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Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня из прошлого нашей страны.
2.
Гостиница "Россия". 1966 год Москва.
Вид из окна номера на 10-м этаже гостиницы "Россия". 1966 год
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14.
Творческий коллектив принимавший участие в выпуске пластинки "Али-Баба и сорок разбойников". 1981 год. Все ещё живые и жизнерадостные.
21.
Картины Малевича на выставке в Художественном бюро
А он оказывается большой спец по чёрным прямоугольникам был
35.
Кабины для принятия солнечных ванн в зимнее время. Сочи, 1982 год
И никаких вам соляриев электрических! Сел в аквариум и загорай
38.
Владимир Соколаев «Медсестра-практикантка в отделении детской реанимации Городской больницы №1» Новокузнецк, июль 1977 год
Авторский пост
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А с медсестрой - очень сильная фотка.
Раньше люди плавали в бассейне, ныряли там, весело проводили время, даже зимой. А сейчас? Попы отобрали землю и построили там свое уродливое сооружение культа. Воистину, поповщина - бич России.