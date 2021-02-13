Уличные коты

Домашних питомцев снимают многие фотографы. Как правило, это портреты милых и жизнерадостных животных. Но бывают и другие фотографии – снимки уличных животных, которые нашли свое место под солнцем городских улиц.
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Приходил домой отлеживаться и лечится - ему мой отец раны зеленкой мазал. Рыжий с зеленым камуфляжем
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