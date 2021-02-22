Самый скандальный концерт Led Zeppelin

— Если кто-нибудь откроет дверь, я сам ему сверну шею, — крикнул Питер. — Десять тысяч человек готовы ворваться сюда!

Роуди спасли гитары Джимми и Джона Пола и спрятали их в другой комнате служебного помещения. Но барабаны Бонэма остались на сцене.

Он расхаживал по комнате взад и вперёд, но понимал, что ударную установку разобрали на мелкие кусочки.

(Как выяснилось позже барабанная установка более-менее уцелела, исчез только хай-хэт)

Led Zeppelin так и не вышли на сцену.

От сцены мало что осталось после того, как буяны разобрали её.

Десять вооружённых до зубов полицейских сопроводили нас при выходе из стадиона, через час после того, как мы спрятались.

В самолёте преобладало мрачное настроение.

— Не ожидал такого дерьма на рок-концерте, — поделился мыслями подавленный Джон Пол. — Фанаты пришли послушать музыку, а не подставлять головы под удары, а тела под ноги.

На чьей стороне копы?

Роберт ерошил волосы и едва не плакал.

— Я пытался успокоить их.

Но долбаные копы вышли из-под контроля. Что за кошмар! Какой, мать его, кошмар!

Led Zeppelin никогда больше не играли в Италии.

Мы насмотрелись на Италию на несколько жизней вперёд.

Потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя от миланского безобразия.

Питер твердил:

— Я просто не понимаю. Ничего подобного никогда не должно было произойти.





(IKuv)

"Лестница на небеса" Р.Коул