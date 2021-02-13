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Как и говорили на фишках, так и случилось

Как и говорили на фишках, так и случилось (1 фото)

Автор:
13 февраля 2021 14:21
Метки: история   свинство   факты   
1614
1
К сотруднице новосибирского НИИ, сообщившей президенту РФ о низких зарплатах, прислали силовиков

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Метки: история   свинство   факты   
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1k
прохожий 2 часа назад
источник "Радио свобода". так что я бы подождал бы подтверждения из иных СМИ. ИМХО
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1k
Владимир Теленков Минуту назад
Таки я не понял - поручение президента выполнили или нет?

Если видишь человека в форме - включай камеру и бери свидетеля. Человек в форме не твой друг, брат, сват. Если не хотят - отказывайся и ничего не подписывай. Я не хочу сказать что люди в форме - это какие то оборотни, просто ваши интересы не пересекаются.

А так можно написать что ее на бутылочку посадили, или что она кричала оппозиционные лозунги и съела протокол.
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25k
Ashabad 2 минуты назад
"Сибирь.Реалии" ?! То есть "Радио свобода"! То есть, иностранный агент.
Фишки пиарят иностранных агентов.
Этот пост должен быть помечен значком "иностранный агент", иначе фишки могут отхватить нехилый штраф.

А "Радио Свобода" пусть идут в ж@пу.
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4k
Бу 5 минут назад
Только пропаганду научился Путин делать за 20 лет власти и ничего больше
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0
avtordevito 13 минут назад
Власть все знает и Путин для них как марионетка.

А мы рабы
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3k
Слава 16 минут назад
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1k
Скальпы Гуронов Полчаса назад
Радио Стыдоба держит нас за идиотов...
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8
aleksander 36 минут назад
Всё правильно. Потому что Кремль не знает, как на самом деле живут простые люди. Им петухи-чиновники всегда докладываю8, что всё нормально. Всё по закону. А бабло остаётся только у начальсва, и их приближённых.
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10k
Taximaxi 41 минуту назад
Видно копнули хорошо, раз расстроилась. Может серые зарплаты,может что другое,а скорее всего радио лживая стыдоба банально напздела как всегда.
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2k
roman-delisov Taximaxi 11 минут назад
Серые зарплаты в госучреждении? Вы в своем уме?
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5k
klop 49 минут назад
По данным "Сибирь.Реалии"
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1k
Бровеносец в потёмках 56 минут назад
И вот так вы во всём, придурки. Даже соврать нормально не можете, каждый раз сыплетесь на какой-нибудь ерунде. Хотя люди с нормальными умственными сособностями в либеродрилы и не пойдут.
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10k
Alexey Muhin Час назад
Почему к ней? Прислали не к ней а в НИИ. Четко же написано: "... изымают бухгалтерскую документацию."
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3k
tamin Час назад
Ждем других публикаций. Радио свободы врунишки полные
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931
Kruma tamin 15 минут назад
ну да, этоже не соловьев со скабеевой)))))))))))))))))))) где же у вас правду говорят хз видимо нигде))
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21k
dna72 Час назад
Россия вздохнёт полной грудью тогда, когда вдова Медведева придёт в камеру к Путину, и расскажет почему Сечин с Грефом повесились на похоронах у Миллера и братьев Ротенбергах.
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5k
Сергей dna72 41 минуту назад
Ты забыл про коллективное самоубийство членов партии Единая Россия
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21k
dna72 Сергей 20 минут назад
Хорошо, что ты не забыл. Напомни своим членам.
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21k
dna72 Час назад
Россия вздохнёт полной грудью тогда, когда вдова Медведева придёт в камеру к Путину, и расскажет почему Сечин с Грефом повесились на похоронах у братьев Ротенбергах.
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12k
Роберт Шекли dna72 Час назад
У Вас каша в голове, молодой человек
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21k
dna72 Роберт Шекли Час назад
У Вас Дом 2 видимо в голове, живите дальше.
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931
Kruma Роберт Шекли 14 минут назад
неа, каша в голове у вас и у еще % 70ти в россии)))
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44k
SAndre Час назад
вроде баба с образованием. На что она рассчитывала? что ВВП тут же прикажет помножить ее з/п на два или на три?
Ясно же, что будут разбираться. И совершенно ясно кто будет в этом разбираться.
Мне вот понятно, что пришли экономисты и бухгалтеры из МВД и начали смотреть документы и задавать вопросы. И вдруг оказалось, что баба имела в виду что-то свое, что совсем не похоже на действительность. Ей об этом прямо и сказали. Та в слезы: жестокий мир, жестокие люди, жестокая власть. Была бы не физиком, а экономистом, то и вопроса бы не было
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2k
Shekhar Kapur 2 часа назад
Где пруфы? Где какие-то доказательства ?
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123k
Leff Shekhar Kapur Час назад
А погуглить влом? https://www.mk.ru/social/2021/02/10/k-rasskazavshey-putinu-o-nizkoy-zarplate-uchenoy-iz-novosibirska-prishli-sledovateli.htmlhttps://www.mk.ru/social/2021/02/10/k-rasskazavshey-putinu-o-nizkoy-zarplate-uchenoy-iz-novosibirska-prishli-sledovateli.html
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15k
sgb66 Shekhar Kapur Час назад
Ну так ссылка на newsru.com не катит тебе что-ли? Это же неполживые западные СМИ!
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2k
Мистер Фикс sgb66 39 минут назад
Нев сру ком, там есть подраздел иносми - вот где лютая дичь
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Shekhar Kapur Вит Вит Полчаса назад
Нет, не верю, тем более СМИ, которые звреганы, как инагенты.
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19k
Слепой Пью sgb66 24 минуты назад
А посмотри повыше в комментах: владелец не всру - честный человек , слинявший в Гибралтав, некто Гусинский, может, вспомнишь такого...
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
надо же как перевернули навальнята.. по ее просьбе прислали шмон на бух часть. а тут оказывается легким движением руки и распасовками словесными оказывается выяснять кто научил ее это говорить. Тупой автор. для этого не надо присылать шмон в финчасть
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70
робт 2 часа назад
пишет "Сибирь.Реалии"
а ну тогда яснопонятно - пусть пишет дальше
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20
Лёха 2 часа назад
ну хоть не насиловики. автор как всегда в своём репертуаре. типичный кастрюлеголовый
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9k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"К сотруднице новосибирского НИИ, сообщившей президенту РФ о низких зарплатах, прислали силовиков"
==============
SSD, когда будешь вдруг писать о пожаре - тоже пиши, что выехали силовики. А что, МЧС считается силовым ведомством.
Король заголовка, ихумать...
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