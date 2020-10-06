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Крис Хемсворт вернул в дикую природу Австралии тасманских дьяволов

Крис Хемсворт вернул в дикую природу Австралии тасманских дьяволов (5 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2020 21:50
Сообщество : Животные
Метки: Крис Хемсворт   Тасманский дьявол   австралия   видео   дикая природа   животные   знаменитости   фото   
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Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли супергероя Тора, вместе с женой Эльзой Патаки приняли участие в событии исторического масштаба. Они выпустили в дикую природу 11 редких сумчатых хищников - тасманских дьяволов. Эти зверьки исчезли с материковой части Австралии 3000 лет назад, и считаются исчезающим видом.

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Метки: Крис Хемсворт   Тасманский дьявол   австралия   видео   дикая природа   животные   знаменитости   фото   
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Andrei Час назад
Точно, а когда-то там выпустили кроликов, кошек, верблюдов, карпов, жаб. А теперь не знают что с ними делать.
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