Похороны кукол в Дагестане показали, можно ли доверять информации в Интернете

Похороны новорожденных детей – большая трагедия для семьи. В Интернет попала информация о том, что на похоронах недавно родившихся близнецов отец обнаружил в гробу кукол. Обращение в полицию и разбирательство дало неожиданные результаты.
Что на самом деле произошло в дагестанской семье.
После «похорон» кукол возмущенный отец заподозрил сотрудников ставропольского роддома в том, что они подменили живых младенцев куклами. Он надеялся, что его дети живы. В Интернет попало видео, вызвавшее широкий общественный резонанс.
Полиция начала проверку по заявлению гражданина. Выяснилось, что его жена никогда не поступала ни в один ставропольский роддом, не стояла на учете по беременности и не могла никого родить. К счастью, во всех больницах постоянно ведется видеосъемка, проверить заявления врачей и персонала не составило никакого труда.
В дело вмешался губернатор Ставрополья. Он выступил в соцсетях с попыткой восстановить репутацию перинатальных центров и врачей, которой был нанесен ущерб.
Дело перешло из разряда общественных в разряд семейных. Беседа с женой Даудова (отца детей) прояснила ситуацию. Она призналась, что обманывала мужа и всю родню 9 месяцев, изображая беременную, чтобы не расстраивать мужчину, которому она сообщила, что ожидает ребенка. Анализы не подтвердили это, а она боялась сказать правду.
Когда пришел срок «рожать», женщина купила в магазине двух пупсов, завернула их в пеленки, сняла квартиру и пробыла в ней несколько дней. Пандемия помогла ей сохранить тайну, так как все посещения в роддомах запрещены. После этого 2 пупса были положены в гроб и произошли дальнейшие события. По мнению юристов, жене Даудова грозит административное наказание. Перинатальный центр может подать иск в суд для защиты своей репутации. Тогда семье придется заплатить немалый штраф. Кроме этого, у родственников будут к женщине большие претензии.
Полиция начала проверку по заявлению гражданина. Выяснилось, что его жена никогда не поступала ни в один ставропольский роддом, не стояла на учете по беременности и не могла никого родить. К счастью, во всех больницах постоянно ведется видеосъемка, проверить заявления врачей и персонала не составило никакого труда.
В дело вмешался губернатор Ставрополья. Он выступил в соцсетях с попыткой восстановить репутацию перинатальных центров и врачей, которой был нанесен ущерб.
Дело перешло из разряда общественных в разряд семейных. Беседа с женой Даудова (отца детей) прояснила ситуацию. Она призналась, что обманывала мужа и всю родню 9 месяцев, изображая беременную, чтобы не расстраивать мужчину, которому она сообщила, что ожидает ребенка. Анализы не подтвердили это, а она боялась сказать правду.
Когда пришел срок «рожать», женщина купила в магазине двух пупсов, завернула их в пеленки, сняла квартиру и пробыла в ней несколько дней. Пандемия помогла ей сохранить тайну, так как все посещения в роддомах запрещены. После этого 2 пупса были положены в гроб и произошли дальнейшие события. По мнению юристов, жене Даудова грозит административное наказание. Перинатальный центр может подать иск в суд для защиты своей репутации. Тогда семье придется заплатить немалый штраф. Кроме этого, у родственников будут к женщине большие претензии.
Имеет ли случай в Дагестане разумное объяснение.
Случай в Дагестане не является чем-то уникальным. В разных странах женщины прибегают к обману своих партнеров, имитируя беременность.
Мотивами могут быть:
*желание заставить мужчину жениться;
*получение материальной выгоды (откуп от свадьбы, чтобы не узнала законная супруга и пр.);
*желание привлечь к себе повышенное внимание и заботу мужа, получить подарки и психологическую поддержку.
Есть даже такая болезнь – синдром Мюнхгаузена. Это психическое расстройство, при котором человек врет, добиваясь лечения, обследования, внимания, операции, ухода.
Спрос определяет предложение: уже появились специальные интернет-ресурсы, помогающие женщинам притворяться беременными. Там предлагаются подкладные животы, фиктивные результаты анализов, УЗИ, заключения о выкидышах и смерти нерожденных младенцев.
Само это явление заслуживают общественного порицания и вмешательства закона, ведь оно глубоко аморально.
Дагестанский случай лишний раз подтверждает простую истину: нельзя верить всему, что показывает и рассказывает Интернет.
Мотивами могут быть:
*желание заставить мужчину жениться;
*получение материальной выгоды (откуп от свадьбы, чтобы не узнала законная супруга и пр.);
*желание привлечь к себе повышенное внимание и заботу мужа, получить подарки и психологическую поддержку.
Есть даже такая болезнь – синдром Мюнхгаузена. Это психическое расстройство, при котором человек врет, добиваясь лечения, обследования, внимания, операции, ухода.
Спрос определяет предложение: уже появились специальные интернет-ресурсы, помогающие женщинам притворяться беременными. Там предлагаются подкладные животы, фиктивные результаты анализов, УЗИ, заключения о выкидышах и смерти нерожденных младенцев.
Само это явление заслуживают общественного порицания и вмешательства закона, ведь оно глубоко аморально.
Дагестанский случай лишний раз подтверждает простую истину: нельзя верить всему, что показывает и рассказывает Интернет.
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И так, стараниями антипрививочников, и всяких подобных, имидж медицинских учереждений ниже плинтуса. А они работают между прочим, и за совсем небольшие деньги. А тут еще и такие вбросы. По полной наказать всех причастных.
А если бы он не развернул их и не увидел подмену?
Так бы и похоронили.. А потом то что? Дальше то как жили бы?
Документы ведь всё равно бы понадобились какие нибудь, поехал бы за ними муж в "роддом", всё равно бы всплыло..
Эксгумация не самое лучшее событие, реально мужик бы потом пришиб её..
Ему 35 годиков уже, а детей нет. На Кавказе это уже повод считать, что он не совсем мужчина.
А так подстроили мнимую беременность с трагическим исходом, чтоб показать, что он может, да Аллах не дал.
Но, видимо, на похоронах кто-то полюбопытствовать решил и потребовал развернуть свёрток - тут то всё и всплыло.
Осталось только делать вид, что "украли - подменили", а потом когда до ментов дошло и история стала рассыпаться, всю ответственность свалили на бабу.