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Обувные хитрости, которые улучшили бы жизнь каждого

Обувные хитрости, которые улучшили бы жизнь каждого (18 фото)

Автор:
18 февраля 2021 10:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   обувь   подборка   прикол   сапоги   сушка   
2310
18

Ну или почти каждого из нас ^_^

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Метки: Юмор   интересное   обувь   подборка   прикол   сапоги   сушка   
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17  комментариев
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22k
Vazari Час назад
У меня вот такая приблуда со времен СССР еще осталась. Как новенькая
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29k
KiploksAKS 4 минуты назад
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31k
Nefrion 23 минуты назад
На некоторое время подвисла - пыталась найти пару первого ботинка из верхнего ряда.
Пы.Сы. один ботинок точно без пары, т.к. труб 27.

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6k
dikijjim Nefrion 14 минут назад
там система тапок в тапке)
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7
Станислав Александров Полчаса назад
Степлер со скобками туфта. Скобы сотрутся , а иголки в стельку войдут. И будут ногу колоть. На себе проверил в начале 2000х.
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914
Шурман Час назад
Это не приблуда , здесь плакать нужно
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9k
Kostick Час назад
феном строительным - спалить обувку, или устроить пожар.
феном бытовым - спалить фен, если там нет защиты.
подошва протекать не будет, она толще скобы. хотя толку особо от этого не будет. и вылетят быстро. не эстетично, зато дешево, удобно и практично © старые носки порезать кольцами, и надевать на обувь. помогает. и выкинуть не жалко, и обувь не портится. ещё наждачку клеят, или клей с абразивом (отсевом) наносят, но мне такой вариант не нра.
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8k
Атеист Kostick Час назад
фены строительные разные бывают. мой от 50 градусов до 650 вроде или до 600 умеет. Выставляешь на 70 и сушишь спокойно.
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9k
Kostick Атеист 57 минут назад
точно, сорян, но не уверен, что проф инструмент будет у того, у кого нет сушилки для обуви. или какого тепловентилятора дешманского.
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8k
Атеист Kostick 44 минуты назад
бывает что может быть в наличии крутой фен, а банальной сушилки может и не быть.
+ феном так удобней чем теплопушкой. У меня теплопушка есть на 2квт, но вариант с феном лучше. Пушка кучу лишнего греет, а феном точечно обувь. Я вечером просто ставлю на трубу обратки от отопления и за ночь высушивается идеально) Труба у нас эта вдоль стены идет горизонтально, удобно. Каждый сушит как удобно и что у него есть, так что пущай!) Лишь бы было безопасно.
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Когда припрёт - тут уж не до красоты.
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