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Общественно-полезный труд в СССР

Общественно-полезный труд в СССР (40 фото)

Автор:
15 февраля 2021 07:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   люди   память   
504
40
"колхоз", "овощебаза", субботники
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Метки: СССР   люди   память   
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8k
Павел 2 часа назад
Да это было замечательно.
Вместо учебы с сентября по октябрь- "картошка", и с утра до горизонта. Когда ее было не много, мы старались втаптать обратно в землю, ну что бы до трактора не тащить.
Субботники, это когда конторские с граблями как сонные мухи ползают в самом засранном уголке территории. И пред профкома, деловито передвигается между ними. А водилы с аккумуляторщиком в боксе "чернила" синячат, хихикая.
Овощехранилище кайф еще тот! Затхлый воздух и переборка гнилья.
И попробуй откажись!
Но зато сейчас найдется куча, кто заплюсуют этот пост. Типа ностальджи. И "вот бы щаз!"
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14k
vikklu 9 минут назад
Оно-то нам, молодым, в то время было даже интересно, но всё это в ущерб образовательному процессу, особенно страдали школьники и студенты в Средней Азии на уборке хлопка. Если мы месяц в колхозе буи пинали, так там на полном серьёзе эксплуатировали детский труд. Моя двоюродная сестричка рассказывала, она тогда в Узбекистане жила, до середины ноября в скотских условиях и заставляли реально впахивать.
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28k
BuG 36 минут назад
Товарищи колхозники! Поможем студентам в битве за урожай!
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1k
Bhaal 50 минут назад
Бред и показуха. В принципе это говорит о неэффективности плановой системы в СССР
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−13
Юденич Час назад
Узнаю себя. И девочки такие ну просто кровь с молоком. Будучи студентом ездил собирать виноград а потом картошку. Было очень весело. Днем славно работали а вечером славно отдыхали. Домашнее виноградное вино в каждом дворе можно было купить по рублю за литр.
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86
Akabushkin Petr Юденич 5 минут назад
И ещё с деревенскими "помахаться" навязанная опция.
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Ладно бы один день, типа субботника, а нас, молодых работников порой отправляли в колхоз на картошку или что ещё на месяц, жили в драных палатках, а деревенская гопота, когда мы пахали, издевалась над нами. Сами то они бездельничали. Радовались-городских рабов привезли. А ночами приходили подраться. Мы, правда, всегда побеждали, поскольку были трезвые. Не так то просто было достать водку в самые горбачёвские времена!
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3k
aleksander 2 часа назад
Заставлять человека работать без его на то воли, причём бесплатно или за копейки - это очень по коммунистически
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4k
Александр Иванов aleksander Час назад
Что обидно, нам за эти дни платили голый тариф, а премию нет! С учётом того, что премия порой была по полоклада, удар по семье был чувствительный.
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4k
RomaXz 2 часа назад
К счастью, не застал этот бред.
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9k
котегRUS 2 часа назад
ЭЧЧ.. - эксплуатация человека человеком!
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14k
dimitr котегRUS Час назад
Это при капитализме! А при социализме как раз наоборот))
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4k
RomaXz dimitr 52 минуты назад
" вы не понимаете, это другое"?
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9k
Алексей 2 часа назад
С содраганием вспоминаю летние трудовые лагеря
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8k
Павел Алексей 2 часа назад
Вот сейчас по дизлайкам посчитаем сколько человек хоть сейчас на "картошку".
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9k
Алексей Павел 2 часа назад
))))))
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4k
Александр Иванов Павел Час назад
Хватит! Рабство отменено.
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8k
Павел Алексей 4 минуты назад
Только один. Странно. Обычно аж усираются, так им хочется.
Наверное в комментах одни лентяи собрались. Ну ни чего скоро комсомол проснется))
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