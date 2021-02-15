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Рассказываю, как повесить телевизор на стену без кронштейна

Рассказываю, как повесить телевизор на стену без кронштейна (23 фото)

Автор:
15 февраля 2021 16:56
Метки: житейская хитрость   карабин   лайфхак   ремонт   сделал сам   стена   телевизор   
3379
23
Итак, представим, что вы купили новый телевизор и планируете повесить его на стену. Если в процессе использования вы планируете его регулировать, то вам понадобится приобрести специальный кронштейн. Если же вы планируйте повесить его стационарно, как картину, то вам может быть полезна эта житейская хитрость.




P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
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Метки: житейская хитрость   карабин   лайфхак   ремонт   сделал сам   стена   телевизор   
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36  комментариев
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33k
jonnyD Час назад
Учись , студент !
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103
робт Полминуты назад
а урок "как максимально уё*бищно смонтировать розетку" разве уже был?
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3k
Свирепый Бамбр 3 минуты назад
Слабак!
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10k
wilddewill 6 минут назад
А детектор металла то зачем?)))
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2k
Raf 9 минут назад
А в чём выигрыш? В бюджете, работе или ещё в чём то?
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957
Dnd 16 минут назад
Чет, глядя на это даже в экран телефона, чихнуть страшно.
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239
alex 21 минуту назад
Все эти шурупы, только если телевизор не жалко. Иначе только анкера, проверено.
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1k
IL1987 Полчаса назад
Как вы достали уже со своим Показываю... Рассказываю... как будто без этого не понять.
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4k
Ya IL1987 15 минут назад
"Показываю... Рассказываю..." -это характерно для дебилов-говноблоХЕРов.
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5k
maclay Полчаса назад
А холодильник, так можно ?
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338
Старичок 36 минут назад
а еще можно на веревочку подвесить или резинку от старых трусов.
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6k
klop 37 минут назад
Прежде чем отрезать лишнюю длину обязательно нужно накрутить гайку так проще будет востановить резьбу.
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13k
speaktr-st 47 минут назад
Если есть руки не из жопы, тиски, ножовка и вообще свой разнообразный инструмент, то можно из говна и палок какой угодно крепёж намастрячить и придумать самому. Если нет - то такие "лайфхаки" бесполезны.
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58k
Viktor 55 минут назад
Можно проще.

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5k
Maxo Viktor Полчаса назад
Горячим гвоздем дырки "прожечь" и вколотить - можно еще пару копеек съекономить
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18k
Will2006 Maxo 23 минуты назад
сЭкономить
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2k
Мефодий 58 минут назад
эээ..если мне за рым-болтами и карабинами придётся тащить свою лень в хозяйственный - я уж там сразу крепление для телика спрошу - жебыниибаста. а из подручного хлама дома вариантов и попроще есть. Но сёрамно, за рукожопство плюс)))
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10k
Антон Семёныч Час назад
Наверное дураки придумали настенные крепления с рядом регулировок.
Делали бы полностью сварные. Если автор изобретения отклонится от разметки хотя бы на 1мм или при заворачивании шурупов, не добьётся чтобы они вошли в стену по одним и тем же углом, то телевизор будет висеть криво и начнутся танцы с бубном.
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4k
просто Дмитрий Час назад
фээрычна пля...
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30k
Korolev Час назад
Предлагаю усовершенствовать модель. Колхозить, так по большому. Вкрутить вторую пару болтов в телевизор и соответствующие им шурупы в стену. Для крепления использовать подходящие по длине (горизонтально от шурупа до шурупа) и диаметру (должны быть чуть меньше диаметра кольца) два болта с гайками...
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3k
Unics Час назад
Под вагонкой стена конечно капитальная а не пустотелая, иначе долго ТВ, на этой стене не провисит..
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691
Лучший Друг Unics 45 минут назад
Но вкрутил то он в вагонку
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1k
ALEX Час назад
Проще купить кронштейн.


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19k
BillyBonzz Час назад
Хня полная, телевизор не повернешь чтобы удобно смотреть было например лежа, не отрегулируешь чтобы бликов от окна не было. Телевизор купил а тыщу рублей на недорогое крепление (Kromax) жаба задушила?
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21k
dna72 2 часа назад
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