Как и говорили на фишках, так и случилось

К сотруднице новосибирского НИИ, сообщившей президенту РФ о низких зарплатах, прислали силовиков
В новосибирском Институте цитологии и генетики СО РАН работают следователи регионального управления Следственного комитета России. Параллельно НИИ и руководящие структуры Академгородка проверяет комиссия Минобрнауки. Этот переполох поднялся после того, как старший научный сотрудник института Анастасия Проскурина на заседании президентского Совета по науке и образованию заявила, что, несмотря на указ Владимира Путина о доведении зарплаты ученых до 200% от средней по региону, она, работая на полную ставку, получает 25 тысяч рублей, а с надбавками - 32 тысячи рублей.
Следователи изымают бухгалтерскую документацию и трудовые договоры сотрудников в НИИ цитологии и генетики (ИЦИГ) и проводят длительные беседы с глазу на глаз с некоторыми сотрудниками. Около часа они говорили с самой Анастасией Проскуриной и довели ее до слез, пишет "Сибирь.Реалии".
Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.
....что пришедшие потом в институт следователи интересовались вовсе не тем, почему у научных работников низкие зарплаты, а президентские указы не выполняются. Силовики пытались выяснить, "кто подучил" ученую выступить с незапланированным заявлением. По словам коллег, после разговора с силовиками Анастасия Проскурина долго плакала в своем кабинете.
"Я только хотела, чтобы президент услышал об этой ситуации - он услышал, - поясняет Анастасия Проскурина. - Я хотела, чтобы он был в курсе того, как на самом деле живут люди, а не по отчетам с подтасованными цифрами. Знал о наших проблемах и о том, что нас беспокоит".
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Следователи изымают бухгалтерскую документацию и трудовые договоры сотрудников в НИИ цитологии и генетики (ИЦИГ) и проводят длительные беседы с глазу на глаз с некоторыми сотрудниками. Около часа они говорили с самой Анастасией Проскуриной и довели ее до слез, пишет "Сибирь.Реалии".
Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации.
....что пришедшие потом в институт следователи интересовались вовсе не тем, почему у научных работников низкие зарплаты, а президентские указы не выполняются. Силовики пытались выяснить, "кто подучил" ученую выступить с незапланированным заявлением. По словам коллег, после разговора с силовиками Анастасия Проскурина долго плакала в своем кабинете.
"Я только хотела, чтобы президент услышал об этой ситуации - он услышал, - поясняет Анастасия Проскурина. - Я хотела, чтобы он был в курсе того, как на самом деле живут люди, а не по отчетам с подтасованными цифрами. Знал о наших проблемах и о том, что нас беспокоит".
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Если видишь человека в форме - включай камеру и бери свидетеля. Человек в форме не твой друг, брат, сват. Если не хотят - отказывайся и ничего не подписывай. Я не хочу сказать что люди в форме - это какие то оборотни, просто ваши интересы не пересекаются.
А так можно написать что ее на бутылочку посадили, или что она кричала оппозиционные лозунги и съела протокол.
Фишки пиарят иностранных агентов.
Этот пост должен быть помечен значком "иностранный агент", иначе фишки могут отхватить нехилый штраф.
А "Радио Свобода" пусть идут в ж@пу.
А мы рабы
Ясно же, что будут разбираться. И совершенно ясно кто будет в этом разбираться.
Мне вот понятно, что пришли экономисты и бухгалтеры из МВД и начали смотреть документы и задавать вопросы. И вдруг оказалось, что баба имела в виду что-то свое, что совсем не похоже на действительность. Ей об этом прямо и сказали. Та в слезы: жестокий мир, жестокие люди, жестокая власть. Была бы не физиком, а экономистом, то и вопроса бы не было
а ну тогда яснопонятно - пусть пишет дальше
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SSD, когда будешь вдруг писать о пожаре - тоже пиши, что выехали силовики. А что, МЧС считается силовым ведомством.
Король заголовка, ихумать...