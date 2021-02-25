FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3154 поста • 1704 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Картинки с надписями

Картинки с надписями (26 фото)

Автор:
25 февраля 2021 13:47
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   картинки с надписями   надписи   прикол   
2549
26
Свернуть все комментарии под фото
Картинки с надписями

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   картинки   картинки с надписями   надписи   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
53
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Шурум-бурум 4 часа назад
Комментарий к фото
станешь таким, как Путин, будешь тоже ходить без шапки, а пока ты малолетний сопливый долбооб!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex Час назад
Комментарий к фото
Наташка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
KiploksAKS Час назад
Комментарий к фото
Тени от деревьев не попадают на машину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
TirAn 2 часа назад
Комментарий к фото
Резина летняя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Юрий Злой 2 часа назад
Комментарий к фото
то что машина старая, а стоит спутниковая тарелка еще не доказательство, так как возможно люди любят классику, а вот вариант что машина без номера более верный
еще интересный факт, все трое впереди сидят ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
Арслан Юрий Злой 2 часа назад
Комментарий к фото
На таких машинах часто был широкий диван для водителя и пассажира(в данном случае пассажиров).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Юрий Злой Арслан 2 часа назад
Комментарий к фото
сзади возможно, но спереди ? как коробку переключать ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
Арслан Юрий Злой Час назад
Комментарий к фото
А рычаг переключения передач обычно был на рулевой колонке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
Арслан Юрий Злой Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
KiploksAKS Юрий Злой Час назад
Комментарий к фото
Может, они едут получать номера?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
а что уже чето плохое известно про март 21?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Юрий 2 часа назад
Комментарий к фото
Узбагойтесь...
Учёные удаляли у улиток глазные щупальца и наблюдали за сроками регенерации. В среднем животному потребовалось 8-10 недель для полного восстановления глаза....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
487
Григорий Бабкин 3 часа назад
Комментарий к фото
Заднеприводный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
487
Григорий Бабкин 3 часа назад
Комментарий к фото
"Бобёр! Выдыхай!!!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
487
Григорий Бабкин 3 часа назад
Комментарий к фото
Дикари-с.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений 3 часа назад
Комментарий к фото
Что, рук нету, обратно раскидать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Объект реальности Евгений 2 часа назад
Комментарий к фото
Нету, Москва ведь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Евгений 3 часа назад
Комментарий к фото
Картинка 50-х, а она зигует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Racer777 3 часа назад
Комментарий к фото
На мамкиной машине поехали? Так, а если папина сломана?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Uron 4 часа назад
Комментарий к фото
Реклама Ford Fairlane, 1956 год. просто к сведению
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
Альберт Назыров 4 часа назад
Комментарий к фото
Это 3 угонщика, угнали у женщины её авто. Так как авто розового цвета, то скорее всего это авто женщины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Пумба 4 часа назад
Комментарий к фото
На 5 гривень вна Украине уже и чашки чая не купишь, не то что пивка. Самое дешевое по самой крутейшей акции - 9,90 за 0,5 л.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Acid Snake Пумба 3 часа назад
Комментарий к фото
На 5 этих тугриков как раз 0.33
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Пумба Acid Snake Час назад
Комментарий к фото
В расфасовке 0,33 л идет только дорогое пиво, там цена стартует от 12 грн.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Lilian 4 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Korolev 4 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил 4 часа назад
Комментарий к фото
От курва!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Korolev 4 часа назад
Комментарий к фото
И тут я полез наверх смотреть, кто автор! Моя догадка подтвердилась )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
954
Лучший Друг Korolev 4 часа назад
Комментарий к фото
Это называется "фирменный стиль"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Алексей 4 часа назад
Комментарий к фото
Да просто у её подруги критические дни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил Алексей 4 часа назад
Комментарий к фото
У подруги сверху.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 18 комментариев
Показать ещё