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Несколько лет назад в сети появилась информация о том, что любимый многими россиянами салат из огурцов и помидоров очень опасен. Кто-то с этой информацией согласился и навсегда отказался от такого сочетания продуктов, а кто-то остался верен традициям.
Противники огуречно-помидорного салата утверждают, что совместное поедание этих овощей чревато скоплением солей в организме. А это, в свою очередь, может привести к заболеванию печени и почек.
Но с этим утверждением несогласен врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Он считает, что такой подход к салату неверен. Идея о том, что "сейчас я съем одно, а через час - другое" имеет право на существование. Но вот только не все продукты перевариваются в желудочно-кишечном тракте быстро.
Да и в течение дня человек съедает много совершенно разных продуктов. Так что огурец всё равно встретится с помидором. Приверженцы огуречно-помидорного салата могут спать спокойно. Салат можно есть, главное — знать меру.
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Справедливости ради добавлю, что и те, кто огурцов не ел тоже не выживут. Это все, что нужно знать о подобных "информациях".
Знаете, есть грибы такие, свинушки. Так вот не так давно их записали в ядовитые. А я всю жизнь их собираю и ем, чет не помер. И пива если собрался попить, то это литров 5, не нажраться, а попить с копчеными ребрами (канцерогены ) и киношку посмотреть. Так и с салатом этим, какой-то олух придумал и ЗОЖники понесли это фуфло толкать в народ.
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Ну слава богу. А котлеты с пюрешкой безопасно кушать? Не хочу оказаться в группе риска
А разница колоссальная в результате.