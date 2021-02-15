Общественно-полезный труд в СССР

"колхоз", "овощебаза", субботники
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Вместо учебы с сентября по октябрь- "картошка", и с утра до горизонта. Когда ее было не много, мы старались втаптать обратно в землю, ну что бы до трактора не тащить.
Субботники, это когда конторские с граблями как сонные мухи ползают в самом засранном уголке территории. И пред профкома, деловито передвигается между ними. А водилы с аккумуляторщиком в боксе "чернила" синячат, хихикая.
Овощехранилище кайф еще тот! Затхлый воздух и переборка гнилья.
И попробуй откажись!
Но зато сейчас найдется куча, кто заплюсуют этот пост. Типа ностальджи. И "вот бы щаз!"
Наверное в комментах одни лентяи собрались. Ну ни чего скоро комсомол проснется))