Что показывали по телевизору 30 лет назад

А давайте вспомним, что мы смотрели по телевизору в Новый год 30 лет назад.
Это был последний Новый год СССР. Последняя новогодняя программа советского телевидения.
Вот фрагмент газеты за 29 декабря 1990 года с напечатанной телепрограммой на новогодние дни.
Начиналась 31 декабря телетрансляция с мультфильма. Наверняка что-то на новогоднюю тематику. «Дед Мороз и Серый Волк», «Новогодняя сказка», «Снеговик-почтовик», или что-то подобное.
Далее шла передача «Ваш сад».
Садоводы и огородники, наверное, старались не пропускать.
«Человек. Земля. Вселенная».
Достаточно интересная была передача об освоении космоса.
«По щучьему велению».
Старая киносказка Александра Роу.
«Цирк! Цирк! Цирк!»
Цирковые программы достаточно часто показывали по ТВ в праздники.
«Меридианы дружбы»
Если не ошибаюсь – что-то про национальные культуры.
«В мире животных».
Одна из любимых передач тех лет.
«Парад Санта Клауса».
Не помню… Может быть какая-то новогодняя передача с оглядкой на Запад.
«Браво, артист! Евгений Леонов и другие…»
Вот честно – не помню! Возможно что-то вроде «Бенефиса».
«Международная панорама».
Итоги года в наверное самой популярной информационно-аналитической передаче.
«50х50».
Одна из любимых молодёжных передач тех лет. Она появилась на экране в 1989 году как музыкальное приложение к «До 16-ти и старше», но вскоре выросла как самостоятельное шоу.
«Спокойной ночи, тёти и дяди».
Замечательный новогодний выпуск «Спокойных ночей».
«Время».
Ну, ежедневный выпуск новостей в праздник никто не отменял.
«Смех сквозь годы».
Насколько я помню, это был дайджест передачи «Вокруг смеха», где показывали отрывки из этой передачи за разные годы. А вместо ведущего были фрагменты из мультфильма «Падал прошлогодний снег».
«С Новым годом, товарищи!»
Поздравление Горбачёва. Последнее… В следующем году поздравлять будет Задорнов.
«Бал в Останкино».
«Новогодний огонёк» в этом году переименовали.
«Танцы, Танцы, Танцы».
«Новогодняя дискотека».
Думаю, тут комментарии не нужны.
Ну и заканчивается программа новогодней ночи «Программой «А».
На мой взгляд, лучшим музыкальным проектом отечественного телевидения.
Утро 1 января открывает вновь мультфильм.
Далее какой-то документальный фильм и неизвестный концерт.
«Чук и Гек».
Экранизация Аркадия Гайдара.
«Все любят цирк».
Очередная цирковая программа.
«На балу у Золушки».
Если память не изменяет, это был новогодний концерт для детей.
Ещё один неизвестный документальный фильм, за которым шёл новогодний выпуск только набирающей популярность в те годы передачи - Капитал-шоу «Поле Чудес».
Далее премьерный на телевидении показ фильма «Человек с бульвара Капуцинов».
«Вас приглашает Мигель Чавес».
Как понимаю – концерт кубинского музыканта.
КВН - 90. Финал
Финальная игра четвёртого сезона возрождённого Клуба Весёлых и Находчивых. За чемпионство боролись легенды игры – ДГУ, ДПИ и Одесские джентльмены.
«Уолт Дисней представляет».
Если правильно помню – это был показ «Утиных историй» и «Чипа и Дейла».
До и после «Времени» - финал «Песни - 90».
После чего опять «Новогодняя дискотека».
«Голубое на голубом».
Хоть режьте – не знаю, что это за фильм.
Как и идущий далее «Новогодний детектив».
Обзор передач второй программы делать уже не буду. Отмечу только что за эти два дня там показали несколько киноконцертов, четыре детских фильма, и около десятка взрослых, среди которых были «Труффальдино из Бергамо», «Табачный капитан», «Эта весёлая планета», «Как украсть миллион» и «Ирония судьбы».
А теперь взгляните на новогоднюю программу наследника первой программы - «Первого канала» на предстоящие новогодние праздники и сравните.
Источник:
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