёрт, это ужасно.
Площадь за сценой быстро наполнилась людьми.
Фанаты тёрли глаза, слёзы ручьём текли из их глаз, у многих были синяки.
В некоторых случаях они засовывали в карманы всё, что попадалось под руки, или можно было утащить на спине.
Истинная анархия.Через тридцать минут после начала сета, мы с Питером решили, что пора закругляться.
Фэны бегали по сцене в поисках безопасного места.
Другие просто сидели на сцене, наблюдая за разворачивающимся хаосом на стадионе.
Даже телохранители, выделенные устроителями, были напуганы и убежали со своих позиций, оставив сцену незащищённой.
К этому моменту я был в ужасе и сильно переживал за наши жизни.
Я понимал, что нам нужно уходить, но не видел, как.
— Грёбаные копы сами подстрекают толпу, — воскликнул он. — Вообще нелепо.
Подавленный Роберт повернулся к Джимми и спросил:
— Как по-итальянски сказать «успокойтесь»?
Чёрт, это ужасно.
Площадь за сценой быстро наполнилась людьми.
Фанаты тёрли глаза, слёзы ручьём текли из их глаз, у многих были синяки.
В некоторых случаях они засовывали в карманы всё, что попадалось под руки, или можно было утащить на спине.
Истинная анархия.Через тридцать минут после начала сета, мы с Питером решили, что пора закругляться.
Фэны бегали по сцене в поисках безопасного места.
Другие просто сидели на сцене, наблюдая за разворачивающимся хаосом на стадионе.
Даже телохранители, выделенные устроителями, были напуганы и убежали со своих позиций, оставив сцену незащищённой.
К этому моменту я был в ужасе и сильно переживал за наши жизни.
Я понимал, что нам нужно уходить, но не видел, как.
В конце концов, когда Zeppelin играли «Communication Breakdown», кто-то бросил бутылку пива, которая попала в лоб Мику Хинтону.
Он едва не потерял сознание.
Рана начала кровоточить.
Почти сразу баллон со слезоточивым газом разорвался метрах в десяти от сцены.
— Место превращается в зону военных действий, твою мать! — заорал я.
И тогда Питер приказал музыкантам покинуть сцену.
Кульминационный момент.
Бонам пьёт пиво, а Плант выясняет отношение с Коулом.
Ещё мгновение и группа будет эвакуирована со сцены.
Он едва не потерял сознание.
Рана начала кровоточить.
Почти сразу баллон со слезоточивым газом разорвался метрах в десяти от сцены.
— Место превращается в зону военных действий, твою мать! — заорал я.
И тогда Питер приказал музыкантам покинуть сцену.
Кульминационный момент.
Бонам пьёт пиво, а Плант выясняет отношение с Коулом.
Ещё мгновение и группа будет эвакуирована со сцены.
— Выводи мальчиков отсюда, — крикнул мне Питер и побежал к группе.
Мы схватили Роберта и Джона Пола за шкирку и повели их сквозь дым.
Бонэм и Джимми бежали позади нас.
Газ был такой плотный, что нам пришлось идти на ощупь, словно через лондонский туман, прибавьте сюда жжение в глазах.
Мы слышали, как разорвалось ещё несколько баллонов, пока мы бежали по туннелю, уже наполненному газом.
Я сильнее запаниковал, пока искал выход.
С помощью Гаса, водителя лимузина, мы смогли дойти до комнаты первой помощи, я запер дверь, как только мы вошли.
Джимми кашлял и задыхался.
Мы все тёрли глаза.
Но мы были в безопасности.
Нам пришлось проторчать в комнате около часа, пока снаружи не стихло. Иногда в дверь стучали, вероятно, фэны искали безопасное место.
Мы схватили Роберта и Джона Пола за шкирку и повели их сквозь дым.
Бонэм и Джимми бежали позади нас.
Газ был такой плотный, что нам пришлось идти на ощупь, словно через лондонский туман, прибавьте сюда жжение в глазах.
Мы слышали, как разорвалось ещё несколько баллонов, пока мы бежали по туннелю, уже наполненному газом.
Я сильнее запаниковал, пока искал выход.
С помощью Гаса, водителя лимузина, мы смогли дойти до комнаты первой помощи, я запер дверь, как только мы вошли.
Джимми кашлял и задыхался.
Мы все тёрли глаза.
Но мы были в безопасности.
Нам пришлось проторчать в комнате около часа, пока снаружи не стихло. Иногда в дверь стучали, вероятно, фэны искали безопасное место.
— Если кто-нибудь откроет дверь, я сам ему сверну шею, — крикнул Питер. — Десять тысяч человек готовы ворваться сюда!
Роуди спасли гитары Джимми и Джона Пола и спрятали их в другой комнате служебного помещения. Но барабаны Бонэма остались на сцене.
Он расхаживал по комнате взад и вперёд, но понимал, что ударную установку разобрали на мелкие кусочки.
(Как выяснилось позже барабанная установка более-менее уцелела, исчез только хай-хэт)
Led Zeppelin так и не вышли на сцену.
От сцены мало что осталось после того, как буяны разобрали её.
Десять вооружённых до зубов полицейских сопроводили нас при выходе из стадиона, через час после того, как мы спрятались.
В самолёте преобладало мрачное настроение.
— Не ожидал такого дерьма на рок-концерте, — поделился мыслями подавленный Джон Пол. — Фанаты пришли послушать музыку, а не подставлять головы под удары, а тела под ноги.
На чьей стороне копы?
Роберт ерошил волосы и едва не плакал.
— Я пытался успокоить их.
Но долбаные копы вышли из-под контроля. Что за кошмар! Какой, мать его, кошмар!
Led Zeppelin никогда больше не играли в Италии.
Мы насмотрелись на Италию на несколько жизней вперёд.
Потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя от миланского безобразия.
Питер твердил:
— Я просто не понимаю. Ничего подобного никогда не должно было произойти.
(IKuv)
"Лестница на небеса" Р.Коул
Роуди спасли гитары Джимми и Джона Пола и спрятали их в другой комнате служебного помещения. Но барабаны Бонэма остались на сцене.
Он расхаживал по комнате взад и вперёд, но понимал, что ударную установку разобрали на мелкие кусочки.
(Как выяснилось позже барабанная установка более-менее уцелела, исчез только хай-хэт)
Led Zeppelin так и не вышли на сцену.
От сцены мало что осталось после того, как буяны разобрали её.
Десять вооружённых до зубов полицейских сопроводили нас при выходе из стадиона, через час после того, как мы спрятались.
В самолёте преобладало мрачное настроение.
— Не ожидал такого дерьма на рок-концерте, — поделился мыслями подавленный Джон Пол. — Фанаты пришли послушать музыку, а не подставлять головы под удары, а тела под ноги.
На чьей стороне копы?
Роберт ерошил волосы и едва не плакал.
— Я пытался успокоить их.
Но долбаные копы вышли из-под контроля. Что за кошмар! Какой, мать его, кошмар!
Led Zeppelin никогда больше не играли в Италии.
Мы насмотрелись на Италию на несколько жизней вперёд.
Потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя от миланского безобразия.
Питер твердил:
— Я просто не понимаю. Ничего подобного никогда не должно было произойти.
(IKuv)
"Лестница на небеса" Р.Коул
Авторский пост
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Метки: Led Zeppelin воспоминания как это было
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А "промтом" топик пробовал не переводить или автопереводчиком гугл?
От себя могу добавить - италианцы вообще беспредельщики. И полицаи и нет.
В Мюнхене на Октоберфест стали приглашать их карабинеров. Потому что наш полицай ничего не мог сделать с итальянцами. Если немецкий полицай сначала спрашивает и просит, то карабинеры сначала пистят, потом еще раз , а потом кто не успел убежать забирали в СВОИ автобусы. Дальше я не видел.
Но зато - где заходили в палатку карабинеры, даже музыка играла тише и все сразу садились тихонько где раньше прыгали на столах.)))