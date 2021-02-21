В российском зоопарке взошла "звезда": у тигрёнка прорезался звонкий голос, и он запел!

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка», в лице коллектива работников во главе с руководством, решился познакомить интернет-сообщество со своим любимцем, подающим большие надежды, «поющим» тигрёнком по кличке Шерхан. Для чего "звезду" попросили взойти на подиум и что-нибудь, так сказать, исполнить. Концерт по заявкам, разумеется, был снят на видео и, как водится выложен в сеть.
«Сенсация! Такого вы еще не видели! Поющий тигр», — такой анонс работники зверинца поместили в начале поста о поющем тигрёнке, на станице
На кадрах тигренок сидит в своей клетке на деревянной тумбе и издает протяжные звуки, широко разевая пасть.
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Подписчики задавали вопросы в комментариях, почему тигр «заплакал». Администрация зоопарка могла бы ответить: от счастья, как никак - звёздный час, но она всего лишь рассказала ответила, что животное издаёт такие звуки с рождения. «Таким образом, привлекает внимание мамы, когда она занята другими детьми. Специально уходил в другой угол и орал, пока она не бросит остальных крох и не посвятит себя только ему. Капризуля просто», — уточнили работники.
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Вот так вот, администрация взяла и подмочила имидж талантливому ребёнку - начинающему исполнителю.
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