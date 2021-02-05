Грета Тунберг опростоволосилась, "слив" в сеть методичку по "шатанию режимов"

Экоактивистка Грета Тунберг по недоразумению засветила международную координацию "борцов с режимами", разместив в twitter методичку с инструкциями по "правильному" освещению в соцсетях событий и несанкционированных акций. В Индии начато расследования по статье "Разжигание протестов".
18-летняя экоактивистка Грета Тунберг в силу своего ещё детского ума, "слила" методичку по написанию постов и комментариев в Twitter. Сообщение оперативно удалили, но не тут-то было - интернет помнит всё. Сообщения были сохранены службой «911» .
Teenage climate activist Greta Thunberg posted a document to Twitter containing tweets that she was told to post and actions she should take regarding the current protests in India. She quickly deleted the tweet. pic.twitter.com/ruEfp4Ypg1— Breaking911 (@Breaking911) February 3, 2021
Судя по посту Греты, она "засветила" методичку, чтобы ей могли воспользоваться как можно больше протестующих. Похоже, что девочке не разжевали, что методичка - это конфиденциальный документ.
В документе имеется детальная инструкция, как и о чём следует писать, а также как продвигать такую информацию в соцсетях. В списке тем для сообщений - от премьер-министра Великобритании до протестов фермеров в Индии.
We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 2, 2021
https://t.co/tqvR0oHgo0
Сопоставив посты Греты в поддержку фермерских протестных движений и содержание опубликованного Тунберг документа, правоохранительные органы Индии инициировали официальное расследование в отношении авторов методички. Их обвиняют в преступлении по статье "Разжигание протестов".
Delhi Police has taken cognizance of a 'Toolkit Document' found on a social media platform that predates and indicates a copycat execution of a conspiracy behind the 26Jan violence. The call was to wage economic, social, cultural and regional war against India.— #DilKiPolice Delhi Police (@DelhiPolice) February 4, 2021
Тем временем газета New York Post, проведя собственное расследование, нашла "где собака зарыта", выяснив, что авторство методички принадлежит канадскому фонду Poetic Justice Foundation.
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- На первой фотографии поста запечатлено, как активисты Объединенного индуистского фронта сжигают изображение Греты Тунберг после того, как она написала в Твиттере в поддержку протестующих фермеров в Нью-Дели, Индия, 4 февраля 2021 года.
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Может даже станет второй Псаки.
Ну и Анальный с Тихановской из той же оперы. Гибридно-асимметричная война Американской империи идет полным ходом.