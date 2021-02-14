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Как «развести» лохотронщиков

Как «развести» лохотронщиков (1 фото)

Автор:
14 февраля 2021 12:12
Метки: Социум   гражданское общество   мошенничество   сделай сам   
565
1
В интернете вовсю процветает мошенничество. Идет оно, в основном, из Москвы. Москва только с виду похорошела, а внутри она так и осталась гнойником, сборищем мошенников. А страдают от этих нелюдей в большей степени пенсионеры. Они ведь еще в СССР были воспитаны на честности и порядочности, в современном мире, заточенном на обман и обогащение, им со своей доверчивостью ужиться сложно.

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Метки: Социум   гражданское общество   мошенничество   сделай сам   
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14k
Денис 3 часа назад
я не очень понял.
Случай со штанами: нашел в инете объяву, заказал, потом нашёл в магазине дешевле, купил там. Где тут развод какой-то со стороны инет-магазина? В том, что в другом месте дешевле? Так всегда есть где-то дороже, где-то дешевле.
С мазью понятнее, что это всё хрень, чудес не бывает. Только вот почему опять сперва купил, а потом полез в инет смотреть - неясно.
Почему не делать наоборот, тогда и проблем с кидаловами не будет.

А кидалам, конечно, руки оторвать было бы неплохо.
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17k
Luc72 4 минуты назад
Ну ну, 7 штук заплатить за вазелин, чтобы потом "наказать" ни в чем не повинного курьера?
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4k
Tatyana Час назад
Наиглупейший пост, наверное даже самый глупейший за неделю! О том, как некий хитрый (о боже!) человек не забрал две посылки на почте! Премию за сообразительность! Нобелевской, пожалуй, будет маловато, наверное, премию Мира.
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8k
Medved 2 часа назад
Москва только с виду похорошела, а внутри она так и осталась гнойником, сборищем мошенников
_____________________

Николай Николаенко ты часом ли не ох.. л? Тварь ты убогая. На все 100% уверен что кинули тебя твои же "земляки", которые приехали в Москву за лучшей долей.
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Medved Час назад
в новой москве у кого что не спроси через одного или окают и хекают и морды лиц рязанские
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20k
Влад Medved Час назад
Может и земляки, но факт, теперь они в Москве. Москва подмяла финансовые потоки всей страны и на эту громадную кормушку съезжаются определенные элементы тоже со всей страны. Так что прими грустную правду.
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8k
Medved Влад 45 минут назад
Кто кого подмял? Откуда инфа? Сюда и съезжаются думая что в Москве деньги на дороге валяются, а когда по приезду понимают, что обычному населению ничего не светит - либо уезжают обратно, либо пускаются во все тяжкие, что могли бы и делать из любой точки мира.
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3k
schmubu Medved 14 минут назад
\ Николай Николаенко ты часом ли не ох.. л?
туповат ты, медведь, однако.
ТС Николай Николаенко - это всего лишь тупой копипастер-говнобот, который лазает по разным помойкам, собирает там вот такую уйню, и тащит на фишки. он наверное, даже сам не читает, что он тут высерает.
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347
Умница-красавица 2 часа назад
Ага, прям хитрый такой мужик, сел в такси, деньги заплатил, а сам никуда не поехал
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5k
Владимир 2 часа назад
При заказе через такие магазины требую, что бы оплата товара была после его осмотра на почте. Если такую услугу не предоставляют или не заказываю, или же не получаю товар, если же его всё же отправили. Обычно разводилы не позволяют осматривать посылку. И если перевод за товар идет "До востребования" , то это 100% развод.
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20k
Юрьевич 3 часа назад
Я что-то не понял в чём был развод? Прокинул курьера? Курьер может быть вообще не в курсе этого, это может быть сторонняя фирма предоставляющая курьерские услуги.
А заказывать брюки через интернет - это круто... без примерки, по фотке... Ладно бы курьер привёз - примерил несколько и выбрал. А заказать по почте - верх дебилизма.
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30k
Сергей Дёмин 3 часа назад
по поводу наложенного платежа не факт что пришлют то что заказали,реклама навигаторов гармин была за 2000 руб наложенным платежом(стоят они 20-35 000 в зависимости от модели) так вот в посылке был разный хлам тряпки и прочее что бы по весу совпадало.
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7k
Вася 3 часа назад
автор даёт себя разводить, признаётся в этом, а потом гуглит, что купил и мстит... это как, сразу нелься погуглить или отказаться?? .. а тема разводил стара как Базилио и Алиса..
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6k
Михаил Филиппов 3 часа назад
раскрутили его.. пипец. что ты раскручивался то раз такой умный
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3k
tamin 3 часа назад
В целом норм, но скорее планы просто сорвал. Кстати сегодня светить будешь?фонариком?
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5k
радик геннадиевич 3 часа назад
молодчага-парняга
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