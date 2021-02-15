Рассказываю, как повесить телевизор на стену без кронштейна

Итак, представим, что вы купили новый телевизор и планируете повесить его на стену. Если в процессе использования вы планируете его регулировать, то вам понадобится приобрести специальный кронштейн. Если же вы планируйте повесить его стационарно, как картину, то вам может быть полезна эта житейская хитрость.
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
P.S. За пост благодарим сайт полезных советов о ремонте remodel.life!
Приступаем к самим работам
Нам понадобится:
1. Карабины.
2. Рым болты, шуруп-кольца.
3. Шуруповерт.
4. Детектор металла.
5. Набор надфилей.
6. Строительный уровень, металлическая линейка, карандаш.
P.S. Предполагается, что все коммуникации у вас уже проведены.
1. Карабины.
2. Рым болты, шуруп-кольца.
3. Шуруповерт.
4. Детектор металла.
5. Набор надфилей.
6. Строительный уровень, металлическая линейка, карандаш.
P.S. Предполагается, что все коммуникации у вас уже проведены.
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1. Проводим горизонтальную линию - на этой высоте будут расположены верхние отверстия креплений телевизора
2. Измеряем расстояние между крепежными отверстиями телевизора и выясняем диаметр резьбы
P.S. Диаметр указан на корпусе рядом с отверстиями, в данном случае М8. Такие крепления стандартизированы, и называются VESA.
6. Так как болты имеют слишком длинную резьбовую часть, то ее нужно укоротить
Важно! Следует снять фаску надфилем, восстановив резьбу.
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Делали бы полностью сварные. Если автор изобретения отклонится от разметки хотя бы на 1мм или при заворачивании шурупов, не добьётся чтобы они вошли в стену по одним и тем же углом, то телевизор будет висеть криво и начнутся танцы с бубном.