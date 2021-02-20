Что подарить любимому мужу на 23 февраля

День защитника Отечества – это праздник настоящих мужчин. 23 февраля принято поздравлять всех представителей сильного пола. Конечно же, надо подготовить презент любимому мужу – самому главному защитнику семейства. О покупке подарков нужно подумать заранее, ведь в преддверии праздника ажиотаж на них значительно возрастет.
Есть множество вариантов презентов для любимого супруга. Полезные, оригинальные, тематические, недорогие и дорогостоящие подарки – выбирайте то, что вам больше нравится, в чем нуждается получатель.
ТОП-30 лучших подарков
- Гаджет – идеальный подарок на праздник. Если вам хочется порадовать супруга и у вас есть на это финансы, подарите ему смартфон, планшет или электронную книгу. Для такого презента необязательно ждать дня рождения.
- Наручные часы – в продаже есть разные варианты таких изделий, можете выбрать дорогие часы от известного бренда или бюджетную копию аксессуара хорошего качества.
- Звуковой брелок, обладающий функцией радиопоиска ключей. Хороший подарок супругу, который постоянно теряет мелкие предметы. Такие изделия предлагаются в магазинах в разном оформлении.
- Туалетная вода или одеколон – жена всегда знает, какой аромат подойдет любимому супругу. Выбирайте его по характеру и предпочтениям получателя.
- Станок для бритья или беспроводная электрическая бритва. Такие аксессуары всегда пригодятся супругу, предпочтение отдайте товару от проверенного производителя.
- Беспроводное зарядное устройство или пауэрбанк. С помощью такого устройства ваш супруг всегда будет на вязи, даже в дороге он вовремя подзарядит свой смартфон.
- Набор инструментов для хозяйственного мужчины. Можно подарить набор с минимальным или большим набором востребованных инструментов, оформленных в специальный кейс.
- Перфоратор или дрель – презент также подойдет супругу, который любит мастерить своими руками. Он оценит ваше внимание к его интересам.
- Сумка-холодильник, набор для пикника, туристический фонарик, бинокль – купите один из таких предметов мужу на 23 февраля, если он увлекается туризмом или путешествует.
- Удочка или спиннинг, складной стул с сумочкой, корзинка для улова, мангал для рыбы. Если муж заядлый рыболов, то подобрать ему презент на День защитника Отечества будет нетрудно.
- Мужу-спортсмену купите массажер, спортивное обмундирование, электронный тренажер для разных частей тела, подарочный сертификат в магазин спортивных товаров.
- Фитнес-браслет – это полезный датчик здоровья, позволяющий отследить нагрузку и свое физическое состояние, откорректировать ход спортивных занятий.
- Набор из ежедневника в кожаном переплете и стильной брендовой ручки – если супруг работает в офисе, является руководителем компании или занимается бизнесом.
- Автомобилисту на 23 февраля вручите видеорегистратор, радар, чехлы на сидения, набор инструментов для ремонта авто, оплетку на руль, подушку-подголовник.
- Набор для игры в покер – он приглянется любителю карточных игр, на досуге супруг с удовольствием поиграет с друзьями или коллегами.
- Рубашка для делового мужчины или набор из нескольких рубашек – вещи не будут лишними для супруга-начальника или офисного работника. Подберите их по цвету и дизайну к остальному гардеробу.
- Модные джинсы, свитер, пуловер, подойдет на презент и другая одежда, необходимая любимому. Можете отправиться за покупками вместе или приобрести вещи сами.
- Домашний мини-бар – купите изделие в виде глобуса или оригинально оформленную подставку для бутылок. Такой сувенир порадует гостеприимного хозяина. Он похвастается перед друзьями вашим подарком.
- Электрическая зубная щетка – практичный современный гаджет Он поможет аккуратно, профессионально и бережно ухаживать за зубной полостью. Подарок можно дополнить хорошей зубной пастой.
- Светящаяся в темном помещении карта звездного неба. Романтический презент для любимого мужа, который украсит интерьер вашей спальни, создаст приятный мягкий свет.
- Ортопедическая подушка – удобный для сна и отдыха аксессуар. На ней по вашему заказу могут сделать тематическую надпись: «Самый любимый мужчина на свете» или что-то другое.
- Цифровой микроскоп или телескоп – если получатель интересуется наукой или его привлекают небесные светила. Дорогой, интересный презент для супруга на День защитника Отечества.
- Кожаная сумка, несессер, деловой портфель, барсетка – купите супругу необходимый аксессуар. Все зависит от его вкусов и предпочтений.
- Ювелирные украшения – любимому супругу на мужской праздник можно подарить украшение из золота или серебра: браслет, цепь, печатку, зажим для галстука, запонки для рубашки.
- Термос в комплекте с дополнительными кружками. Он пригодится мужчине, который часто бывает в дороге, любит отдыхать на природе, берет из дома обеды или напитки на работу.
- Электронная копилка. Можно приобрести копилку-сейф с кодовым замком, она станет идеальным презентом бережливому и экономному мужу, который любит счет деньгам.
- Подставка для ноутбука. Рекомендуем присмотреться к изделию с функцией охлаждения, с разными уровнями наклона поверхности.
- Ремень, изготовленный из натуральной кожи. Подарок можно сделать именным, дополнив его бляшкой с выгравированными на ней инициалами супруга.
- Книга любимого автора, научные издания, историческая или военная литература. Купите книгу, если муж любит читать, у него есть домашняя библиотека.
Оригинальные подарки на День защитника Отечества
Необязательно тратить большую сумму денег на презент. Главное, чтобы он понравился мужу, вызвал позитивные эмоции, порадовал его. Отдайте предпочтение оригинальным и тематическим подаркам, которые идеально подойдут на 23 февраля. В эту категорию входят:
- копилка в виде гранаты, оформленная под тематику праздника;
- чехол для смартфона – в расцветке «хаки», с военной символикой;
- сувенирные шахматы в виде солдатиков и офицеров или нарды «Рыцари»;
- именная фляжка, лейка, стопки с тематическими картинками;
- ваш совместный портрет с мужем, где вы – полководцы, капитаны, правители;
- годовой запас носков в запечатанной банке «Настоящий мужчина!»;
- кожаные или вязаные теплые перчатки – согреют руки в холод;
- банное махровое полотенце с именной надписью, вышивкой к 23 февраля;
- мужская спортивная сумка или рюкзак в стиле «милитари»;
- именная зажигалка и пепельница – для курящего мужа;
- подушка с фотопечатью, портретом мужа, поздравительной надписью;
- зонт-трость «Самурайский меч» – необычный, прочный и легкий;
- набор фото-магнитиков для холодильника из серии «23 февраля»;
- убегающий будильник – дисциплинирует мужа, который везде опаздывает;
- настольная лампа или светильник на стену в военном стиле – памятный подарок на 23 февраля;
- пивная кружка с гравировкой или именной бокал для виски;
- тапочки с подогревом, изготовленные в виде танка;
- толстовка или футболка с военным принтом или надписью-поздравлением;
- эротическая игра для двоих, партнеры узнают друг о друге что-то новое;
- оригинальный набор мыла ручной работы в форме танка, гранаты, пистолета;
- фигурный бельгийский шоколад, сделанный в виде предметов на военную тематику;
- пивной букет – из пива, сушеной воблы, колбаски, чипсов, других вкусностей.
Недорогие презенты на 23 февраля
Предлагаем интересные идеи, как поздравить супруга недорого с Днем защитника Отечества. Среди лучших вариантов подарков эксперты называют:
- Гамак для ног под стол – его можно использовать дома или на работе, аксессуар создаст удобство для ног.
- Наушники хорошего качества в камуфляжном оформлении – для любителя слушать музыку.
- Шампура с деревянными ручками в подарочном чехле – пригодятся во время отдыха на природе.
- Нож универсальный из боевой экипировки – по-настоящему мужской презент.
- Набор для ухода за обувью в специальном чехле, в него входят все необходимые аксессуары.
- Коврик для мышки – выбирайте изделие с тематическим рисунком или с фотопечатью.
- Крутые брендовые очки от солнца – такой аксессуар придаст супругу стиля и шарма.
- Камни для охлаждения виски или коньяка, оформленные в коробочку из дерева или подарочный мешочек.
- Набор разных по размеру отверток – презент для хозяйственного мужчины, который найдет им применение.
- Набор чая или кофе элитных сортов – для любителя таких напитков, красивая упаковка придаст подарку торжественности.
- Фотоальбом «Лучший мужчина», возможно, у супруга собралось много снимков, которые найдут место в альбоме.
- Подставка для смартфона с отделами для размещения мелких предметов, которые всегда будут под рукой.
- Шейкер для приготовления напитков и коктейлей – это инструмент профессионального бармена.
- Подставка под кружку с подогревом, в дополнение к ней – чашка с принтом «День защитника Отечества».
- Набор ланч-боксов для вкусных домашних обедов – муж не будет голодным, отправляясь на работу или в командировку.
- Ключница для дома в виде штурвала – удобный аксессуар, благодаря которому ключи всегда будут на месте.
- Обложки для документов – паспорта, военного билета, водительских прав, других документов.
- Мини-вентилятор USB – пригодится в жаркое время, будет использоваться получателем дома или на работе.
- Настольные игры, головоломки для взрослых – в продаже есть наборы, которые заинтересуют мужчину-интеллектуала.
- Орден «Любимому мужу за верность и любовь», шуточный, недорогой, но очень приятный подарок.
Подарки-впечатления
Эмоции – это всегда желанный подарок. Поэтому подарите своему супругу яркие впечатления. Можно подобрать желанный вариант презента для молодого мужа и для мужчины средних лет. Подарок-впечатление – это сертификат на приключение или какую-то услугу. Можно сделать романтический сюрприз любимому или предложить выбрать идею презента самому. Ознакомьтесь со списком идей, как поздравить мужа с Днем защитника Отечества:
- урок экстремального вождения или катание на картингах – смелому мужчине подарок понравится;
- прыжок с парашютом – у супруга должна быть хорошая спортивная подготовка;
- полет на аэроплане или воздушном шаре – можете отправиться в путешествие вместе с мужем;
- посещение боевого тира или стрельба из лука – если супруг мечтает о таком презенте;
- дайвинг – подводное погружение в специальном обмундировании;
- мастер-класс по изучению боевых искусств и единоборств – выбирайте направление по интересам мужа;
- SPA-салон на двоих: тайский массаж, шоколадное обертывание, spa-процедуры;
- билеты на игру в мафию на двоих – вы с мужем получите массу позитивных эмоций;
- киновечер для двоих – проведите время вместе за просмотром любимого фильма;
- поход в ресторан – организуйте праздник в романтической обстановке, закажите любимые блюда и напитки.
Подарок своими руками
Если вы умеете мастерить, занимаетесь вязанием, вышивкой или владеете другим мастерством, то приготовьте подарок мужу своими руками. Даже если у вас нет особенных умений или навыков, посетите мастер-класс и научитесь делать подарки. Супруг обрадуется, получив от вас презент, в который вы вложили свою любовь, сделали собственными руками. Вы можете сами:
- Связать теплый свитер, жилетку, носки, шарф и шапку, такие вещи согреют в любой холод, придутся по вкусу любимому.
- Изготовить декоративную подушку, украсить ее вышивкой или аппликацией, можно вышить настенную картину на военную тематику.
- Интересно оформить бутылку алкогольного напитка подсобными материалами, есть много вариантов такого декора.
- Сделать композицию – букет из нескольких пар носков, вставьте вместо бутона в каждый «цветок» конфету в золотистой обертке.
- Сшить из старых джинсов пенал для инструментов, сумку, кухонный фартук в мужском стиле, подарок порадует получателя и пригодится ему.
- Сконструировать подставку для карандашей и ручек из жестяных банок, готовую подставку оклейте географическими картами.
- Создать коробку «100 причин, почему я люблю тебя», поместив в нее листочки со словами поздравлений с 23 февраля и своими признаниями в любви.
- Составить съедобный букет – из конфет и зефира, из заморских фруктов или из колбасных изделий и сыра с добавлением алкогольного напитка.
- Испечь торт с надписью «С Днем защитника Отечества», вкусные пирожные, макаруны, кексы, печенье с пожеланиями или другую выпечку.
- Оформить коллаж из фотографий мужа и ваших совместных снимков, можно подарить альбом с фотографиями.
Заключение
Подарок – это знак внимания, помните об этом во время подготовки поздравления. Создайте радостную, праздничную атмосферу в доме. Улыбайтесь, говорите комплименты мужчине в его праздник и каждый день. Ведь похвала и добрые слова никогда не будут лишними.
Любой презент, который вы выбрали для супруга, вручайте с любовью. Ваше внимание ко второй половинке, искренность при его вручении будут оценены. И не забывайте: вслед за мужским праздником следует женский – 8 марта. От того, как вы поздравите любимого, зависит и его поздравление в ваш адрес.
Источник:
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