Ларс Андерсен - лучник. Не в ту эпоху родился парень, не в ту эпоху

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Современным лучником с самой высокой скоростью стрельбы из традиционного лука можно назвать Ларса Андерсена. Скорость стрельбы Андерсена в разных условиях составляет:
10 стрел за 4,9 секунды;
Попадание 3 стрел за 1,5 секунды на расстояние 69 метров;
Попадание в 3 летящих диска тремя стрелами за 1,12 секунды.
10 стрел за 4,9 секунды;
Попадание 3 стрел за 1,5 секунды на расстояние 69 метров;
Попадание в 3 летящих диска тремя стрелами за 1,12 секунды.
Ларс Андерсен наловчился стрелять из лука так, как мало кто из нас может себе представить. Отправляя стрелу в цель, Ларс может заставить ее обогнуть одно или даже несколько препятствий. Обязательно смотрим на эту зрелищную и невероятную стрельбу из лука.
Пожалуй, многие из нас любят современные приключенческие кинокартины не только из-за их популярности, но и сюжета, актеров и конечно же постановки. Как правило, не одна такая лента не обходится без захватывающих перестрелок, в которых мы нередко видим использование достаточно нетрадиционного оружия, в том числе и лука.
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Метки: Ларс Андерсен лучник стрельба
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