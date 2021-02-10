Красота по-итальянски — Моника Беллуччи: папа иранец, невысокий рост, брак и дети от Венсана Касселя, как выглядит в наши дни

В 2013 звёздная пара Кассель-Беллуччи распалась. Но до сих пор общаются, и даже вместе снимаются в различных проектах. Недавно вышла "Необратимость. Полная инверсия". Считается, что трещина в отношениях пошла как раз из-за слишком откровенных съёмок в "Необратимости". Говорят, их история разрыва очень похожа на историю пары Том Круз и Николь Кидман, чей брак не выдержал испытание драмой "С широко закрытыми глазами".

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Самое приятное, что с возрастом Моника становится всё лучше и лучше. Вот одни из последних фото: