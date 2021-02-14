Серра-Пелада, 1980-е

В начале 1980-х бразильский фотограф Себастиа Сальгадо отправился на шахты Серра-Пелады, примерно в 430 километрах к югу от устья реки Амазонки. Шла печально известная золотая лихорадка.
Когда ребёнок обнаружил 6-граммовый самородок золота на берегах местной реки, это вызвало одну из самых больших гонок за золотом в современной истории. С мечтой быстро разбогатеть, десятки тысяч искателей пустились к этому месту. Как муравьи, они сновали в огромной яме под открытым небом, которую вырезали в ландшафте. Опасные условия работы – это было чистое безумие и хаос.
Сотни рабочих устанавливали высокие лестницы по скалистым сторонам адской дыры. На пике, в шахте Серра-Пелада было задействовано около 100 000 экскаваторов или гариппиросов; насилие и смерть были безудержными. Копатели ковыряли почву на дне открытой ямы, наполняли ею мешки, каждый весом от 30 до 60 килограммов, а затем несли эти тяжёлые мешки по деревянным и верёвочным лестницам 400 метров вверх, на вершину шахты, где просеивали золото. В среднем работникам выплачивалось 20 центов за каждый мешок, рытьё и ношение, с бонусом, если золото будет обнаружено. Тысячи несовершеннолетних девочек занимались проституцией, продавая свои тела за крупицы золота; около 60-80 нераскрытых убийств каждый месяц происходили в соседнем городе, где жили рабочие.
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Через 3 месяца после открытия золота бразильские военные взяли на себя контроль за операциями с золотом, чтобы предотвратить эксплуатацию рабочих и конфликты между шахтёрами и владельцами. Правительство согласилось скупать всё золото, найденное копателями за 75 процентов стоимости Лондонской биржи. Официально было сдано менее 45 тонн золота: 90% всего золота, найденного в Серра-Пеладе, вывозилось контрабандой.
Добыча золота остановилась, когда яма стала заполняться водой. Затопление препятствовало дальнейшей разработке. Согласно геологическим исследованиям, на дне шахты всё ещё может быть от 20 до 50 тонн золота, захороненного под мутным озером.
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Метки: 1980-е Серра Пелада золото
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В голове не укладывается.
О
Что то мне все эти фото напоминают нынешние соцсети !!!! А владельцы потирают потные ладошки и свои активы возросшие до небес .. Молодежь посмотрите и задумайтесь ,что вас ждет !