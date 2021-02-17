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Опасный розыгрыш заговорившегося по телефону коллеги

Опасный розыгрыш заговорившегося по телефону коллеги (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2021 11:58
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   прикол   розыгрыш   экскаватор   экстрим   
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Рабочий подшутил над своим коллегой, который любит разговаривать по телефону. Для розыгрыша ему понадобились навыки в управлении экскаватором и сама машина.

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Метки: Юмор   видео   прикол   розыгрыш   экскаватор   экстрим   
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5  комментариев
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20k
Сибиряк Час назад
А потом пришёл инженер по охране труда.
А потом пришёл инженер по охране труда.Посмотреть
А потом пришёл инженер по охране труда.
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580
ekolog67 21 минуту назад
дешевая постановка!
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26k
Антон Час назад
Постанова. и вполне можно с шапочкой смахнуть и скальп с волосами
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8k
Михалыч Час назад
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