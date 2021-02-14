Говорящая бумага: инновации СССР

17.

К сожалению, изобретение было обречено.

Начавшаяся вскоре война изменила все планы. Осенью 1941 года «Грамзавод», так же как и большинство коломенских заводов, эвакуировали в город Белово Кемеровской области, где был налажен выпуск раций для танков.

Через год в помещения «Патефонки» поместили завод текстильных машин имени Энгельса, вывезенный из осажденного Ленинграда, где развернулись работы по изготовлению мин и миновзрывателей.



После войны к аппарату «ГБ-8» тоже не вернулись. Многоступенчатость и сложность его производства, высокая цена и, главное, качество звучания, особенно по сравнению с долгоиграющими дисками, появившимися в 1950-х годах, привели к тому, что коломенская «Патефонка» производство «Говорящей бумаги» прекратила.



В 1985 году Всесоюзная студия грамзаписи выпустила сенсационную пластинку «Концерт на бумаге». Песни и танцы, размещенные на ней, были переписаны с рулонов фабрики «Говорящая бумага».

О том, что такая фабрика когда-то существовала, как, впрочем, и о бумаге, умеющей говорить, уже никто не помнил.

Осталось добавить, что несколько лет назад экспонат коломенского музея попал в руки двух молодых сотрудников Конструкторского бюро машиностроения.

Они несколько дней «колдовали» над ним и сотворили чудо: говорящая бумага, молчавшая семь десятков лет, заговорила!