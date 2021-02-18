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Главная > Сообщество Что? Где? Когда? 
11 вопросов по русскому для проверки грамотности

11 вопросов по русскому для проверки грамотности

Автор:
18 февраля 2021 19:53
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: вопросы   орфография   ответы   отличник   пятёрка   слова   словарь   язык   
2107
1
Этот тест поможет вам запомнить написание сложных слов и выражений.
1. Как правильно записать устойчивое выражение, означающее "с давних пор"?
1. Как правильно записать устойчивое выражение, означающее "с давних пор"?
испокон веков
из покон веков
допустимы оба варианта

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2. Как пишется наречие, имеющее значение "не полностью проснувшись"?
2. Как пишется наречие, имеющее значение "не полностью проснувшись"?
с просони
спросони
спросонья
с просонья
все варианты допустимы

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3. Ресницы бывают нарощенными или наращёнными?
3. Ресницы бывают нарощенными или наращёнными?
нарощенные ресницы
наращённые ресницы
допустимы оба варианта

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4. Как правильно: поДстричься или постричься? Если речь идёт о стрижке в парикмахерской.
4. Как правильно: поДстричься или постричься? Если речь идёт о стрижке в парикмахерской.
подстричься
постричься
допустимы оба варианта

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5. Выпить на посошок или напосошок?
5. Выпить на посошок или напосошок?
на посошок
напосошок
допустимы оба варианта

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6. Поскользнуться или поДскользнуться?
6. Поскользнуться или поДскользнуться?
поскользнуться
подскользнуться
допустимы оба варианта

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7. Попасть под санкции или поДпасть под санкции?
7. Попасть под санкции или поДпасть под санкции?
попасть под санкции
подпасть под санкции

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8. "Зоопарки призвали взять .... над любимыми животными". Пропущенное слово имеет значение "помочь, поддержать, принять участие, оказать поддержку, послужить подспорьем, содействовать".
8. "Зоопарки призвали взять .... над любимыми животными". Пропущенное слово имеет значение "помочь, поддержать, принять участие, оказать поддержку, послужить подспорьем, содействовать".
шевство
шество
шефство

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9. Риторическая фигура, представляющая собой необоснованное повторение близких по смыслу слов.
9. Риторическая фигура, представляющая собой необоснованное повторение близких по смыслу слов.
тафтология
тофтология
тавтология
товтология
10. Нагинаться или нагибаться?
10. Нагинаться или нагибаться?
нагибаться
нагинаться

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11. Продолжатель; тот, кто занял чьё-нибудь место, чью-нибудь должность.
11. Продолжатель; тот, кто занял чьё-нибудь место, чью-нибудь должность.
преемник
приемник
приёмник

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 11, осталось 11 вопросов.

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Метки: вопросы   орфография   ответы   отличник   пятёрка   слова   словарь   язык   
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102
Михаил Час назад
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11k
alexis 2 секунды назад
Подпал под лошадь.

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41k
Митрий 5 минут назад
Иногда малограмотных называют чурками. Двусмысленно, но в обоих смыслах верно.
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−2
лариса якшева 10 минут назад
Нет такого слова "подпасть".
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182k
Михаил Мосягин Автор поста лариса якшева 6 минут назад
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8k
uehl 10 минут назад
8 очков всего
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1k
Froll 48 минут назад
Подпасть?
Никогда не подумал бы что есть такое слово.Я видимо неуч.
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28k
Юр21 Froll 42 минуты назад
Ты не один, я тоже только что узнал о существовании такого слова...
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3k
schmubu Юр21 13 минут назад
да мне кажется - нас на2,718бали просто. не знаю такого слова.
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11k
alexis Froll 4 минуты назад
Подскажите, как верно: под действие санкций "подпали" следующие лица или "попали"?
Ответ справочной службы русского языка
Верно: попали. Подпали - возможно в разговорной речи. (С)
С сайта: Грамота.ру
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3k
au3 Час назад
вид филологов языкоебы есть в каждой стране
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1k
Грета Тунберг Час назад
нажал на "подстричься", а верный оказался "оба варианта", так в чем моя ошибка? 8 баллов + это несуразный вопрос)
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17k
Андрей Иванов Час назад
С постригаться-подстригаться не согласен. Технически эти слова выражают одно и тоже действия, но уже более 1000 лет поСТригают на Руси в ритуальных целях.
""Постриже ние (по стриг) в исторических церквях символическое и обрядовое действие, состоящее в пострижении волос в знак принадлежности к Церкви. В западной традиции пострижение совершалось только над священнослужителями и монахами..."

Поэтому при посещении парикмахерской более правильно использовать "подстригаться"
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41k
Митрий Андрей Иванов 4 минуты назад
А если налысо?
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45k
Albert GER 2 часа назад
Шо за "подпасть"???
Челюсть что ли?
Ни разу не знакомо!!!
Ну а так-то я горд собой)))
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9k
Агент Безопасной Национальности Albert GER Час назад
Аналогично, горд, ажно 8 очков.
И аналогично окуел от "поДпасть".
В слове "поДстригаться" согласен с Андреем Ивановым (коммент выше): "поСТричься" - от слова "постриг", который совершали монахи. А в парикмахерской - поДстригают, и никаким "обоим вариантам" тут не место с т.з. словообразования русского языка
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2k
Velho Safado Albert GER 51 минуту назад
термин носит юридический характер - устойчивая формулировка "поДпадает под действие такой - то статьи, такого-то нормативного акта". Так что если рассматривать санкции как сугубо юридическое явление, то автор прав.
Если же как внешнее воздействие вообще (типа "попал под дождь"), то равноприменимы оба варианта.
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53
Вано Velho Safado 44 минуты назад
Подпасть под горячую руку?
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45k
Albert GER Вано 38 минут назад
Ну если рассматривать руку как нормативный акт с юридической точки зрения, то ))))
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53
Вано onebibis Полчаса назад
Отуда же, откуда "осУжденный" вместо "осуждЁнного". Из безграмотности стряпчих.
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Михаил Мосягин

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