Как и говорили на фишках, так и случилось

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В новосибирском Институте цитологии и генетики СО РАН работают следователи регионального управления Следственного комитета России. Параллельно НИИ и руководящие структуры Академгородка проверяет комиссия Минобрнауки. Этот переполох поднялся после того, как старший научный сотрудник института Анастасия Проскурина на заседании президентского Совета по науке и образованию заявила, что, несмотря на указ Владимира Путина о доведении зарплаты ученых до 200% от средней по региону, она, работая на полную ставку, получает 25 тысяч рублей, а с надбавками - 32 тысячи рублей.Следователи изымают бухгалтерскую документацию и трудовые договоры сотрудников в НИИ цитологии и генетики (ИЦИГ) и проводят длительные беседы с глазу на глаз с некоторыми сотрудниками. Около часа они говорили с самой Анастасией Проскуриной и довели ее до слез, пишет "Сибирь.Реалии".Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.....что пришедшие потом в институт следователи интересовались вовсе не тем, почему у научных работников низкие зарплаты, а президентские указы не выполняются. Силовики пытались выяснить, "кто подучил" ученую выступить с незапланированным заявлением. По словам коллег, после разговора с силовиками Анастасия Проскурина долго плакала в своем кабинете."Я только хотела, чтобы президент услышал об этой ситуации - он услышал, - поясняет Анастасия Проскурина. - Я хотела, чтобы он был в курсе того, как на самом деле живут люди, а не по отчетам с подтасованными цифрами. Знал о наших проблемах и о том, что нас беспокоит".