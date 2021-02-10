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Ни за какие миллионы: Михаилу Дегтярёву не нашлось охранников

Ни за какие миллионы: Михаилу Дегтярёву не нашлось охранников (4 фото)

Автор:
10 февраля 2021 17:45
Сообщество : Политика
Метки: госзакупки   михаил дегтярёв   охрана   политика   телохранитель   хабаровск   хабаровский край   
2352
4
В ноябре мы уже рассказывали, что для врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва искали охранную фирму, которая бы предоставляла 7 охранников для политика круглосуточно. Власти были готовы заплатить 33 млн рублей.
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Метки: госзакупки   михаил дегтярёв   охрана   политика   телохранитель   хабаровск   хабаровский край   
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19  комментариев
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586
Атомный Крот 2 часа назад
Т.е. в Хабаре настолько все прогнило и подмято под себя бандитами, что даже охранные фирмы боятся связываться с ними.

Ну что ж, это - лишнее подтверждение того, что не зря Фургала арестовали.
Похоже, там еще чистить и чистить конюшни после него.
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534
Лучший Друг Атомный Крот Час назад
Просто дёшево слишком.

5 лямов в год. Это 2 охранника сутки через трое, уже 6 человек + возможность экстренной подмоги это ещё 4 человека на стрёме + машина + начальник караула+ доход фирме.
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38k
Элек Мек 12 минут назад
От кого охранять то? От народа?
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2k
Андрей Элек Мек 8 минут назад
Именно
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−13
pojigatelsrak 15 минут назад
Ну теперь его можно по стандартной таксе завалить
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
А это тело не слихком ох**ло? Может его пора на зону? Там "бесплатных" охранников куда поболе будет.
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42k
Цыц тут у меня Андрей Крылов 5 минут назад
Там место Фургалом занято, думаю, надолго.
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14k
dimitr Полчаса назад
Кого-то эти цифры возбуждают?
33 млн в год на семерых круглосуточно - это 130 тысяч за человека в месяц, причем в эти 130 входят все отчисления с з/п и жадность фирмы, т.е. охраннику достанется в лучшем случае 50.
Во втором случае получается ещё меньше.
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1k
alex5450 dimitr 20 минут назад
Просто как то не солидно. Мало охранников. Так могут и не поспеть на помощь боссу. Мда... не всем достаётся халявное ФСО.
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12k
Аристарх Похер 41 минуту назад
Работай для народа
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9k
Сергей 53 минуты назад
Предоставьте ему охрану.
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3k
Свирепый Бамбр Сергей Полчаса назад
ФССП - очень тупые, без образования и мозгов. Они даже могут забыть как дышать и помрут.
Доугое дело ФСИН!
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2k
MATPOC Час назад
Ссылка www.youtube.com
= кто с глазами тот увидит)
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1k
Дмитрий Час назад
А с росгвардейцами нельзя "договариться"?
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586
Атомный Крот Дмитрий Час назад
А этим, видимо, все и кончится.

Раз "свободный бизнес" боится в блудняк ввязываться, придется служивым проблему решать.
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5k
Шурави Час назад
Фургал 30-точку на охрану тратил - демократ, молодец, Дегтярёв ничего не потратил - не молодец. Ну в общем всё как с анальным.
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2k
Андрей 2 часа назад
Самый дорогой презик на всю страну
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51
Племянник Путина 2 часа назад
всё понятно. охраны нет, можно вломить этому дрищу.
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37k
Нанук Паналык 2 часа назад
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