Красота по-итальянски — Моника Беллуччи: папа иранец, невысокий рост, брак и дети от Венсана Касселя, как выглядит в наши дни

Моника Анна Мария Беллуччи родилась в 1964 году в Италии (городок Читта-ди-Кастелло). Папа работал в сфере грузоперевозок, а мама была художницей. По национальности отец — иранец, выходец из Афганистана. Мама (полноценная итальянка) вышла замуж за бедняка-мигранта мусульманина наперекор своей слишком религиозной родне. Моника родилась каким-то чудом, ведь матери ставили диагноз бесплодие.
Жили небогато. В детстве Моника планировала стать успешным юристом. Но и в то же время её внешность не оставалась не замеченной (результат смешения восточных и европейских кровей).
Первые модельные фото Моники в 13 лет:
Еще в школе научилась свободно говорить на французском, английском языках. В дальнейшем выучила португальский и испанский.
После школы пошла учится на юриста. Для оплаты учёбы, с 19 лет, начала подрабатывать манекенщицей. Спустя 5 лет, в 1988 году, после первых серьёзных успехов в модельном бизнесе, бросила учёбу, переехала в Милан. Там уже основательно занялась миром моды, блистая на подиумах и обложках журналов.
Фотографии Моники — это вообще отдельный вид искусства.
Снималась в рекламе. С такой красотой Моника вполне могла сделать себе звёздную карьеру фотомодели, но этого ей показалось мало. Тем более в те годы менялись стандарты, и рост в 171 см (по некоторым данным вообще 167 см) становился недостаточным для модели.
На рубеже восьмидесятых-девяностых начала пробовать себя в кино. В 1989 году записалась на актёрские курсы. Дебют — итальянский телефильм «Vita coi figli» («Взрослая любовь»):
В Италии к молодой актрисе стали проявлять интерес.
Очевидцы говорят, что, бывало, целые итальянские улицы были завешаны черно-белыми рекламными постерами с Моникой Беллуччи.
Потихоньку слух о Монике дошел и до Голливуда. Через два года, в 27-летнем возрасте, актриса снялась у Френсиса Форда Копполы в роли одной из невест Дракулы.
Моника оказалась не только красивой моделью, но и хорошей актрисой.
В 1996 году на съёмках "Квартиры" познакомилась со своим будущим мужем — знаменитым Венсаном Касселем:
Далее были десятки интересных ролей (Доберман", "Братство волка" и т.д.), но мировым признанием считается "Малена" 2000 года.
Вы наверняка помните появления Моники в фильмах "Страсти Христовы", "Матрица", "Необратимость" и прочих высококлассных проектах.
А потом наступил перерыв, что называется, по семейным обстоятельствам: первая беременность. По российским меркам поздно — в 40 лет. Во время неё позировала с фотосессией.
Через 6 лет повторила этот поступок, снова позируя без одежды, будучи второй раз беременной. Обе дочки — от Венсана Касселя. Старшая особенно похожа на родителей:
В 2013 звёздная пара Кассель-Беллуччи распалась. Но до сих пор общаются, и даже вместе снимаются в различных проектах. Недавно вышла "Необратимость. Полная инверсия". Считается, что трещина в отношениях пошла как раз из-за слишком откровенных съёмок в "Необратимости". Говорят, их история разрыва очень похожа на историю пары Том Круз и Николь Кидман, чей брак не выдержал испытание драмой "С широко закрытыми глазами".
***
Самое приятное, что с возрастом Моника становится всё лучше и лучше. Вот одни из последних фото:
Миллионы людей до сих признаются Монике в любви, провозглашая её самой красивой женщиной в мире. Да, действительно, она одна такая!
Источник:
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но где сисечки???
Сами они называют свой язык дАри.
А по русски их называют - таджики.
Но все они предпочитают называть себя персами.
пс: всё это я узнал от беженцев в Германии.
Не знаю накуа мне эта инфа, но делюсь с вами.
Живите теперь с этим)))