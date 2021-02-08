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Явлинский обидел Навального

Явлинский обидел Навального (1 фото)

Автор:
08 февраля 2021 00:39
Метки: Явлинский   навальный   политика   
318
1

Стоило "нафталиновому человеку" Григорию Явлинскому высказаться о прошедших митингах и о Навальном в частности, как так называемые "навальнисты" с новым ажиотажем (после Слепакова) накинулась на пожилого человека и партию "Яблоко".

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Метки: Явлинский   навальный   политика   
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9k
Bill 4 часа назад
Чтобы подхватить упавшее знамя - надо вовремя подсуетиться. Миллиард донатов на дороге не валяются.
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930
Дмитрий 42 секунды назад
Не знаю как "нафталиновый", но вполне здравый взгляд на Овального.
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
"строить новую Россию без путинизма и популизма" это мне интересно как ? как в "святые" 90-е,прое.......любить полимеры и другие производства? стрельба и взрывы на улицах,кучи трупов молодых парней от бандитских разборок ? нифиг нафиг ,предлагаю Явлинского отправить в страны африки там такова дерьма навалом, пусть наслаждается "свободой"...
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4k
Сергей ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 9 минут назад
Ох.т.е.без Путина стране писец?
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181k
MASK 3 часа назад
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59k
Доктор Джонс MASK 46 минут назад
Какое ещё пюре?
Полугнилая жижа...
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80
bobobo 3 часа назад
Иногда лучше молчать, чем говорить. (с)
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−95
Николай Красножопов 3 часа назад
Навальнята, идити в жопу.
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291
Алексей 3 часа назад
У Явлинского естественно ревность говорит, мол он политикой занимается лет тридцать, а тут его бывший подчиненный, обскакал его по всем параметрам, даже по количеству сроков заключения.
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253
Алексей Попов 3 часа назад
?????????? это кому столько буков ни о ком?
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3k
Шура ОсЕчкин 4 часа назад
Циррозная совесть - Явлинский.
Политический рейтинг - даже ниже Жириновского.
Ревнует, перхоть старая, к молодому и крайне эффективному бойцу Навальному.
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Димон

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