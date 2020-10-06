Крис Хемсворт вернул в дикую природу Австралии тасманских дьяволов

Тасманские дьяволы оказались под угрозой исчезновения после таинственной инфекции, которая погубила почти всю популяцию зверьков в островном штате Тасмания. На данный момент в дикой природе обитает менее 25 тысяч тасманийских дьяволов, хотя в 1990-х их насчитывалось около 150 тысяч. На материковой части Австралии эти зверьки были уничтожены стаями собак динго около 3 тысяч лет назад.