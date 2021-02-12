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20 фактов о фильме «Криминальное чтиво»

20 фактов о фильме «Криминальное чтиво» (21 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 06:05
Метки: интересное   кино   факты   
2898
21
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«Криминальное чтиво», ставшее одним из самых популярных фильмов всех времен и народов, снимался с бюджетом всего в восемь миллионов. При этом он превзошел все ожидания создателей и принес им почти 214 миллионов долларов в мировом прокате.
Можно долго превозносить художественные достоинства фильма и неповторимый стиль режиссера, но все это лишнее — чтобы понять, в чем прелесть «Криминального чтива», нужно его просто посмотреть.

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Метки: интересное   кино   факты   
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14  комментариев
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654
Лучший Друг 2 дня назад
Скажите, квентин, вот вы за всю карьеру так и не сняли фильм лучше "криминального чтива"...

А кто снял??!!
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2k
Arvo Laar 20 часов назад
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278
Дмитрий Ржевский 2 дня назад
Золотые годы Голливуда!
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10k
Антон Семёныч 2 дня назад
В 1994 году, он может и поражал чем-то воображение зрителя. Но взглянув на него объективно сейчас, можно сказать, что обычная чернуха под авторством Тарантино.
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20k
Батончик с маком 2 дня назад
е.банутый фильм и режиссёр м.удила редкостная с диагнозом на морде. какой идиот придумал что тарантина талантливый? все его фильмы блевотина. особенно бесит когда кучка пиндосовских уё.бков замочили гитлера со всей его кодлой. что-то никто не вопил насчёт вранья. зато наши фильмы про войну любят обсерать
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45
Дядя Витя 2 дня назад
Я этот ильм не смотрел и не горю желанием.
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6k
vitenok 2 дня назад
Я, наверное, единственный человек, который не смотрел этот фильм.
Там что, реально Вилиса Брюса гей снасильничал?
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5k
Bjornsson Ям 2 дня назад
в зеленой миле играл другой актер: Майкл Кларк Дункан, а в ".чтиве." Винг Раймз
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654
Лучший Друг vitenok 2 дня назад
Ты ещё напиши "я не смотрел ни одной серии игры престолов"
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2k
Ям Bjornsson 2 дня назад
ниггеры все на одну рожу
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6k
vitenok Лучший Друг 2 дня назад
Первую, там двое трахались, пацан посмотрел, потом его сбросили со стены. Всё, что я знаю о престолах. А нет, ещё читал, что автора этой эпопеи обвиняли в том, что любит показывать вялые мужские члены.
Зато я сверхъестественное посмотрел все пятнадцать сезонов за две недели. С перемоткой, конечно.
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1k
Павел Христенко Лучший Друг 2 дня назад
Ну, ты сравнил хрен с трамвайной ручкой!.
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