В российском зоопарке взошла "звезда": у тигрёнка прорезался звонкий голос, и он запел!

«Сенсация! Такого вы еще не видели! Поющий тигр», — такой анонс работники зверинца поместили в начале поста о поющем тигрёнке, на станице

На кадрах тигренок сидит в своей клетке на деревянной тумбе и издает протяжные звуки, широко разевая пасть.