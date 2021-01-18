Как выглядит и чем занимается старший сын Арнольда Шварценеггера

В 15 лет Патрик при помощи родителей основал свою компанию Project360 по производству мужской одежды. Также у него контракт с модельным агентством L.A. Models.



Он снялся в нескольких фильмах. Первой важной ролью Патрика Шварценеггера в кино стала роль в фильме "Одноклассники 2". Затем последовали картины "Скауты против зомби", "Королевы крика", в 2018 году - романтическая драма "Полночное солнце", где он сыграл главную роль вместе с Беллой Торн, в 2019-м - фильм ужасов "Дэниел ненастоящий".