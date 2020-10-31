Как я дала вторую жизнь старым-престарым тумбочкам

Самое печальное в этой истории, что донести их до своей квартиры я не смога – тумбочки рассыпались по дороге. Затащила их частями и начала склеивать… обнаружились сквозные дыры и прочие сюрпризы. Честно, хотела уже отнести всю эту купленную «мебель» на помойку.

Теперь о самом процессе реставрации:



1. Отмыла.



2. Склеила.



3. Заделал древесной пульпой сквозные дыры.



4. Нанесла на боковины шпатлевку.



5. Дальше в ход пошла акриловая краска.



Как вам результат?



Автор /Лариса/