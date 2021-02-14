В интернете вовсю процветает мошенничество. Идет оно, в основном, из Москвы. Москва только с виду похорошела, а внутри она так и осталась гнойником, сборищем мошенников. А страдают от этих нелюдей в большей степени пенсионеры. Они ведь еще в СССР были воспитаны на честности и порядочности, в современном мире, заточенном на обман и обогащение, им со своей доверчивостью ужиться сложно.
И Госдума ничего не делает для наказания за эти злодеяния, не создает законов об обмане и ответственности за ложную рекламу, как на Западе (вы, коллеги, кто близок к власти, надоумьте депутатов, пожалуйста).
Но я придумал, как «развести» лохотронщиков.
Но я придумал, как «развести» лохотронщиков.
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Год назад надумал обновить гардероб. Дети наезжают, намерены купить мне новые модные штаны. Чтобы я под молодняк косил. Думаю, сам разберусь. А в интернете как раз появилась реклама «Распродажа. Модные мужские брюки. Скидка 50%». Заказал. Позвонили. После долгих разбирательств-перепирательств мне навязали двое штанов за 2,5 тыс. рублей. Они же умеют навязывать товар. Хотя зачем мне двое штанов?
Зашел в магазин… и купил. Одни штаны. Еще моднее, с кучей кармашков. Подобрал точно под мой размер и вкус. Причем за 900 рублей.
Ну, думаю, развели меня, однако. И где 50%-ная скидка?! Ладно. Отвечу тем же.
Посылка с наложенным платежом пришла… но я не пришел. Ушла назад, в Москву. Там еще долго мыкалась с полгода, пока, наконец, отправитель не забрал ее. А счетчик за это время натикал приличную сумму. В итоге лохотронщики влетели на энную сумму - почтовые расходы и хранение. А реклама в интернете исчезла.
Мне эта затея понравилась.
Недавно поехали со сватом на родник за водой. Над родником его заклинило - подняться не может. Стар же уже - за семьдесят. Помог ему выбраться и задумался.
В Одноклассниках и ВКонтакте навязчивые предложения пенсионерам по лекарствам. Было одно, актуальное. Рекламируют мазь для суставов - Имостеон. 100500% излечение. Кости срастаются как новые, суставы становятся как у младенца. Причем бесплатно.
Заказал. Думаю, обрадую свата.
Позвонили. Оказалось, мазь условно «бесплатная». Раскрутили меня худо-бедно на 7 тыс. рублей. Но чего ради свата не сделаешь. Заказал.
А дай, думаю, посмотрю, что это за такая чудодейственная штука. Прошелся по сайтам. Оказалось, чистейший развод. Мазь от силы стоит 100-200 рублей, причем это обычный вазелин с добавками.
Перед доставкой посылки отключился телефон. Печалька. Курьер так ни с чем и уехал.
«Развел», в общем, «разводил».
Чего и вам советую. Раз депутаты молчат, ответим лохотронщикам той же монетой - разведем их. Бумеранг должен работать.
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Зашел в магазин… и купил. Одни штаны. Еще моднее, с кучей кармашков. Подобрал точно под мой размер и вкус. Причем за 900 рублей.
Ну, думаю, развели меня, однако. И где 50%-ная скидка?! Ладно. Отвечу тем же.
Посылка с наложенным платежом пришла… но я не пришел. Ушла назад, в Москву. Там еще долго мыкалась с полгода, пока, наконец, отправитель не забрал ее. А счетчик за это время натикал приличную сумму. В итоге лохотронщики влетели на энную сумму - почтовые расходы и хранение. А реклама в интернете исчезла.
Мне эта затея понравилась.
Недавно поехали со сватом на родник за водой. Над родником его заклинило - подняться не может. Стар же уже - за семьдесят. Помог ему выбраться и задумался.
В Одноклассниках и ВКонтакте навязчивые предложения пенсионерам по лекарствам. Было одно, актуальное. Рекламируют мазь для суставов - Имостеон. 100500% излечение. Кости срастаются как новые, суставы становятся как у младенца. Причем бесплатно.
Заказал. Думаю, обрадую свата.
Позвонили. Оказалось, мазь условно «бесплатная». Раскрутили меня худо-бедно на 7 тыс. рублей. Но чего ради свата не сделаешь. Заказал.
А дай, думаю, посмотрю, что это за такая чудодейственная штука. Прошелся по сайтам. Оказалось, чистейший развод. Мазь от силы стоит 100-200 рублей, причем это обычный вазелин с добавками.
Перед доставкой посылки отключился телефон. Печалька. Курьер так ни с чем и уехал.
«Развел», в общем, «разводил».
Чего и вам советую. Раз депутаты молчат, ответим лохотронщикам той же монетой - разведем их. Бумеранг должен работать.
Источник:
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Случай со штанами: нашел в инете объяву, заказал, потом нашёл в магазине дешевле, купил там. Где тут развод какой-то со стороны инет-магазина? В том, что в другом месте дешевле? Так всегда есть где-то дороже, где-то дешевле.
С мазью понятнее, что это всё хрень, чудес не бывает. Только вот почему опять сперва купил, а потом полез в инет смотреть - неясно.
Почему не делать наоборот, тогда и проблем с кидаловами не будет.
А кидалам, конечно, руки оторвать было бы неплохо.
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Николай Николаенко ты часом ли не ох.. л? Тварь ты убогая. На все 100% уверен что кинули тебя твои же "земляки", которые приехали в Москву за лучшей долей.
туповат ты, медведь, однако.
ТС Николай Николаенко - это всего лишь тупой копипастер-говнобот, который лазает по разным помойкам, собирает там вот такую уйню, и тащит на фишки. он наверное, даже сам не читает, что он тут высерает.
А заказывать брюки через интернет - это круто... без примерки, по фотке... Ладно бы курьер привёз - примерил несколько и выбрал. А заказать по почте - верх дебилизма.