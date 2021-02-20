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Ларс Андерсен - лучник. Не в ту эпоху родился парень, не в ту эпоху

Ларс Андерсен - лучник. Не в ту эпоху родился парень, не в ту эпоху (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 16:45
Метки: Ларс Андерсен   лучник   стрельба   
1633
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Современным лучником с самой высокой скоростью стрельбы из традиционного лука можно назвать Ларса Андерсена. Скорость стрельбы Андерсена в разных условиях составляет:
10 стрел за 4,9 секунды;
Попадание 3 стрел за 1,5 секунды на расстояние 69 метров;
Попадание в 3 летящих диска тремя стрелами за 1,12 секунды.

Источник:

Метки: Ларс Андерсен   лучник   стрельба   
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9k
Михалыч 12 часов назад
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77
Bass 6 часов назад
Хммм... кто-нибудь обратил внимание, что он держит за стрелу оттягивая тетиву (по крайней мере на 1:18)... Так дети стреляют из очень слабых луков. Из лука с нормальной силой натяжения так не постреляешь. Хват всегда идет за тетиву, либо 3-мя пальцами, либо, используя кольцо лучника, большим пальцем (2 основных приема стрельбы).
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26k
Snork Snorkoff 12 часов назад
Не верю. По любому был хреналион неудачных дублей.
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795
Евгений 12 часов назад
Интересно - какой вес натяжения тетивы у его лука?? 60кг как у монгольского или 40 как у лонгбоу.
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2k
Мефодий 12 часов назад
где-то в углу тихонько плачет Леголас...
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14
Ford 13 часов назад
Талант!
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−7
Fedya Rasko 13 часов назад
Бесполезный навык!.. покрасоваться можно, только перед кем?
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1k
vfrcbvec Fedya Rasko 9 часов назад
А какой навык есть полезный у вас?
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