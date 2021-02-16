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Снять кино и не сесть в тюрьму!

Снять кино и не сесть в тюрьму! (8 фото)

Автор:
16 февраля 2021 11:43
Сообщество : Кино
Метки: бэкстейдж   кино   короткометражка   моё   съемки   трюки   фильм   экстрим   
918
8
Некоторое время назад я написал сценарий короткометражного фильма про экстремалов – людей, которые занимаются такими непривычными русскому уху вещами как руфинг, роупджампинг, бейсджампинг и паркур. Фильм был постановочный, на главные роли я пригласил актеров. Но снимать кино про экстремалов и не показывать их проделок – так себе идея. Да и трюки уже были прописаны в сценарии. Оставалось всего-то их снять!
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Метки: бэкстейдж   кино   короткометражка   моё   съемки   трюки   фильм   экстрим   
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13  комментариев
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59k
7guest 15 часов назад
Дедушка, а кто такие "руферы", "зацеперы" ит.д.
Да раньше их просто долбо@бами называли.
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0
АННА 7 часов назад
Пипец... у людей вообще страха нет... или мозгов)
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0
Владимир 7 часов назад
Интересно но слишком безумно. Реально бы ктото убился и ты бы присел.
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28k
Aleksandr 11 часов назад
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359
Старичок 12 часов назад
"... Сценарий! крикнул Остап.

Какой? спросил завлит, отбивая твердую рысь.

Хороший! ответил Остап, выдвигаясь на полкорпуса вперед.

Я вас спрашиваю, какой? Немой или звуковой?

Немой.

Легко выбрасывая ноги в толстых чулках, завлит обошел Остапа на повороте и крикнул:

Не надо.

То есть как не надо? спросил великий комбинатор, начиная тяжело скакать.

А так. Немого кино уже нет. Обратитесь к звуковикам... "(с)
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
19k
SerGProS 14 часов назад
Не удачный дубль..

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378
Григорий Бабкин SerGProS 11 часов назад
Наоборот, самый, что ни на есть, удачный. Вот всех бы дебилов собрать и на высоковольтку. Сначала горелой шерстью по-воняет, зато потом...
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349
Дмитрий 14 часов назад
Оскара!!! ДБ!
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174
*опа 14 часов назад
Ещё один непризнанный гений?
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174
*опа 14 часов назад
А где значок "РЕКЛАМА"???
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2k
V2.Smirnov 14 часов назад
Клуб самоубийц. А автора этой рекламы заставить ходить на похороны каждого привлеченного.
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−4
Popson 15 часов назад
Респект истинно увлечённым !!!
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