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Подборка атмосферных фотографий из 90-х

Подборка атмосферных фотографий из 90-х (30 фото)

Автор:
19 февраля 2021 23:43
Метки: 90-е   история   фото   
825
30
Подборка интересных и атмосферных фотографий из 90-х. Известные люди и политики, фотографии военных конфликтов и просто эпизоды из жизни того времени.
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Метки: 90-е   история   фото   
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10k
Джон Уик 6 часов назад
Они даже не подозревают сколько интересного их ещё ждёт впереди

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23k
Dobry vojak Svejk 20 минут назад
Автор лентяй... )
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3k
ZmeyUA 2 часа назад
А потом украинская часть этих мразей стала называться "правым сектором" (запрещенный в РФ)
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6k
Matthew Hopkins 4 часа назад
There's no Monica Bellucci
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26k
Acu900 6 часов назад
Анекдот напомнило:

Президент фирмы Кока-кола звонит Путину с предложением, если Путин
утвердит в России красный флаг, похожий на флаг СССР, но вместо серпа с молотом в углу
будет небольшая желтая надпись "Соса-Соla", то он оплатит все внешние долги РФ и еще сверху накинет.
Путин:
- Это интересное предложение, я должен посоветоваться, пока трубочку
не вешайте
берет трубу без номеронабирателя,
-Слышь, Касьянов, а ну
скажи мне, когда у нас контракт с Аквафреш заканчивается?
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10k
Джон Уик 6 часов назад
Один поделился и жив и в здравии.
Другой не поделился и в гробу.
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9k
Михалыч 7 часов назад
Прекрасная Россия из мечт навального и Ко. Я не могу понять людей, кто пережил 90-е (во взрослом возрасте) и не хочет скрутить этому диверсанту голову.
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3k
RALEXXX 7 часов назад
По поводу немецкой гуманитарной помощи вспомнил карикатуру тех времён:
Немецкий солдат с коробкой гуманитарной помощи в руках сапогом открывает дверь в покосившуюся избушку.
Подпись: Матка! Курка, яйки, млеко!
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Иван RALEXXX 2 часа назад
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