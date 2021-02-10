Ни за какие миллионы: Михаилу Дегтярёву не нашлось охранников

В ноябре мы уже рассказывали, что для врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярёва искали охранную фирму, которая бы предоставляла 7 охранников для политика круглосуточно. Власти были готовы заплатить 33 млн рублей.
Но после того как СМИ узнали о конкурсе на госзакупках и подняли шумиху, то Дегтярёв заявил, что столько охраны ему не нужно, хоть он и опасается за свою жизнь.
В многочисленных интервью Михаил Дегтярёв неоднократно жаловался, что не чувствует себя в безопасности: "Мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым".
С 22.12. по 21.01 был объявлен конкурс поскромнее предыдущего. Всего за почти 4,8 млн рублей в год на охрану требовалось 2 человека с рабочим днём в 14 часов и возможностью вызвать вооружённое подкрепление. Желающих не нашлось, поэтому конкурс продлили до 1 февраля, но всё тщетно. Из-за этого тендер был закрыт.
В многочисленных интервью Михаил Дегтярёв неоднократно жаловался, что не чувствует себя в безопасности: "Мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым".
С 22.12. по 21.01 был объявлен конкурс поскромнее предыдущего. Всего за почти 4,8 млн рублей в год на охрану требовалось 2 человека с рабочим днём в 14 часов и возможностью вызвать вооружённое подкрепление. Желающих не нашлось, поэтому конкурс продлили до 1 февраля, но всё тщетно. Из-за этого тендер был закрыт.
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Ну что ж, это - лишнее подтверждение того, что не зря Фургала арестовали.
Похоже, там еще чистить и чистить конюшни после него.
5 лямов в год. Это 2 охранника сутки через трое, уже 6 человек + возможность экстренной подмоги это ещё 4 человека на стрёме + машина + начальник караула+ доход фирме.
33 млн в год на семерых круглосуточно - это 130 тысяч за человека в месяц, причем в эти 130 входят все отчисления с з/п и жадность фирмы, т.е. охраннику достанется в лучшем случае 50.
Во втором случае получается ещё меньше.
Доугое дело ФСИН!
Раз "свободный бизнес" боится в блудняк ввязываться, придется служивым проблему решать.