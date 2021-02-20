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Что подарить любимому мужу на 23 февраля

Что подарить любимому мужу на 23 февраля (3 фото)

Автор:
20 февраля 2021 09:03
Сообщество : Фабрика идей
Метки: 23 февраля   подарок   подарок мужу   подарок мужчине   праздник   
294
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День защитника Отечества – это праздник настоящих мужчин. 23 февраля принято поздравлять всех представителей сильного пола. Конечно же, надо подготовить презент любимому мужу – самому главному защитнику семейства. О покупке подарков нужно подумать заранее, ведь в преддверии праздника ажиотаж на них значительно возрастет.

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Метки: 23 февраля   подарок   подарок мужу   подарок мужчине   праздник   
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2k
insaider Час назад
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lekha-fil 17 минут назад
На снимке брелки с рекламой американской армии.
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40k
Максим Т. Полчаса назад
Жетон US Army? Серьезно? Если только в качестве трофея
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19k
BillyBonzz Час назад
я как всегда прост и предусмотрителен: заранее предупредил что у меня заканчивается мой любимый Bleu de Chanel 100ml)))
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80k
Taras Kozalupko BillyBonzz Полчаса назад
И куда-то пропал Джек Дэниэлс, срочно позовите его!
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19k
BillyBonzz Taras Kozalupko Полчаса назад
тогда уж Macallan Fine Oak 18 Years Old )))
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80k
Taras Kozalupko BillyBonzz 22 минуты назад
Они могут и вдвоем зайти!
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jfk BillyBonzz 3 минуты назад
а у меня 15 лет только allure homme sport от chanel
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