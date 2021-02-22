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Самый скандальный концерт Led Zeppelin

Самый скандальный концерт Led Zeppelin (10 фото)

Автор:
22 февраля 2021 14:27
Метки: Led Zeppelin   воспоминания   как это было   
1370
10
50 лет назад Led Zeppelin пережили самый скандальный концерт за время существования группы,это был первое и единственное выступление в Милане
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Метки: Led Zeppelin   воспоминания   как это было   
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9  комментариев
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7k
kaboza 6 часов назад
норм отрыв...нихера не михайлов с лепсом)))
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Михаил 2 часа назад
Мля, я бы многое отдал, что бы живьем...... А эти, ну придурки
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4k
ваня панкин 3 часа назад
нормальный концерт...
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4k
VooDoo 3 часа назад
"В некоторых случаях они засовывали в карманы всё, что попадалось под руки, или можно было утащить на спине"

А "промтом" топик пробовал не переводить или автопереводчиком гугл?
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60k
Доктор Джонс 5 часов назад
Охренеть, уже полвека пролетело...
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443
moishab 5 часов назад
Вы Led с говном всяким не сравнивайте.
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45k
Albert GER 5 часов назад
Спасибо. Интересно.
От себя могу добавить - италианцы вообще беспредельщики. И полицаи и нет.
В Мюнхене на Октоберфест стали приглашать их карабинеров. Потому что наш полицай ничего не мог сделать с итальянцами. Если немецкий полицай сначала спрашивает и просит, то карабинеры сначала пистят, потом еще раз , а потом кто не успел убежать забирали в СВОИ автобусы. Дальше я не видел.
Но зато - где заходили в палатку карабинеры, даже музыка играла тише и все сразу садились тихонько где раньше прыгали на столах.)))
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