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Похороны кукол в Дагестане показали, можно ли доверять информации в Интернете

Похороны кукол в Дагестане показали, можно ли доверять информации в Интернете (2 фото)

Автор:
15 февраля 2021 06:07
Метки: интернет   медицина   фейки   
882
2
Похороны новорожденных детей – большая трагедия для семьи. В Интернет попала информация о том, что на похоронах недавно родившихся близнецов отец обнаружил в гробу кукол. Обращение в полицию и разбирательство дало неожиданные результаты.

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Метки: интернет   медицина   фейки   
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4k
fin4all 3 часа назад
Интернету, конечно, верить нельзя. Но в данном случае при чём тут интернет? Попытка похоронить пупсов была? Была! Перинатальный центр обвинили в подмене? Обвинили. В чём фейк? Да, потом разобрались, но ситуация-то была реальная! Или речь о ресурсах по имитации беременности? Но и тут врёт не интернет, а бабы!
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3k
4ijik fin4all 2 часа назад
Было обвинение перинатального центра в подмене. А это клевета. Вот за такое надо наказывать.
И так, стараниями антипрививочников, и всяких подобных, имидж медицинских учереждений ниже плинтуса. А они работают между прочим, и за совсем небольшие деньги. А тут еще и такие вбросы. По полной наказать всех причастных.
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18k
ПаганецЪ Полчаса назад
Ну всё. Тэпэр её зарэжут.
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1k
Vitamin 41 минуту назад
А вот какая мысль пришла в голову..
А если бы он не развернул их и не увидел подмену?
Так бы и похоронили.. А потом то что? Дальше то как жили бы?
Документы ведь всё равно бы понадобились какие нибудь, поехал бы за ними муж в "роддом", всё равно бы всплыло..
Эксгумация не самое лучшее событие, реально мужик бы потом пришиб её..
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−18
Popson Час назад
Бедный мужик.... ( если, конечно, он сам не замешан )....
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7k
Андрей Ма-С 2 часа назад
это еще хорошо что горячие кавказские парни ни кого не успели наказать из сотрудников больницы.....
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835
bosayk 3 часа назад
они что после того как узнают, что женщина беременная - перестают с ней спать? какие подкладные животы и прочая байда, а как же потрогать животик и почувствовать как там плод пинается?
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5k
corell bosayk 2 часа назад
Да там, скорее всего и муж по полной замешан.

Ему 35 годиков уже, а детей нет. На Кавказе это уже повод считать, что он не совсем мужчина.

А так подстроили мнимую беременность с трагическим исходом, чтоб показать, что он может, да Аллах не дал.

Но, видимо, на похоронах кто-то полюбопытствовать решил и потребовал развернуть свёрток - тут то всё и всплыло.

Осталось только делать вид, что "украли - подменили", а потом когда до ментов дошло и история стала рассыпаться, всю ответственность свалили на бабу.
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39k
Александр bosayk Час назад
Тоже сразу об этом подумал
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3k
4ijik 3 часа назад
Надо показательный процесс провести с максимальными штрафами. А также привлечь всех, кто распространял этот фейк. Влоть до порталов, где это размещали. Может думать начнут, прежде чем такое выкладывать...
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