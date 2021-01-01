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Что показывали по телевизору 30 лет назад

Что показывали по телевизору 30 лет назад (20 фото)

Автор:
01 января 2021 10:23
Сообщество : Cavok
Метки: 30 лет назад   интересно   ностальгия   передача   программа передач   телевизор   фото   
437
20

А давайте вспомним, что мы смотрели по телевизору в Новый год 30 лет назад.

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Метки: 30 лет назад   интересно   ностальгия   передача   программа передач   телевизор   фото   
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1  комментарий
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269
bad boy Минуту назад
А сегодня щёлкаешь 200 каналов и нечего смотреть :)
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