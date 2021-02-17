Опасный розыгрыш заговорившегося по телефону коллеги

Рабочий подшутил над своим коллегой, который любит разговаривать по телефону. Для розыгрыша ему понадобились навыки в управлении экскаватором и сама машина.
А мог бы и голову откусить...
Источник:
Ссылки по теме:
- Из переписок дизайнеров с их заказчиками. Смеялись всем офисом
- Будни монтажника слаботочника
- Европейскую часть России... Завалило. И это мягко сказано
- Шел 2021-й год, мы продолжали бороться с кризисом и выживать
- "Купила себе букет и фоткается с ним": неутешительные итоги 14 февраля
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...