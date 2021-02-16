Снять кино и не сесть в тюрьму!

Меня часто спрашивают: как мне удалось уломать актера на эту авантюру? Чего кривить душой – мне повезло! Дима имел полное право не соглашаться. Но, в любом случае, если бы он отказался, я бы придумал на замену что-то другое. Например, как для Саши Городиского, персонажу которого нужно было спрыгнуть на парашюте с балкона здания. Даже если бы гипотетически Саша согласился – кто бы ему позволил? Мне не нужны мертвые актеры! Пришлось прибегать к помощи дублеров-бейсджамперов.



Я представлял себе долгие переговоры в стиле: «Ребята, можно, мы немного рискнем вашей жизнью ради красивого кадра в моем фильме?». Но стоило мне только заикнуться про прыжок со здания, как я услышал: «Когда? Где? Куда выезжать? Во сколько прыгаем?».



Я ждал на съемки одного человека, с которым мы тихо и незаметно зайдем в здание, поднимемся повыше и снимем крупные планы актера, надевающего парашют. А сам прыжок мы снимем со спины, где будет непонятно актер это или дублер. Но, в назначенный день, на съемку приехала целая толпа бейсджамперов: кто-то сказал кому-то, тот позвал кого-то и, в итоге, передо мной стояло человек десять. И всем очень хотелось прыгать. Теперь проникнуть куда-либо стало многократно сложней. Представили себе толпу мужиков с большими рюкзаками за спиной? Очень быстро выяснилось, что консъержки видят парашютистов насквозь. Они, знаете ли, не особо любят, когда на их смене кто-то разбивается насмерть.



И вот мы ходим по всем домам, но нигде не можем попасть внутрь. Случайно, находим в одном доме черный ход и мощным рывком открываем дверь с магнитным замком. Перед нами лестница наверх. Поднимаемся по ней на тридцать какой-то этаж, снимаем как Саша одевает парашют. Пора прыгать!!! Я спускаюсь с камерой вниз, чтобы снять прыжок снаружи.