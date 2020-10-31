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Как я дала вторую жизнь старым-престарым тумбочкам

Как я дала вторую жизнь старым-престарым тумбочкам (8 фото)

Автор:
31 октября 2020 17:17
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: клей   краска   мебель   переделка   реставрация   своими руками   тумба   
1369
8
Всем привет. В этом посте я хочу поделиться свой историей реставрации двух тумбочек, на которых чуть было, не поставила крест. Как по мне, то получилось достаточно стильно и необычно. Что думаете?
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Метки: клей   краска   мебель   переделка   реставрация   своими руками   тумба   
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17  комментариев
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25k
Ashabad Полчаса назад
Так, Стенка, оказывается, ещё и баба из Канады. Тот-то его во время месячных заносит-то на истерику!
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−4
Странник Виртуальный 2 минуты назад
Результат, как на меня, сильно на любителя.
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1k
Лист банный 4 минуты назад
1. Отмыла.
2. Склеила.
3. Заделал древесной пульпой сквозные дыры.
... В перерывах поменял пол. Но не надолго.
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15k
Flying Dutchmen. 10 минут назад
А меловую краску не пробовали?...
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43k
noName 11 минут назад
"Как вам результат?"-как окрашенная старая тумбочка....
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197
.. 17 минут назад
пиз.да тумбочкам...
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3k
Fishki_surfer Полчаса назад
Это не вторая жизнь - это тумбочки-зомби.
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422
Nane First NameLast 39 минут назад
Лучше бы на пенсию отправила. Или оставила как есть. Такой новый вид - издевательство.
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16k
babuby 55 минут назад
Был антиквариат, а стал какое-то убожество.
Под гусеницу бульдозера самое то.
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14k
Пронька Грезной Час назад
Была вещь в себе, а стала так себе. Через сто лет стали бы антикварными, если бы остались в родном исполнении.
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1k
Свирепый Бамбр Пронька Грезной Полчаса назад
Какой, на фиг, антиквариат? Дерьмо фабричное, которое штамповалось вагонами. К антиквариату это никогда не отнесется. Если доживет до 100 лет, то просто перейдет в категорию - старое дерьмо.
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9k
Schandmaul Час назад
получилось хорошо, главное, чтоб себе нравилось, меня другое интересует, при покупке вещи нужно хоть пальцем потыкать, а не на слово верить, что они ещё сто лет прослужат
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