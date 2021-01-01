Что показывали по телевизору 30 лет назад

После чего опять «Новогодняя дискотека».

«Голубое на голубом».

Хоть режьте – не знаю, что это за фильм.

Как и идущий далее «Новогодний детектив».

Обзор передач второй программы делать уже не буду. Отмечу только что за эти два дня там показали несколько киноконцертов, четыре детских фильма, и около десятка взрослых, среди которых были «Труффальдино из Бергамо», «Табачный капитан», «Эта весёлая планета», «Как украсть миллион» и «Ирония судьбы».