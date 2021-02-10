Ни за какие миллионы: Михаилу Дегтярёву не нашлось охранников

Но после того как СМИ узнали о конкурсе на госзакупках и подняли шумиху, то Дегтярёв заявил, что столько охраны ему не нужно, хоть он и опасается за свою жизнь.



В многочисленных интервью Михаил Дегтярёв неоднократно жаловался, что не чувствует себя в безопасности: "Мы слишком многих оттащили от корыта. Это не может нравиться некоторым".



С 22.12. по 21.01 был объявлен конкурс поскромнее предыдущего. Всего за почти 4,8 млн рублей в год на охрану требовалось 2 человека с рабочим днём в 14 часов и возможностью вызвать вооружённое подкрепление. Желающих не нашлось, поэтому конкурс продлили до 1 февраля, но всё тщетно. Из-за этого тендер был закрыт.