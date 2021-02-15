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Честные мошенники

Честные мошенники (3 фото)

Автор:
15 февраля 2021 14:57
Сообщество : Истории из жизни
Метки: история из жизни   мошенники   объявление   
1554
3
Прихожу домой, жена рассказывает:
«Приходили какие-то два человека, звонили в дверь, говорят, проверка вентиляции»
Не открыла.
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Метки: история из жизни   мошенники   объявление   
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33k
jonnyD 3 часа назад
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3k
Владимир Час назад
Идём по рынку с женой. - А кто такие лохотронщики? - Ну так вон стоят ребята стоят, типо лотерея телевизор разыгрывают, на самом деле телевизора нет, это просто коробки... Подходим поближе - Сейчас если кто посторонний в игру вступит у него выпадет выигрышный номер, но точно такой же номер окажется ещё у одного человека... перед нами как раз происходит эта сцена - И ведущий скажет - У кого больше денег тот и выиграл..... К нам направился хмурый мужик из этой братвы, видимо я слишком громко пояснял. Развернулись и пошли дальше, я на ходу дообъяснял, что подставной всё равно выиграет так как деньги ему подсунут если не хватит.
Через месяц это созданье сообщает, что играла в подобный лохотрон и должна теперь какому то доброму дядьке 10 тысяч. - Там холодильник настоящий был! 0_0 Новый.... Денег в кошельке всё равно не было, решила 50 рублей на удачу поставить, а мужик такой совсем на лохотронщика не похож говорит у меня мол такая же цифра. Мне эти говорят мол выиграет тот у кого больше денег, я им кошелёк пустой показываю, а дядька говорит, мол я за тебя поставлю и 10 тысяч выложил, а у того второго всё равно больше денег оказалось. Они все деньги сгребли, приходите мол отыгрываться. А мужик мне у тебя деньги дома есть? Я говорю нет надо в сберкассе снимать. Он на 18 часов у кинотеатра назначил. Пошли мы соответственно вместе, наживку одну отпускать побоялся, мужика этого не нашли у кинотеатра.
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7k
Михаил 2 часа назад
Если к нам должны прийти проверяющие со стороны, нам заранее звонят из менеджмента офиса и предупреждают.
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56k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
идут сразу нахер все "проверяльщики" у нас за две недели вешают объявление чтоб самые упоротые и работящие успели отобразить что будет проверка .
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8k
Sasa Александр Ломовицкий 2 часа назад
Вам везет! У нас вешают вечером, накануне процесса. Редко, когда за два-три дня, и то, если это газовщики. Остальные просто перед фактом вечером ставят! Ни взять отгул ни распланировать заранее время уже не удаётся!
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56k
Александр Ломовицкий Sasa 2 минуты назад
у нас ТСЖ можт по этому что сами же в этом доме живут
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11k
Serg2001 4 часа назад
Пару дней назад звонила "служба безопасности Сбера"... После моей реплики "Слышь, служба безопасности, скажи пацанам в хате, чтобы вели себя потише, а то шумовой фон как в дешевом борделе" повесилась трубка... ))
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