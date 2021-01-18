Как выглядит и чем занимается старший сын Арнольда Шварценеггера

Патрик Шварценеггер - сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Ему 27 лет, он фотомодель, предприниматель и актер. Как и отец, занимается спортом и качает мышцы, хотя до родителя ему далеко. Патрик снялся уже в нескольких фильмах - возможно, вы их видели.
В 15 лет Патрик при помощи родителей основал свою компанию Project360 по производству мужской одежды. Также у него контракт с модельным агентством L.A. Models.
Он снялся в нескольких фильмах. Первой важной ролью Патрика Шварценеггера в кино стала роль в фильме "Одноклассники 2". Затем последовали картины "Скауты против зомби", "Королевы крика", в 2018 году - романтическая драма "Полночное солнце", где он сыграл главную роль вместе с Беллой Торн, в 2019-м - фильм ужасов "Дэниел ненастоящий".
Он снялся в нескольких фильмах. Первой важной ролью Патрика Шварценеггера в кино стала роль в фильме "Одноклассники 2". Затем последовали картины "Скауты против зомби", "Королевы крика", в 2018 году - романтическая драма "Полночное солнце", где он сыграл главную роль вместе с Беллой Торн, в 2019-м - фильм ужасов "Дэниел ненастоящий".
На днях Патрик поделился в Инстаграме снимками своего отдыха на Гавайях, куда отправился понырять с друзьями.
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На этом снимке справа - Патрик, слева - его младший брат Кристофер
А еще Патрик Шварценнегер показывает своим 1,4 миллионам подписчиков в Instagram, как он набирает форму после травмы плеча, публикуя видео тренировок.
Патрик также регулярно проводит время со своим отцом - они любят активный отдых, например, велосипедные прогулки.
Арнольд, Патрик и Кристина (одна из сестер Патрика) на велосипедной прогулке в Санта-Монике
Старший сын Шварценнегера - подающий надежды актер. Недавно он снялся в новом фильме режиссера Эми Полер. Он появится в ее драме "Мокси", основанной на одноименном романе Дженнифер Матье. Премьера фильма запланирована 3 марта на Netflix.
Кроме того, Патрика Шварценнегера вскоре можно будет увидеть в научно-фантастическом триллере "Предупреждение", который был снят еще до пандемии и в котором также снялись Алекс Петтифер и Томас Джейн.
Кроме того, Патрика Шварценнегера вскоре можно будет увидеть в научно-фантастическом триллере "Предупреждение", который был снят еще до пандемии и в котором также снялись Алекс Петтифер и Томас Джейн.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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