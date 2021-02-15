Похороны кукол в Дагестане показали, можно ли доверять информации в Интернете

После «похорон» кукол возмущенный отец заподозрил сотрудников ставропольского роддома в том, что они подменили живых младенцев куклами. Он надеялся, что его дети живы. В Интернет попало видео, вызвавшее широкий общественный резонанс.

Полиция начала проверку по заявлению гражданина. Выяснилось, что его жена никогда не поступала ни в один ставропольский роддом, не стояла на учете по беременности и не могла никого родить. К счастью, во всех больницах постоянно ведется видеосъемка, проверить заявления врачей и персонала не составило никакого труда.

В дело вмешался губернатор Ставрополья. Он выступил в соцсетях с попыткой восстановить репутацию перинатальных центров и врачей, которой был нанесен ущерб.

Дело перешло из разряда общественных в разряд семейных. Беседа с женой Даудова (отца детей) прояснила ситуацию. Она призналась, что обманывала мужа и всю родню 9 месяцев, изображая беременную, чтобы не расстраивать мужчину, которому она сообщила, что ожидает ребенка. Анализы не подтвердили это, а она боялась сказать правду.

Когда пришел срок «рожать», женщина купила в магазине двух пупсов, завернула их в пеленки, сняла квартиру и пробыла в ней несколько дней. Пандемия помогла ей сохранить тайну, так как все посещения в роддомах запрещены. После этого 2 пупса были положены в гроб и произошли дальнейшие события. По мнению юристов, жене Даудова грозит административное наказание. Перинатальный центр может подать иск в суд для защиты своей репутации. Тогда семье придется заплатить немалый штраф. Кроме этого, у родственников будут к женщине большие претензии.