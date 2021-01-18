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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4538 постов • 637 подписчиков подписаться
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Как выглядит и чем занимается старший сын Арнольда Шварценеггера

Как выглядит и чем занимается старший сын Арнольда Шварценеггера (7 фото)

Автор:
18 января 2021 16:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Шварценнегер   актеры кино   дети звёзд   дети знаменитостей   дети знаменитых   сын и отец   шоу бизнес   
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Патрик Шварценеггер - сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Ему 27 лет, он фотомодель, предприниматель и актер. Как и отец, занимается спортом и качает мышцы, хотя до родителя ему далеко. Патрик снялся уже в нескольких фильмах - возможно, вы их видели.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Шварценнегер   актеры кино   дети звёзд   дети знаменитостей   дети знаменитых   сын и отец   шоу бизнес   
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4  комментария
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73k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
не впечатлен
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847
12 42 минуты назад
Слабоват..
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847
12 40 минут назад
младшенький интересней выглядит
младшенький интересней выглядит
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11
Mario 2 часа назад
Так-то, если присмотреться, то сходство есть
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