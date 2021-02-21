Не спорьте с пьяным ирландцем!

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
35-летняя Ирина Шейк показала лицо после пробуждения без макияжа (4 фото + видео) 35-летняя Ирина Шейк показала лицо после пробуждения без макияжа... Гражданская позиция в стишках-пирожках Гражданская позиция в стишках-пирожках "Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся разведенки с детьми "Оплати мой кредит, обеспечивай моего ребенка": как знакомятся... Говори по-русски: иностранные заимствованные слова, у которых есть замена в русском языке Говори по-русски: иностранные заимствованные слова, у которых есть... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Двигатель пассажирского "Боинга" разлетелся на части во время полета Двигатель пассажирского "Боинга" разлетелся на части во время полета 20 фотосравнений, которые помогут взглянуть на историю по-новому 20 фотосравнений, которые помогут взглянуть на историю по-новому В Москве водитель авто с мигалками оскорбил автоинспектора и поплатился В Москве водитель авто с мигалками оскорбил автоинспектора и... В США набирает обороты движение, высмеивающее новую "расовую" моду Голливуда В США набирает обороты движение, высмеивающее новую "расовую" моду... Гифки Гифки Самое абсурдное ДТП за февраль Самое абсурдное ДТП за февраль Немного о кино Немного о кино В российском зоопарке взошла "звезда": у тигрёнка прорезался звонкий голос, и он запел! В российском зоопарке взошла "звезда": у тигрёнка прорезался... Система запирания хранилища 250-летней давности, напоминающая сложную головоломку Система запирания хранилища 250-летней давности, напоминающая... Валяная доброта в игрушках от Elena Covert Валяная доброта в игрушках от Elena Covert Мишель Пфайффер с одного дубля снесла 4 головы манекенам хлыстом Мишель Пфайффер с одного дубля снесла 4 головы манекенам хлыстом Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные В Бурятии полковник Росгвардии пытался заставить официантку есть деньги В Бурятии полковник Росгвардии пытался заставить официантку есть... Предки ели - и ничего... Или о том, как подделывали продукты 200 лет назад Предки ели - и ничего... Или о том, как подделывали продукты 200...
Не спорьте с пьяным ирландцем!

Не спорьте с пьяным ирландцем! (2 фото)

Автор:
21 февраля 2021 14:53
Метки: пьяные   самолёт   спор   
948
2
В субботу, 29 сентября 1956 года, слесарь из Нью Джерси Томас Фитцпатрик культурно отдыхал в баре. Веселье шло своим чередом, пока беседа не свернула на тему дорожного движения.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: пьяные   самолёт   спор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
бат св 4 часа назад
"...в честь этого пришествия был создан коктейль под названием «Поздний ночной полёт». Если в вашем домашнем баре пылятся бутылки с мексиканским кофейным ликёром «Калуа» и французским малиново-ежевичным ликёром «Шамбор», вы можете приготовить этот коктейль самостоятельно. Главная задача сохранить слои, которые, по мнению автора напитка, напоминают ночное небо Нью-Йорка. Итак, на дно бокала наливаем 15 мл ликёра «Калуа». В отдельном стакане смешиваем 15 мл ликёра «Шамбор» и 30 мл водки, добавляем несколько ягод ежевики и несколько кубиков льда, встряхиваем и процеживаем в бокал, образуя следующий слой. В другом стакане смешиваем белок одного яйца, немного сахарного сиропа и 15 мл водки должна получиться пена, которая станет третьим слоем. Коктейль готов.."(с)
-https://www.dinnerpartydownload.org/fitzpatrick/https://www.dinnerpartydownload.org/fitzpatrick/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Васильевна Час назад
Что, прям все ирландцы в пьяном виде пособны на такое? Единичный случай с конкретным человеком растягивают на всю нацию. Причём, неважно, какой нации человек... замечаю в людях любовь делать такие странные выводы. Логическая ошибка налицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Сергей 3 часа назад
Уважаю ирланцев, наши люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов 4 часа назад
Пацан сказал-пацан сделал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
InfoVoin 4 часа назад
Сперва, на автомате, прочитал - НЕ СПОРЬТЕ С ПЬЯНЫМ МОДЕРАТОРОМ, прошу прощения конечно у ребят за столь черный юморо))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы «Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы На шасси самолёта до Нидерландов На шасси самолёта до Нидерландов Самозванец полгода выдавал себя за диспетчера Самозванец полгода выдавал себя за диспетчера Кота на две недели забыли в пустом самолете Кота на две недели забыли в пустом самолете Невероятный снимок самолета на фоне Солнца Невероятный снимок самолета на фоне Солнца Вторая жизнь Boeing 747: самый необычный отель в мире Вторая жизнь Boeing 747: самый необычный отель в мире
uutb

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7050



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Гражданская позиция в стишках-пирожках
5
201
Гражданская позиция в стишках-пирожках
Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в очках
1
32
Русский "гладиатор", поразивший Рим: все рекорды суперчеловека в очках
﻿
Набирающие популярность
Ким Кардашьян решила развестись с Канье Уэстом
1
50
Ким Кардашьян решила развестись с Канье Уэстом
"Пойду вакцину варить, маски шить уже невыгодно": реакция на новый российский препарат
1
78
"Пойду вакцину варить, маски шить уже невыгодно": реакция на новый российский препарат
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#интересно#интересное#картинки#наука#Россия#дикая природа#аварии#космос
#фото#животные#кино#позитив#приколы#шоу бизнес#праздник#подборка#девушки#настроение
#факты#прикол#люди#23 февраля#сша#прикольные#подарок#собака#дтп#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться