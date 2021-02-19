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Немного прикольных картинок в пятницу

Немного прикольных картинок в пятницу (17 фото)

Автор:
19 февраля 2021 13:02
Метки: Юмор   картинки   прикол   
3075
17
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Попробуем немного повеселиться перед выходными...
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Метки: Юмор   картинки   прикол   
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35k
dima423 6 часов назад
Комментарий к фото
Борщ это не украинское блюдо, а восточно славянское... а тк украина как государство появилось только в 1991 году а борщ уже тысячу лет существует то какой он украинский нафик))
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4k
Vlad 4 минуты назад
Комментарий к фото
Советские дети знают, что санки - это роскошь, кататься можно на чём угодно. Желательно, что бы это что-то было не слишком гибкое (линолеум например скользит хорошо, но не очень комфортен), потом вся подвеска в синяках
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5k
mr.Poher 52 минуты назад
Комментарий к фото
Это как с везением. Лентяи всегда говорят, что кому-то, кто чего-то достиг везет. Ага... везёт.
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5k
mr.Poher 54 минуты назад
Комментарий к фото
У того детство ещё не кончилось, кто об этом в детстве переживал.
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9
Bkmz 3 часа назад
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Ща,руководящие органы стран держав на 45-50 % набъют парламенты спортсменками Б/У - матриархат и до животного мира доберётся!
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17k
dmitriy3603 3 часа назад
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От ветра
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9
Bkmz 3 часа назад
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скоро за кап.ремонт донесут-яйца сединой покроются!
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9
Bkmz 3 часа назад
Комментарий к фото
Где переводчик с ЕГЭшного?
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792
Лучший Друг Bkmz Час назад
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Вы не знаете, что такое ледянка или противень?
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2k
elf2000 4 часа назад
Комментарий к фото
Никакого "дара" или "таланта" не существует. "Даром" можно назвать целеустремлённость. Любой человек может научиться и петь и играть на любом инструменте. Было бы желание.
Не зря есть поговорка "талантливый человек талантлив во всём".
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4k
Евгений elf2000 4 часа назад
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"Даже зайца можно научить курить... В принципе, нет ничего невозможного..."©
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14k
Мария Коненкова elf2000 2 часа назад
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Да вы что! "Дар" - это врожденная способность к тому или иному виду деятельности, его ещё "талантом" называют. Вот есть два человека. Один, как я, например, с 3 лет на ксилофоне, с 4-х - на игрушечном пианино на слух "Во поле берёзка..." и прочее подбирает, родители замечают отдают в музыкалку, там способность реализуется, благодаря хорошему слуху, врождённому чувству ритма и артистизму. А другой, вместе с ним учится (я всё свой опыт) - ну научили его нотной грамоте и по клавишам пальцами перебирать, но всё это через пень-колоду, с долбежкой, с битьем по рукам (да-да), и в итоге один на отчетных концертах выступает, на конкурсы ездит, второй же - троечник, который умеет играть на пианино. В рисовании то же самое. В иностранных языках - очень показательно: один на слух вбирает в себя лексику, грамматику нутром чует, другой "москоу из зе кэпитал.." по шпаргалке. Да мало ли где. Ваша мысль про "талант ничего не значит. Упорство, фанатизм, труд..." - звучит в одном фильме, "Кошечка". Но там эти слова вложили в уста героини - отставной балерины (её ещё М. Ефремов играет, гыы), которая в профессии как раз не удалась, премьершей не стала, несмотря на весь свой труд и фанатизм. Таланта у неё не было, сама признает по ходу повествования. Вот и всё.
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5k
citrus1 5 часов назад
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И это он только улыбается
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2k
александр 5 часов назад
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у слонов спросите
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5k
Regerald 5 часов назад
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Животные не дураки - у них вожак тот кто умнее всех и принимает лучшие решения. А не тот кто самка или самец.
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15k
Юрий Regerald 3 часа назад
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5k
Regerald Юрий 3 часа назад
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Это, между прочим, к вопросу о квотах сказано, которые феминистки так хотят видеть.
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668
narim 5 часов назад
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что то на микропроцессор смахивает.
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19k
Добрый Алабай 5 часов назад
Баянные итоги недели.
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35k
dima423 6 часов назад
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это джигурда?
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86
Gunter dima423 5 часов назад
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Джигурдар
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35k
dima423 6 часов назад
Комментарий к фото
какая глупая баба)) Всегда в стае главный альфа самец и не только у волков
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35k
dima423 Светлана Минаенкова 5 часов назад
Комментарий к фото
)) даже не знаю что тебе ответить)) ты смотрю не намного умнее бабищи про которую картинка... и что из того что стаи бывают не только волчьи?) У волков в стае точно главные самцы (а на картинке речь именно про волчью стаю, или ты думаешь она хотела сказать что волчица главная в НЕ волчьей стае?)) как и у подавляющего большинства других животных вожак стаи - самец...
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35k
dima423 Агент Безопасной Национальности 5 часов назад
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Я опечатался, имел ввиду что в волчьей стае - всегда, и не только в волчьей) Но исключения есть конечно...куда без них)
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2k
Мистер Фикс Eltiftel 4 часа назад
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Фемки ориентируются на слоних
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4k
Александр Зотов dima423 3 часа назад
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а вот и нет. Главари - доминантная пара (папа с мамой всем остальным в 90%)
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15k
Юрий dima423 3 часа назад
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35k
dima423 6 часов назад
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ага, летом, по асфальту)
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1k
Дмитрий dima423 5 часов назад
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Дураки просто.)))
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15k
Юрий dima423 3 часа назад
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Ну нет у них денег ни на лыжи, ни на роллеры....

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689
Анна Анна 6 часов назад
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29k
Головасыр коричнештанник 6 часов назад
сборник баянов
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Головасыр коричнештанник 5 часов назад
Штанишки смени....
Попахиваешь.
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29k
Головасыр коричнештанник Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 5 часов назад
да лан, не нюхай )
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