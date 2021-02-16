Снять кино и не сесть в тюрьму!

Некоторое время назад я написал сценарий короткометражного фильма про экстремалов – людей, которые занимаются такими непривычными русскому уху вещами как руфинг, роупджампинг, бейсджампинг и паркур. Фильм был постановочный, на главные роли я пригласил актеров. Но снимать кино про экстремалов и не показывать их проделок – так себе идея. Да и трюки уже были прописаны в сценарии. Оставалось всего-то их снять!
Осложнялось все тем, что это была учебная студенческая короткометражка. Ее бюджет состоял из моих скромных сбережений и той небольшой суммы, которую одобрил мне банк в кредит. Развернуться особо я не мог, поэтому нужно было снять все по-партизански.
Я хорошо представлял себе начало фильма: мы видим только руки героя, которые куда-то лезут, цепляясь за уступы здания. Герой забирается наверх, смотрит себе под ноги, а там бездна! Персонаж поворачивает камеру и снимает селфи: на экране лицо актера.
Стоп!!! Как актера?! Как он полезет по зданию? Это же нужно уметь! Это же опасно! Да как нефиг делать! Оденем на него скалолазную систему и полезет со страховкой. А перед ним руфер поднимется свободным лазанием и навесит страховочную базу.
Я нашел опытного руфера, облазившего все что можно и нельзя. Мы обсудили все крыши Москвы и в итоге сошлись на сталинской высотке на Баррикадной. Взяв в аренду GoPro, я, он и актер отправились на вылазку. Я почему-то был уверен, что у каждого «профессионального» экстремала, есть свои секретные лазейки ну или свои люди в здании. И если он за деньги берется провести куда-то, то результат будет гарантирован. Но нет!
Я хорошо представлял себе начало фильма: мы видим только руки героя, которые куда-то лезут, цепляясь за уступы здания. Герой забирается наверх, смотрит себе под ноги, а там бездна! Персонаж поворачивает камеру и снимает селфи: на экране лицо актера.
Стоп!!! Как актера?! Как он полезет по зданию? Это же нужно уметь! Это же опасно! Да как нефиг делать! Оденем на него скалолазную систему и полезет со страховкой. А перед ним руфер поднимется свободным лазанием и навесит страховочную базу.
Я нашел опытного руфера, облазившего все что можно и нельзя. Мы обсудили все крыши Москвы и в итоге сошлись на сталинской высотке на Баррикадной. Взяв в аренду GoPro, я, он и актер отправились на вылазку. Я почему-то был уверен, что у каждого «профессионального» экстремала, есть свои секретные лазейки ну или свои люди в здании. И если он за деньги берется провести куда-то, то результат будет гарантирован. Но нет!
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Видите у высотки высоченный шпиль? Он между прочим, высотой в 10 этажей! Думаете внутри он пустой? Как бы ни так! Чего там только нет: лифтовые, пультовые и прочие помещения, кишащие техническим персоналом. И вот ты, словно герой фильма «Миссия невыполнима» ползешь на коленях между бухт кабелей, пытаясь, чтобы тебя не заметили проходящие рабочие. Наконец, выход на балкон и… Вау! Вся Москва, как на ладони!
Первым, наверх лезет руфер. Он крепит страховку и следом поднимается Дима Трусов – актер, игравший главного героя. Я стою у основания шпиля на страховке, Дима верху снимает себя на камеру. Видно, что ему там нравится.
Первым, наверх лезет руфер. Он крепит страховку и следом поднимается Дима Трусов – актер, игравший главного героя. Я стою у основания шпиля на страховке, Дима верху снимает себя на камеру. Видно, что ему там нравится.
Налюбовавшись красотами, Дима спускается ко мне и «не отходя от кассы», мы решаем посмотреть материал. Камера не включается. Аккумулятор разряжен. Спускаемся вниз, снова проходя мимо всех «блок-постов», выходим на улицу, садимся в кафе, заряжаем камеру – смотрим. Вот руки Димы лезут наверх. Вот он разворачивает камеру и через миг мы увидим его лицо! Запись обрывается – батарейка села в максимально не подходящий момент. Случись это секунды на 3-4 позже кадр был бы снят!
Неужели нам снова нужно лезть на шпиль?! Мы основательно заряжаем себя кофе, а камеру электричеством и вновь залезаем наверх высотки. Странно, но второй раз уже не страшно! Все же люди удивительные создания – привыкают ко всему.
Неужели нам снова нужно лезть на шпиль?! Мы основательно заряжаем себя кофе, а камеру электричеством и вновь залезаем наверх высотки. Странно, но второй раз уже не страшно! Все же люди удивительные создания – привыкают ко всему.
Меня часто спрашивают: как мне удалось уломать актера на эту авантюру? Чего кривить душой – мне повезло! Дима имел полное право не соглашаться. Но, в любом случае, если бы он отказался, я бы придумал на замену что-то другое. Например, как для Саши Городиского, персонажу которого нужно было спрыгнуть на парашюте с балкона здания. Даже если бы гипотетически Саша согласился – кто бы ему позволил? Мне не нужны мертвые актеры! Пришлось прибегать к помощи дублеров-бейсджамперов.
Я представлял себе долгие переговоры в стиле: «Ребята, можно, мы немного рискнем вашей жизнью ради красивого кадра в моем фильме?». Но стоило мне только заикнуться про прыжок со здания, как я услышал: «Когда? Где? Куда выезжать? Во сколько прыгаем?».
Я ждал на съемки одного человека, с которым мы тихо и незаметно зайдем в здание, поднимемся повыше и снимем крупные планы актера, надевающего парашют. А сам прыжок мы снимем со спины, где будет непонятно актер это или дублер. Но, в назначенный день, на съемку приехала целая толпа бейсджамперов: кто-то сказал кому-то, тот позвал кого-то и, в итоге, передо мной стояло человек десять. И всем очень хотелось прыгать. Теперь проникнуть куда-либо стало многократно сложней. Представили себе толпу мужиков с большими рюкзаками за спиной? Очень быстро выяснилось, что консъержки видят парашютистов насквозь. Они, знаете ли, не особо любят, когда на их смене кто-то разбивается насмерть.
И вот мы ходим по всем домам, но нигде не можем попасть внутрь. Случайно, находим в одном доме черный ход и мощным рывком открываем дверь с магнитным замком. Перед нами лестница наверх. Поднимаемся по ней на тридцать какой-то этаж, снимаем как Саша одевает парашют. Пора прыгать!!! Я спускаюсь с камерой вниз, чтобы снять прыжок снаружи.
Я представлял себе долгие переговоры в стиле: «Ребята, можно, мы немного рискнем вашей жизнью ради красивого кадра в моем фильме?». Но стоило мне только заикнуться про прыжок со здания, как я услышал: «Когда? Где? Куда выезжать? Во сколько прыгаем?».
Я ждал на съемки одного человека, с которым мы тихо и незаметно зайдем в здание, поднимемся повыше и снимем крупные планы актера, надевающего парашют. А сам прыжок мы снимем со спины, где будет непонятно актер это или дублер. Но, в назначенный день, на съемку приехала целая толпа бейсджамперов: кто-то сказал кому-то, тот позвал кого-то и, в итоге, передо мной стояло человек десять. И всем очень хотелось прыгать. Теперь проникнуть куда-либо стало многократно сложней. Представили себе толпу мужиков с большими рюкзаками за спиной? Очень быстро выяснилось, что консъержки видят парашютистов насквозь. Они, знаете ли, не особо любят, когда на их смене кто-то разбивается насмерть.
И вот мы ходим по всем домам, но нигде не можем попасть внутрь. Случайно, находим в одном доме черный ход и мощным рывком открываем дверь с магнитным замком. Перед нами лестница наверх. Поднимаемся по ней на тридцать какой-то этаж, снимаем как Саша одевает парашют. Пора прыгать!!! Я спускаюсь с камерой вниз, чтобы снять прыжок снаружи.
Вот вы думаете как все у бейсджамперов происходит? Прыгаешь вниз, оттолкнувшись посильнее и скорее дергаешь за кольцо, так? Оказалось, что все сложнее – если высота небольшая, то те, кто прыгают следом держат в руках твой купол, чтобы он мгновенно наполнился воздухом. И вот стою я снизу. Первый прыгнул и сразу полетел в сторону. Второй прыгнул – тоже самое. Третий… Наконец, последним прыгает дублер в одежде актера. На балконе больше нет ассистентов и полураскрытый парашют никто не держит. Но это я узнал потом, а в тот момент я видел только, что человек полетел вниз. И полетел он как-то совсем не так как летели до него. Вот уже и середина здания, а он все продолжает лететь… А я стою и молча панорамирую камерой за ним. Время замедлилось. Казалось, что я панорамирую вечность! Наконец, купол раскрылся! Я стою и радуюсь. И непонятно чему радуюсь больше: раскрывшемуся куполу или удачно снятому дублю? Дрогни рука и все! Это не подъем на шпиль и второго дубля не будет: нужно убегать, пока не приехала полиция…
По законам драматургии, с каждым новым актом напряжение должно нарастать. Так случилось и у меня: самым страшным оказался эпизод с героем работающим на ноутбуке. Ну как работающим? Мой персонаж по прозвищу Ленин был хлипким парнем, разбирающимся больше в компьютерах, чем в трюках. Мне нужно было снять его в экстремальной ситуации, но при этом, чтобы он сам не делал трюков. Будто он просто зависает с крутыми ребятами. Я придумал сцену с вышкой радиосвязи на которой парни делают силовые упражнения, находясь в 300 метрах над землей, а Ленин просто работает рядом. Съемки этого эпизода не представляли большой сложности: наверх все заберутся по лестнице, там будет просторная огороженная площадка, а трейсеры (паркурщики) будут висеть на страховке, которую мы потом затрем на графике.
Когда мы приехали на вышку выяснилось, что Саша Пурис (актер, который играл Ленина) сильно боится высоты. Конечно же до этого он в этом не признавался. Почему? Это вы лучше спросите у него. Видимо, не хотел расстраивать режиссера. Хорошо, что я взял с собой скалолазную систему и веревку – весь подъем Саша преодолел со страховкой.
Совсем иначе обстояло дело с экстремалами. Наверху я попытался дать им страховочные системы, но те лишь поморщились: висеть со страховкой – это просто унижение их чести! «Либо мы делаем трюки как есть, либо спускаемся и уезжаем!» – поставили они ультиматум. Наверное, стоило бы отказаться от съемок и приехать в другой день… Но вы же понимаете: съемочная группа, люди, машины и немой укор в глазах трясущегося актера… Ладно, давайте снимать…
Когда мы приехали на вышку выяснилось, что Саша Пурис (актер, который играл Ленина) сильно боится высоты. Конечно же до этого он в этом не признавался. Почему? Это вы лучше спросите у него. Видимо, не хотел расстраивать режиссера. Хорошо, что я взял с собой скалолазную систему и веревку – весь подъем Саша преодолел со страховкой.
Совсем иначе обстояло дело с экстремалами. Наверху я попытался дать им страховочные системы, но те лишь поморщились: висеть со страховкой – это просто унижение их чести! «Либо мы делаем трюки как есть, либо спускаемся и уезжаем!» – поставили они ультиматум. Наверное, стоило бы отказаться от съемок и приехать в другой день… Но вы же понимаете: съемочная группа, люди, машины и немой укор в глазах трясущегося актера… Ладно, давайте снимать…
На календаре был сентябрь. Наверху был шквальный ветер и дубак! Сине-зеленый от страха и холода актер работает на ноутбуке, а безумные экстремалы, висят на балке рядом и выполняют свой паркур – те еще съемочки!
Осознание произошедшего догнало меня на следующий день. Уверен, что я дрожал не меньше Ленина, когда смотрел отснятый материал. Подтягивание на одной руке и страшные трюки вниз головой – зрелище не для слабонервных. Слава богу, все закончилось хорошо!
Фильм прокатился по фестивалям, получил ряд наград и был выложен на Ютубе. И знаете, что самое обидное? Что больше всего эмоций, споров и даже агрессии вызвал эпизод, снятый наименее экстремальным способом. Тот где герой запрыгивает под поезд. Снято это до примитивного скучно – двойной экспозицией. Сначала актер ложится на рельсы, потом из этой же точки мы снимаем едущий поезд и просто накладываем один кадр на другой…
А может так и надо было все снимать? А то и вправду можно так снять кино и сесть в тюрьму…
Если вам будет интересно посмотреть фильм, который в итоге получился, то его легко найти на YouTube по запросу "КОРОТКОМЕТРАЖКА АДЖИКА".
P.S. История ранее не публиковалась. Написана специально для Фишек.
Осознание произошедшего догнало меня на следующий день. Уверен, что я дрожал не меньше Ленина, когда смотрел отснятый материал. Подтягивание на одной руке и страшные трюки вниз головой – зрелище не для слабонервных. Слава богу, все закончилось хорошо!
Фильм прокатился по фестивалям, получил ряд наград и был выложен на Ютубе. И знаете, что самое обидное? Что больше всего эмоций, споров и даже агрессии вызвал эпизод, снятый наименее экстремальным способом. Тот где герой запрыгивает под поезд. Снято это до примитивного скучно – двойной экспозицией. Сначала актер ложится на рельсы, потом из этой же точки мы снимаем едущий поезд и просто накладываем один кадр на другой…
А может так и надо было все снимать? А то и вправду можно так снять кино и сесть в тюрьму…
Если вам будет интересно посмотреть фильм, который в итоге получился, то его легко найти на YouTube по запросу "КОРОТКОМЕТРАЖКА АДЖИКА".
P.S. История ранее не публиковалась. Написана специально для Фишек.
Авторский пост
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Да раньше их просто долбо@бами называли.
Какой? спросил завлит, отбивая твердую рысь.
Хороший! ответил Остап, выдвигаясь на полкорпуса вперед.
Я вас спрашиваю, какой? Немой или звуковой?
Немой.
Легко выбрасывая ноги в толстых чулках, завлит обошел Остапа на повороте и крикнул:
Не надо.
То есть как не надо? спросил великий комбинатор, начиная тяжело скакать.
А так. Немого кино уже нет. Обратитесь к звуковикам... "(с)