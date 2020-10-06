Крис Хемсворт вернул в дикую природу Австралии тасманских дьяволов

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли супергероя Тора, вместе с женой Эльзой Патаки приняли участие в событии исторического масштаба. Они выпустили в дикую природу 11 редких сумчатых хищников - тасманских дьяволов. Эти зверьки исчезли с материковой части Австралии 3000 лет назад, и считаются исчезающим видом.
Впервые за 3000 лет на материковой Австралии вновь появились исчезающие зверьки - тасманские дьяволы. Организация Aussie Ark 16 лет занималась программой разведения этих животных, и недавно приняла решение выпустить 26 особей в заповедник Баррингтон-Топс. Для такой важной миссии организация привлекла настоящего супергероя - австралийского актера Криса Хемсворта, сыгравшего Тора в "Мстителях".
37-летний Хемсворт вместе с женой Эльзой Патаки выпустили 11 тасманских дьяволов в одном из лесов заповедника. "Голливудская звезда и его супруга вошли в историю на родном материке. Как супергерой, Крис Хемсворт больше привык спасать мир, но сейчас использует свою суперсилу, чтобы вернуть в Австралию этих культовых зверьков," - пишет телеканал Seven News.
По словам руководителя организации, это событие исторического масштаба: "Через 100 лет мы будем вспоминать этот день и говорить, что именно Крис Хемсворт дал толчок экологическому возрождению всей страны, - заявил глава Aussie Ark, Тим Фолкнер. - Это не просто возвращение одного из самых любимых животных австралийцев, но и шаг к восстановлению равновесия лесной экологии после столетий опустошения".
Тасманские дьяволы оказались под угрозой исчезновения после таинственной инфекции, которая погубила почти всю популяцию зверьков в островном штате Тасмания. На данный момент в дикой природе обитает менее 25 тысяч тасманийских дьяволов, хотя в 1990-х их насчитывалось около 150 тысяч. На материковой части Австралии эти зверьки были уничтожены стаями собак динго около 3 тысяч лет назад.
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