20 фактов о фильме «Криминальное чтиво»

Когда Винсент и Лэнс пытаются спасти Мию Уоллес от передозировки, сделав ей укол адреналина, на заднем плане видны стоящие на полке игры «Операция» (Operation) и «Жизнь» (The Game of Life). Менее известный факт — Квентину Тарантино удалось убедить Джона Траволту исполнить роль Винса, целый вечер играя с ним в «Добро пожаловать домой, Коттер» (Welcome Back Kotter), «Бриолин» (Grease) и «Лихорадку субботнего вечера» (Saturday Night Fever) — все эти игры Тарантино нашел дома у актера, приехав к нему с предложением роли.