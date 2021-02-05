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Грета Тунберг опростоволосилась, "слив" в сеть методичку по "шатанию режимов"

Грета Тунберг опростоволосилась, "слив" в сеть методичку по "шатанию режимов" (4 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 21:15
Сообщество : Политика
Метки: грета тунберг   индия   методички   организаторы   поддержка   политика   протесты   фермеры   
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Экоактивистка Грета Тунберг по недоразумению засветила международную координацию "борцов с режимами", разместив в twitter методичку с инструкциями по "правильному" освещению в соцсетях событий и несанкционированных акций. В Индии начато расследования по статье "Разжигание протестов".

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Метки: грета тунберг   индия   методички   организаторы   поддержка   политика   протесты   фермеры   
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9  комментариев
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30k
Азат Баширов 51 минуту назад
Она недавно, говорила, что ждет с нетерпением когда ей исполнится 18 лет, и обязательно сообщит всем людям на планете, что творится в мировом закулисье
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23k
Григорий 12 минут назад
Ну это как с Навальным: инфа от америкосов, монтаж в Германии, но за нас, самый занасный из всех.
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5k
Андрей Крылов 21 минуту назад
Может хватит эксплуатировать тему слабоумной девочки? Жалко её... А вот те, кто за ней стоят, ждёт отдельный котёл в аду!
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8k
Александр Андрей Крылов 13 минут назад
18 лет, таки уже не девочка.
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35k
parallax Полчаса назад
Опять шороху навела. Далеко пойдёт.
Может даже станет второй Псаки.

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7k
Караганда Полчаса назад
папа осерчал наверное-просрала бизнес.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Грета - точно такой же проект американских спецслужб, как и Мордокнига и Гугль. Маленькая беззащитная девочка, сражающаяся за экологию и климт на Земле. Ми-ми-ми. Только вот почему то бить санкциями будут Китай, Индию и Россию, как главных загрязнителей планеты, а не страны Запада.
Ну и Анальный с Тихановской из той же оперы. Гибридно-асимметричная война Американской империи идет полным ходом.
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75
IntuitCrypto 50 минут назад
До последнего не верил что Грета чей-то проект.
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3k
Julia IntuitCrypto Полчаса назад
Да вы что! Белый Дом, общение с А. Меркель и др. высокопоставленными особами-и всё за праведные речи, не обладая глубокими познаниями? Ну чтобы было понятно обывателю.
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