Обувные хитрости, которые улучшили бы жизнь каждого

Ну или почти каждого из нас ^_^
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Пы.Сы. один ботинок точно без пары, т.к. труб 27.
феном бытовым - спалить фен, если там нет защиты.
подошва протекать не будет, она толще скобы. хотя толку особо от этого не будет. и вылетят быстро. не эстетично, зато дешево, удобно и практично © старые носки порезать кольцами, и надевать на обувь. помогает. и выкинуть не жалко, и обувь не портится. ещё наждачку клеят, или клей с абразивом (отсевом) наносят, но мне такой вариант не нра.
+ феном так удобней чем теплопушкой. У меня теплопушка есть на 2квт, но вариант с феном лучше. Пушка кучу лишнего греет, а феном точечно обувь. Я вечером просто ставлю на трубу обратки от отопления и за ночь высушивается идеально) Труба у нас эта вдоль стены идет горизонтально, удобно. Каждый сушит как удобно и что у него есть, так что пущай!) Лишь бы было безопасно.