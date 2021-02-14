Серра-Пелада, 1980-е

Сотни рабочих устанавливали высокие лестницы по скалистым сторонам адской дыры. На пике, в шахте Серра-Пелада было задействовано около 100 000 экскаваторов или гариппиросов; насилие и смерть были безудержными. Копатели ковыряли почву на дне открытой ямы, наполняли ею мешки, каждый весом от 30 до 60 килограммов, а затем несли эти тяжёлые мешки по деревянным и верёвочным лестницам 400 метров вверх, на вершину шахты, где просеивали золото. В среднем работникам выплачивалось 20 центов за каждый мешок, рытьё и ношение, с бонусом, если золото будет обнаружено. Тысячи несовершеннолетних девочек занимались проституцией, продавая свои тела за крупицы золота; около 60-80 нераскрытых убийств каждый месяц происходили в соседнем городе, где жили рабочие.