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Опасность сочетания огурцов и помидоров в салате оказалась преувеличенной

Опасность сочетания огурцов и помидоров в салате оказалась преувеличенной (4 фото)

Автор:
14 марта 2021 15:13
Сообщество : Еда
Метки: Салат   вес   вред   диета   доктор   огурцы   помидоры   
1508
4
Несколько лет назад в сети появилась информация о том, что любимый многими россиянами салат из огурцов и помидоров очень опасен. Кто-то с этой информацией согласился и навсегда отказался от такого сочетания продуктов, а кто-то остался верен традициям.

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Метки: Салат   вес   вред   диета   доктор   огурцы   помидоры   
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4k
ишты 2 часа назад
А известно ли вам, что все, кто ел соленые огурцы (хоть раз в жизни) - умерли или непременно умрут потом? Вот и с этим салатом такая же история...
Справедливости ради добавлю, что и те, кто огурцов не ел тоже не выживут. Это все, что нужно знать о подобных "информациях".
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8k
Сатанеев 5 минут назад
На святое замахнулись...
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9k
Улыбаемся и машем! 18 минут назад
А разве нормальным людям было не пофиг?

Знаете, есть грибы такие, свинушки. Так вот не так давно их записали в ядовитые. А я всю жизнь их собираю и ем, чет не помер. И пива если собрался попить, то это литров 5, не нажраться, а попить с копчеными ребрами (канцерогены
) и киношку посмотреть. Так и с салатом этим, какой-то олух придумал и ЗОЖники понесли это фуфло толкать в народ.
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7k
Danil Sochin 37 минут назад
Насчёт опасности сочетания этих 2-х продуктов, чушь полная. Моя прабабушка до последних дней любила это блюдо и дожила до 97 лет...
Другое дело, кому , что больше нравится. Я, допустим, предпочитаю салат из помидоров, лука, масла и сметаны, а огурцы, по моему тут мало чего добавляют. Они мне нравятся больше в виде бочковых, или малосольных, а свежие кажутся нейтрально вкусовыми...
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937
Владимир 41 минуту назад
Вкуснее этого салата может быть водка с этим салатом.
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6k
Vampire 50 минут назад
Добавьте мяса и хлеба и можете травить меня сколько угодно. Да! Про водку забыл.
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18k
Nik 52 минуты назад
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3k
Vladimir Taranovich Час назад
Скоро сезон. Будем травиться на всю катушку, потом еще ядовитый шашлык, и уже, чтобы окончательно добить организм - молодая капуста....про разливной квас, вообще, молчу
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18k
Ватаку Накомоде Час назад
Думаю что фоне всего остального что потребляет, чем дышит, что пьёт современный человек беспокоиться об огурцах с помидорами это как переживать о царапине на руке, лёжа на минном поле с оторванными ногами.
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1k
Replicant Час назад
Да жизнь вообще вредная штука,от неё все,в конце концов,умирают.
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348
Nane First NameLast Час назад
Опасность сочетания огурцов и помидоров в салате оказалась преувеличенной
==============
Ну слава богу. А котлеты с пюрешкой безопасно кушать? Не хочу оказаться в группе риска
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20k
Влад Час назад
Какой ужас, я и не знал что он вреден. Видимо мне не много осталось. Теперь терять уже нечего, пойду салатик порежу.
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59
Сергей 2 часа назад
меня удивляет только то, что исследование проведено не британскими учеными.
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124
Александр Морковкин 2 часа назад
Прям вреднее пива с солёной рыбой? Нет? Тогда пофиг...
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3k
karamba 2 часа назад
Жижа с чёрным хлебом.
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9k
Antique computer karamba 2 часа назад
Извращенец! Только с настоящим, на закваске, а не дрожжах.
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60k
Доктор Джонс karamba 2 часа назад
И с луком...
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6k
Garpia121 Antique computer Час назад
Закваска, это тоже дрожжи, только немного иные.
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9k
Antique computer Garpia121 Час назад
"Закваска, это тоже дрожжи, только немного иные."

А разница колоссальная в результате.
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