Подборка атмосферных фотографий из 90-х

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Подборка интересных и атмосферных фотографий из 90-х. Известные люди и политики, фотографии военных конфликтов и просто эпизоды из жизни того времени.
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4.
Такой способ наказания нарушителя воинской дисциплины использовался на сторожевом корабле «Иркутский комсомолец», 1991 год
7.
Отборочный матч ЧМ в Швеции. Терри Бутчер играл до финального свистка с разбитой головой, 1989 год
9.
Капитализм приходит в Советский Союз: Флаги Москвы, СССР и Макдональдса на окраине города, 1989 год
13.
Диего Марадона с Фиделем Кастро показывает татуировку с изображением кубинского революционера, 2001 год
14.
Моряки приносят гуманитарную помощь, присланную немецкими гуманитарными организациями, в дома москвичей. 11 декабря 1990 год
15.
1999 год, здание суда. Перед судьей уже бывшие муж и жена после процедуры развода делят коллекцию мягких игрушек.
20.
Прыжок Феликса Баумгартнера с руки статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (29 метров) — мировой рекорд по самому низкому прыжку в бейсджампинге, 1999 год
Авторский пост
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Президент фирмы Кока-кола звонит Путину с предложением, если Путин
утвердит в России красный флаг, похожий на флаг СССР, но вместо серпа с молотом в углу
будет небольшая желтая надпись "Соса-Соla", то он оплатит все внешние долги РФ и еще сверху накинет.
Путин:
- Это интересное предложение, я должен посоветоваться, пока трубочку
не вешайте
берет трубу без номеронабирателя,
-Слышь, Касьянов, а ну
скажи мне, когда у нас контракт с Аквафреш заканчивается?
Другой не поделился и в гробу.
Немецкий солдат с коробкой гуманитарной помощи в руках сапогом открывает дверь в покосившуюся избушку.
Подпись: Матка! Курка, яйки, млеко!