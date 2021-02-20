Что подарить любимому мужу на 23 февраля

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Оригинальные подарки на День защитника Отечества

Необязательно тратить большую сумму денег на презент. Главное, чтобы он понравился мужу, вызвал позитивные эмоции, порадовал его. Отдайте предпочтение оригинальным и тематическим подаркам, которые идеально подойдут на 23 февраля. В эту категорию входят:

копилка в виде гранаты, оформленная под тематику праздника;

чехол для смартфона – в расцветке «хаки», с военной символикой;

сувенирные шахматы в виде солдатиков и офицеров или нарды «Рыцари»;

именная фляжка, лейка, стопки с тематическими картинками;

ваш совместный портрет с мужем, где вы – полководцы, капитаны, правители;

годовой запас носков в запечатанной банке «Настоящий мужчина!»;

кожаные или вязаные теплые перчатки – согреют руки в холод;

банное махровое полотенце с именной надписью, вышивкой к 23 февраля;

мужская спортивная сумка или рюкзак в стиле «милитари»;

именная зажигалка и пепельница – для курящего мужа;

подушка с фотопечатью, портретом мужа, поздравительной надписью;

зонт-трость «Самурайский меч» – необычный, прочный и легкий;

набор фото-магнитиков для холодильника из серии «23 февраля»;

убегающий будильник – дисциплинирует мужа, который везде опаздывает;

настольная лампа или светильник на стену в военном стиле – памятный подарок на 23 февраля;

пивная кружка с гравировкой или именной бокал для виски;

тапочки с подогревом, изготовленные в виде танка;

толстовка или футболка с военным принтом или надписью-поздравлением;

эротическая игра для двоих, партнеры узнают друг о друге что-то новое;

оригинальный набор мыла ручной работы в форме танка, гранаты, пистолета;

фигурный бельгийский шоколад, сделанный в виде предметов на военную тематику;

пивной букет – из пива, сушеной воблы, колбаски, чипсов, других вкусностей.

Недорогие презенты на 23 февраля

Предлагаем интересные идеи, как поздравить супруга недорого с Днем защитника Отечества. Среди лучших вариантов подарков эксперты называют:

Гамак для ног под стол – его можно использовать дома или на работе, аксессуар создаст удобство для ног.

Наушники хорошего качества в камуфляжном оформлении – для любителя слушать музыку.

Шампура с деревянными ручками в подарочном чехле – пригодятся во время отдыха на природе.

Нож универсальный из боевой экипировки – по-настоящему мужской презент.

Набор для ухода за обувью в специальном чехле, в него входят все необходимые аксессуары.

Коврик для мышки – выбирайте изделие с тематическим рисунком или с фотопечатью.

Крутые брендовые очки от солнца – такой аксессуар придаст супругу стиля и шарма.

Камни для охлаждения виски или коньяка, оформленные в коробочку из дерева или подарочный мешочек.

Набор разных по размеру отверток – презент для хозяйственного мужчины, который найдет им применение.

Набор чая или кофе элитных сортов – для любителя таких напитков, красивая упаковка придаст подарку торжественности.

Фотоальбом «Лучший мужчина», возможно, у супруга собралось много снимков, которые найдут место в альбоме.

Подставка для смартфона с отделами для размещения мелких предметов, которые всегда будут под рукой.

Шейкер для приготовления напитков и коктейлей – это инструмент профессионального бармена.

Подставка под кружку с подогревом, в дополнение к ней – чашка с принтом «День защитника Отечества».

Набор ланч-боксов для вкусных домашних обедов – муж не будет голодным, отправляясь на работу или в командировку.

Ключница для дома в виде штурвала – удобный аксессуар, благодаря которому ключи всегда будут на месте.

Обложки для документов – паспорта, военного билета, водительских прав, других документов.

Мини-вентилятор USB – пригодится в жаркое время, будет использоваться получателем дома или на работе.

Настольные игры, головоломки для взрослых – в продаже есть наборы, которые заинтересуют мужчину-интеллектуала.

Орден «Любимому мужу за верность и любовь», шуточный, недорогой, но очень приятный подарок.

Подарки-впечатления

Эмоции – это всегда желанный подарок. Поэтому подарите своему супругу яркие впечатления. Можно подобрать желанный вариант презента для молодого мужа и для мужчины средних лет. Подарок-впечатление – это сертификат на приключение или какую-то услугу. Можно сделать романтический сюрприз любимому или предложить выбрать идею презента самому. Ознакомьтесь со списком идей, как поздравить мужа с Днем защитника Отечества:

урок экстремального вождения или катание на картингах – смелому мужчине подарок понравится;

прыжок с парашютом – у супруга должна быть хорошая спортивная подготовка;

полет на аэроплане или воздушном шаре – можете отправиться в путешествие вместе с мужем;

посещение боевого тира или стрельба из лука – если супруг мечтает о таком презенте;

дайвинг – подводное погружение в специальном обмундировании;

мастер-класс по изучению боевых искусств и единоборств – выбирайте направление по интересам мужа;

SPA-салон на двоих: тайский массаж, шоколадное обертывание, spa-процедуры;

билеты на игру в мафию на двоих – вы с мужем получите массу позитивных эмоций;

киновечер для двоих – проведите время вместе за просмотром любимого фильма;

поход в ресторан – организуйте праздник в романтической обстановке, закажите любимые блюда и напитки.





Подарок своими руками

Если вы умеете мастерить, занимаетесь вязанием, вышивкой или владеете другим мастерством, то приготовьте подарок мужу своими руками. Даже если у вас нет особенных умений или навыков, посетите мастер-класс и научитесь делать подарки. Супруг обрадуется, получив от вас презент, в который вы вложили свою любовь, сделали собственными руками. Вы можете сами:

Связать теплый свитер, жилетку, носки, шарф и шапку, такие вещи согреют в любой холод, придутся по вкусу любимому.

Изготовить декоративную подушку, украсить ее вышивкой или аппликацией, можно вышить настенную картину на военную тематику.

Интересно оформить бутылку алкогольного напитка подсобными материалами, есть много вариантов такого декора.

Сделать композицию – букет из нескольких пар носков, вставьте вместо бутона в каждый «цветок» конфету в золотистой обертке.

Сшить из старых джинсов пенал для инструментов, сумку, кухонный фартук в мужском стиле, подарок порадует получателя и пригодится ему.

Сконструировать подставку для карандашей и ручек из жестяных банок, готовую подставку оклейте географическими картами.

Создать коробку «100 причин, почему я люблю тебя», поместив в нее листочки со словами поздравлений с 23 февраля и своими признаниями в любви.

Составить съедобный букет – из конфет и зефира, из заморских фруктов или из колбасных изделий и сыра с добавлением алкогольного напитка.

Испечь торт с надписью «С Днем защитника Отечества», вкусные пирожные, макаруны, кексы, печенье с пожеланиями или другую выпечку.

Оформить коллаж из фотографий мужа и ваших совместных снимков, можно подарить альбом с фотографиями.

Заключение

Подарок – это знак внимания, помните об этом во время подготовки поздравления. Создайте радостную, праздничную атмосферу в доме. Улыбайтесь, говорите комплименты мужчине в его праздник и каждый день. Ведь похвала и добрые слова никогда не будут лишними.

Любой презент, который вы выбрали для супруга, вручайте с любовью. Ваше внимание ко второй половинке, искренность при его вручении будут оценены. И не забывайте: вслед за мужским праздником следует женский – 8 марта. От того, как вы поздравите любимого, зависит и его поздравление в ваш адрес.