Прихожу домой, жена рассказывает:
«Приходили какие-то два человека, звонили в дверь, говорят, проверка вентиляции»
Не открыла.
«Приходили какие-то два человека, звонили в дверь, говорят, проверка вентиляции»
Не открыла.
Рассказывает:
- Я им говорю, что все проверки по квартирам делаются через ЖСК,
ЖСК объявления вешает, предупреждает.
Они мне в ответ: «Ну как же, есть про нас объявление, висит внизу»
- ЖСК объявления за несколько дней вывешивает, ничего не видела, ничего не знаю, пошли нафиг.
- Я им говорю, что все проверки по квартирам делаются через ЖСК,
ЖСК объявления вешает, предупреждает.
Они мне в ответ: «Ну как же, есть про нас объявление, висит внизу»
- ЖСК объявления за несколько дней вывешивает, ничего не видела, ничего не знаю, пошли нафиг.
×
- А ведь там действительно есть объявление от ЖСК про проверки, пару дней назад появилось, - говорю и сам начинаю гоготать понемногу.
- Да? А я и не заметила. А потом, если проверка какая, всё равно с кем-нибудь из правления ЖСК, нам знакомым, по квартирам ходят, хоть сто объявлений.
А ты чего смеёшься?
- В общем, правильно сделала, что не открыла.
Вот такое объявление висело.
- Да? А я и не заметила. А потом, если проверка какая, всё равно с кем-нибудь из правления ЖСК, нам знакомым, по квартирам ходят, хоть сто объявлений.
А ты чего смеёшься?
- В общем, правильно сделала, что не открыла.
Вот такое объявление висело.
Авторский пост
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Метки: история из жизни мошенники объявление
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Через месяц это созданье сообщает, что играла в подобный лохотрон и должна теперь какому то доброму дядьке 10 тысяч. - Там холодильник настоящий был! 0_0 Новый.... Денег в кошельке всё равно не было, решила 50 рублей на удачу поставить, а мужик такой совсем на лохотронщика не похож говорит у меня мол такая же цифра. Мне эти говорят мол выиграет тот у кого больше денег, я им кошелёк пустой показываю, а дядька говорит, мол я за тебя поставлю и 10 тысяч выложил, а у того второго всё равно больше денег оказалось. Они все деньги сгребли, приходите мол отыгрываться. А мужик мне у тебя деньги дома есть? Я говорю нет надо в сберкассе снимать. Он на 18 часов у кинотеатра назначил. Пошли мы соответственно вместе, наживку одну отпускать побоялся, мужика этого не нашли у кинотеатра.