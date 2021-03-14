Несколько лет назад в сети появилась информация о том, что любимый многими россиянами салат из огурцов и помидоров очень опасен. Кто-то с этой информацией согласился и навсегда отказался от такого сочетания продуктов, а кто-то остался верен традициям.

0 Источник: Но с этим утверждением несогласен врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков . Он считает, что такой подход к салату неверен. Идея о том, что "сейчас я съем одно, а через час - другое" имеет право на существование. Но вот только не все продукты перевариваются в желудочно-кишечном тракте быстро.

0 Источник: Да и в течение дня человек съедает много совершенно разных продуктов. Так что огурец всё равно встретится с помидором. Приверженцы огуречно-помидорного салата могут спать спокойно. Салат можно есть, главное — знать меру.