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В российском зоопарке взошла "звезда": у тигрёнка прорезался звонкий голос, и он запел!

В российском зоопарке взошла "звезда": у тигрёнка прорезался звонкий голос, и он запел! (1 фото + 2 видео)

Автор:
21 февраля 2021 09:11
Сообщество : Животные
Метки: Поющий   Россия   барнаул   звезда   зоопарк   лесная   сказка   тигрёнок   
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Барнаульский зоопарк «Лесная сказка», в лице коллектива работников во главе с руководством, решился познакомить интернет-сообщество со своим любимцем, подающим большие надежды, «поющим» тигрёнком по кличке Шерхан. Для чего "звезду" попросили взойти на подиум и что-нибудь, так сказать, исполнить. Концерт по заявкам, разумеется, был снят на видео и, как водится выложен в сеть.

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Метки: Поющий   Россия   барнаул   звезда   зоопарк   лесная   сказка   тигрёнок   
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☭Cheкаво☭ Час назад
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Alex 50 минут назад
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