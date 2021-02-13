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Уличные коты

Уличные коты (55 фото)

Автор:
13 февраля 2021 18:25
Метки: интересно   коты   фото   
443
55
Домашних питомцев снимают многие фотографы. Как правило, это портреты милых и жизнерадостных животных. Но бывают и другие фотографии – снимки уличных животных, которые нашли свое место под солнцем городских улиц.
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Метки: интересно   коты   фото   
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80k
Taras Kozalupko 48 минут назад
Боец!
У родителей такой же был, только рыжий.
Приходил домой отлеживаться и лечится - ему мой отец раны зеленкой мазал. Рыжий с зеленым камуфляжем

Какая-то сволочь его ногой ударила, сломала челюсть - срослась наружу клык торчал, вообще бандюга стал.
До сих пор в квартале родителей рыжие кошаки преобладают, мазуту держит его потомство

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7k
Izrin Maria 8 минут назад
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200
Витюшка 14 минут назад
Сильные личности!
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80k
Taras Kozalupko 47 минут назад
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9k
Александр 2 часа назад
У меня пара последних была такими)
Один после драки стал дышать на одну ноздрю и храпеть и ухо было кривым
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Комментарий к фото
Я может и хотел бы стать уличным, если бы не одно обстоятельство: вот, посмотрите сами))
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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54k
Racer777 2 часа назад
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1k
Алексей 3 часа назад
Последний самый классный!
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