20 фактов о фильме «Криминальное чтиво»

Снимая сцену, в которой Винсент Вега возвращает Мию Уоллес к жизни, режиссеру пришлось пойти на хитрость. Квентину хотелось, чтобы все выглядело как можно достовернее, но с размаху попасть иглой в нужное место довольно трудно, тем более человеку без врачебного опыта. Эпизод с адреналином снимали так: сначала шприц воткнули в грудь Умы Турман, а затем Джон Траволта выдернул его. Отснятый материал пустили в обратном порядке, так что на экране все выглядело так, будто Винс действительно вонзил шприц в сердце.