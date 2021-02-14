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Серра-Пелада, 1980-е

Серра-Пелада, 1980-е (11 фото)

Автор:
14 февраля 2021 12:45
Метки: 1980-е   Серра Пелада   золото   
820
11
В начале 1980-х бразильский фотограф Себастиа Сальгадо отправился на шахты Серра-Пелады, примерно в 430 километрах к югу от устья реки Амазонки. Шла печально известная золотая лихорадка.
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Метки: 1980-е   Серра Пелада   золото   
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9  комментариев
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52k
Андрей 3 часа назад
Сначала я подумал, что ТС ошибся в дате: не 1980, а 1880. Но потом залез в интернеты, и посмотрел... Блд, я в эти годы бегал за девчонками, думал, куда поступать после школы, страна моя проводила Олимпиаду и пыталась построить советскую власть в Афганистане - а тут эпопея сродни "золотой лихорадке" на Клондайке, тупой китайский труд, и такая же жизнь. Да в самом Китае уже перестали так работать и жить!
В голове не укладывается.
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−3
Maximilian Fuchs 50 минут назад
Человек-муравей.
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2
Kirill Час назад
Эти майнеры в край уже что-ли обезумили?
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45k
Albert GER 2 часа назад
Кусок золота нашёл не ребенок, а пастух.
О
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Albert GER 43 минуты назад
А пастух не мог быть ребенком? Это у вас в Германиях пастухи взрослые а тут страна 3-го мира или 4-го - работают все и дети тоже.
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−30
Popson 3 часа назад
Шок .... Ассоциируется с древним Египтом или Римом....
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70k
Смешная собачка. 3 часа назад
Я вижу один большой фитнес клуб..
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1k
satra 3 часа назад
В шоке. Выглядит как один из кругов ада Данте. Адский адовый ад.
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−115
МИХАН 3 часа назад
Страшные фото !!!!! Думаете эти оболваненные люди что то заработали ? Нет ,заработали фантастически ,те кто распиарил это все и продавал кирки ,скупая золото и продавая выпивку ..
Что то мне все эти фото напоминают нынешние соцсети !!!! А владельцы потирают потные ладошки и свои активы возросшие до небес .. Молодежь посмотрите и задумайтесь ,что вас ждет !
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