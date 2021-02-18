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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
18 февраля 2021 22:41
Метки: история   ретро   фото   
915
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого. Сегодня из прошлого нашей страны.
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Метки: история   ретро   фото   
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15k
Ego sum qui sum 6 часов назад
Дроздов и Дарелл с женой на одном фото, - это впечатлило, не знал что они знакомы
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12k
seller-k 47 минут назад
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1k
magnum60 Час назад
Мужик на пляже "без панамки" в гаджете залип???
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838
rgubaev Час назад
Пьяная, помятая, пионервожатая...


А с медсестрой - очень сильная фотка.
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2k
Frank Borman 5 часов назад
25. Бассейн "Москва", 60-е

Раньше люди плавали в бассейне, ныряли там, весело проводили время, даже зимой. А сейчас? Попы отобрали землю и построили там свое уродливое сооружение культа. Воистину, поповщина - бич России.
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6k
Matthew Hopkins 7 часов назад
Дай угадаю: такую страну просрали, да?
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88
ya.darkx Matthew Hopkins 6 часов назад
Это были дни о которых вспоминаешь с ностальгией и с грустью, что уже вырос и надо двигаться вперед в этом беспокойном море жизни.
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