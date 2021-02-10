FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических взглядов Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических... 15 ошибочных фраз, которые делают речь безграмотной 15 ошибочных фраз, которые делают речь безграмотной Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме Подкралась незаметно: иностранец о русской зиме Почему у земли есть мощное магнитное поле, а у марса, венеры и меркурия нет? Почему у земли есть мощное магнитное поле, а у марса, венеры и... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали свинину По запросу азербайджанца в российском детском саду из меню убрали... 13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок 13 культовых фильмов СССР: сколько лет было актерам на момент съёмок Прыжок, который бодрит покруче, чем кофе Прыжок, который бодрит покруче, чем кофе Ретро фотографии Ретро фотографии Космонавты пожаловались на низкие зарплаты, бюрократию и неуважение со стороны начальства Космонавты пожаловались на низкие зарплаты, бюрократию и... "Виноват Навальный!": студенты омского колледжа записали видео с вымогательством денег за учебники "Виноват Навальный!": студенты омского колледжа записали видео с... Гифки Гифки Королевский панак: Бобр от мира рыб. Бронированный сом, который скоблит и ест древесину Королевский панак: Бобр от мира рыб. Бронированный сом, который... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Убойные мемы про сон, в которых мы узнаем самих себя Убойные мемы про сон, в которых мы узнаем самих себя Фокус с платком удался Фокус с платком удался Красота по-итальянски — Моника Беллуччи: папа иранец, невысокий рост, брак и дети от Венсана Касселя, как выглядит в наши дни Красота по-итальянски — Моника Беллуччи: папа иранец, невысокий... Актеры дубляжа ностальгируют в машине Актеры дубляжа ностальгируют в машине
Красота по-итальянски — Моника Беллуччи: папа иранец, невысокий рост, брак и дети от Венсана Касселя, как выглядит в наши дни

Красота по-итальянски — Моника Беллуччи: папа иранец, невысокий рост, брак и дети от Венсана Касселя, как выглядит в наши дни (32 фото + 5 видео)

Автор:
10 февраля 2021 13:48
Метки: актриса   интересно   модель   
1842
32
5

Моника Анна Мария Беллуччи родилась в 1964 году в Италии (городок Читта-ди-Кастелло). Папа работал в сфере грузоперевозок, а мама была художницей. По национальности отец — иранец, выходец из Афганистана. Мама (полноценная итальянка) вышла замуж за бедняка-мигранта мусульманина наперекор своей слишком религиозной родне. Моника родилась каким-то чудом, ведь матери ставили диагноз бесплодие.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: актриса   интересно   модель   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
SSD 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Mike Snow 2 часа назад
Очень красивая женщина, эталон красоты, жаль, но время никого не пощадит. Кассель всегда раздражал своей козлиной мордой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 2 часа назад
все ништяк, и Моника красотка...
но где сисечки???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Топпер Харли 2 часа назад
Ауффф!!!!Какая!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
Victor Chromov 2 часа назад
Вечерний Ургант. Молчим с голливудскими звездами. Моника Беллуччи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
alexis 3 часа назад
По национальности Паскуале Беллуччи иранец, выходец из Афганистана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
TirAn 3 часа назад
Зачётная тётка. Мне нравятся её фотки, где она не сильно напирает на эротику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ваня панкин 4 часа назад
хоть и не мой типаж, но двумя руками за!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Вася 4 часа назад
насчёт папаши иранца толи фейк толи правда непонятно, ему приписывают разные итальянские имена (Паскуале, Луиджи,Ромео,Фернандо), источников дофига, сама Моника в случаях если спрашивают про папашу отмазывается типа, что папамама итальянцы и она тоже типа чистокровная макаронница... правду мы походу хренузнаем (про маманю кстати подробно рассказала)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Элек Мек Вася 3 часа назад
В России таджиков,узбеков и прочих иностранцев тоже русскими именами называют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мафусаил 4 часа назад
Я человек простой, вижу Монику...ставлю лайк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Silantij Мафусаил 3 часа назад
аналогично...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Racer777 4 часа назад
Красивая барышня.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ego sum qui sum 4 часа назад
Для меня Моника эталон итальянской красавицы, удивлен что у нее папа иранец, не знал. Может именно это и дало изюминку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ваня панкин Ego sum qui sum 4 часа назад
а всегда так - где смесь, там огонь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Albert GER Ego sum qui sum 2 часа назад
У неё папа не иранец, а афганец разговаривающий на диалекте иранского.
Сами они называют свой язык дАри.
А по русски их называют - таджики.

Но все они предпочитают называть себя персами.

пс: всё это я узнал от беженцев в Германии.
Не знаю накуа мне эта инфа, но делюсь с вами.
Живите теперь с этим)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Скальпы Гуронов Albert GER 48 минут назад
Она наверное ещё и штукатурить умеет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Аморальные поступки российских звезд (15 фото) Аморальные поступки российских звезд (15 фото) 30 фотографий стильного британца, который начал карьеру модели после 50 лет 30 фотографий стильного британца, который начал карьеру модели после 50 лет Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам Топ-модель Бар Рафаэли приговорили к общественным работам Оказались не нужны: актриса решила отдать своих детей в детдом Оказались не нужны: актриса решила отдать своих детей в детдом Потрясающие фотографии молодой Ким Бейсингер, 1970-е годы Потрясающие фотографии молодой Ким Бейсингер, 1970-е годы Инста-модель делится секретами идеального снимка Инста-модель делится секретами идеального снимка
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3508370



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей
6
99
20 полезных и бесполезных советов от интернет-пользователей
Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни
4
124
Смерть за месяц с цыганами: 20 удивительных поводов для смертной казни
﻿
Набирающие популярность
SUREN
1
12
SUREN
За что и почему люди наказывали вещи?
0
4
За что и почему люди наказывали вещи?
Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических взглядов
Подросток помочился на дедушку из-за неразделенных политических взглядов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вы советский стол вообще пробовали сломать?
1
18

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#кино#дтп#автомир#картинки#подборка#дети#смешные
#Юмор#прикол#приколы#Россия#шоу бизнес#прикольные#люди#в мире#милота#СССР
#интересно#интересное#факты#аварии#авто аварии#автомобили#новости#авария дня#позитив#деньги

На что жалуетесь?

Вернуться