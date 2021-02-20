Ларс Андерсен - лучник. Не в ту эпоху родился парень, не в ту эпоху

Пожалуй, многие из нас любят современные приключенческие кинокартины не только из-за их популярности, но и сюжета, актеров и конечно же постановки. Как правило, не одна такая лента не обходится без захватывающих перестрелок, в которых мы нередко видим использование достаточно нетрадиционного оружия, в том числе и лука.