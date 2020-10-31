Как я дала вторую жизнь старым-престарым тумбочкам

Всем привет. В этом посте я хочу поделиться свой историей реставрации двух тумбочек, на которых чуть было, не поставила крест. Как по мне, то получилось достаточно стильно и необычно. Что думаете?
Итак, эти два элемента интерьера я купила по объявлению. Продавец меня уверил, что тумбочки крепкие (прослужат еще 100 лет), и проблема лишь в лакокрасочном покрытии. Так как я все равно хотела их перекрашивать, то меня данный вариант полностью устроил. Мужчина привез тумбочки к моему подъезду, забрал деньги и был таков.
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Самое печальное в этой истории, что донести их до своей квартиры я не смога – тумбочки рассыпались по дороге. Затащила их частями и начала склеивать… обнаружились сквозные дыры и прочие сюрпризы. Честно, хотела уже отнести всю эту купленную «мебель» на помойку.
Теперь о самом процессе реставрации:
1. Отмыла.
2. Склеила.
3. Заделал древесной пульпой сквозные дыры.
4. Нанесла на боковины шпатлевку.
5. Дальше в ход пошла акриловая краска.
Как вам результат?
Автор /Лариса/
Теперь о самом процессе реставрации:
1. Отмыла.
2. Склеила.
3. Заделал древесной пульпой сквозные дыры.
4. Нанесла на боковины шпатлевку.
5. Дальше в ход пошла акриловая краска.
Как вам результат?
Автор /Лариса/
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2. Склеила.
3. Заделал древесной пульпой сквозные дыры.
... В перерывах поменял пол. Но не надолго.
Под гусеницу бульдозера самое то.