11 вопросов по русскому для проверки грамотности

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Этот тест поможет вам запомнить написание сложных слов и выражений.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 11, осталось 11 вопросов.
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Ответ справочной службы русского языка
Верно: попали. Подпали - возможно в разговорной речи. (С)
С сайта: Грамота.ру
""Постриже ние (по стриг) в исторических церквях символическое и обрядовое действие, состоящее в пострижении волос в знак принадлежности к Церкви. В западной традиции пострижение совершалось только над священнослужителями и монахами..."
Поэтому при посещении парикмахерской более правильно использовать "подстригаться"
Челюсть что ли?
Ни разу не знакомо!!!
Ну а так-то я горд собой)))
И аналогично окуел от "поДпасть".
В слове "поДстригаться" согласен с Андреем Ивановым (коммент выше): "поСТричься" - от слова "постриг", который совершали монахи. А в парикмахерской - поДстригают, и никаким "обоим вариантам" тут не место с т.з. словообразования русского языка
Если же как внешнее воздействие вообще (типа "попал под дождь"), то равноприменимы оба варианта.