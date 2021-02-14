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Говорящая бумага: инновации СССР

Говорящая бумага: инновации СССР (17 фото)

Автор:
14 февраля 2021 21:11
Метки: Говорящая бумага   Звукозапись.   СССР   изобретение   интересно   история   
442
17
Технике звукозаписи и звуковоспроизведения всего-то примерно полтора века, но в эту историю уже вписано множество интереснейших страниц.
Как минимум одна из них принадлежит СССР.
Поистине революционная альтернатива патефону выпускалась в старинном русском городе Коломна.
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Метки: Говорящая бумага   Звукозапись.   СССР   изобретение   интересно   история   
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20k
Юрьевич 3 часа назад
Не знал. Спасибо!
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−8
Ден 51 минуту назад
Спасибо за информацию. Вариант как с перфолентой.
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юрий 2 часа назад
Спасибо, очень интересно.
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