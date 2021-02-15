- А ведь там действительно есть объявление от ЖСК про проверки, пару дней назад появилось, - говорю и сам начинаю гоготать понемногу.

- Да? А я и не заметила. А потом, если проверка какая, всё равно с кем-нибудь из правления ЖСК, нам знакомым, по квартирам ходят, хоть сто объявлений.

А ты чего смеёшься?

- В общем, правильно сделала, что не открыла.

Вот такое объявление висело.