Явлинский обидел Навального

Ну не могут себе представить сторонники Навального, что у кого-то мнение может отличаться от того, что у них. А если это оппозиционный деятель, то все, сушите весла, в таком случае он дважды предатель и ужасный человек.



Надо его срочно "уничтожить".

А ведь Явлинский в своей статье под названием "Без путинизма и популизма", рассуждал много о чем, не только о Навальном. Соглашаться или нет с его мыслями дело каждого, но реагировать так, как будто Явлинский был что-то должен Навальному и не смел его критиковать - это показательно для сторонников Навального.



Его сторонников Явлинский сравнивает со сторонниками Верховного совета России в 1993 году, когда "объединились коммунисты, националисты, фашисты и другие разнообразные несогласные". Расследования Навального, посвящённые коррупции, по мнению Явлинского, известны и популярны, но «практических результатов для общества не имеют», они просто разжигают социальную рознь. «Фильмов в YouTube недостаточно — необходима политическая борьба за новое российское государство, за новую Конституцию, за Учредительное собрание», — считает политик. Также по мнению Явлинского расследования Навального являются инструментом в "подковёрной борьбе элит". Явлинский призвал к международному расследованию отравления Навального, но при этом назвал отравление "странным" и заявил, что на Западе вокруг него разыграли "шумное шоу".



"Политическое направление Навального – это популизм и национализм. Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления", – утверждает Явлинский, ссылаясь на высказанное 10 лет назад мнение ныне покойной Валерии Новодворской, известного демократического политика. "Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой... Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях", – пишет Явлинский.



Сторонников Навального лидер "Яблока" обвиняет в вождизме и неспособности к компромиссам, а также в том, что их заботит только судьба Навального, но не, например, война на Украине или в Сирии. При этом Явлинский пишет, что "Навального с командой, возможно, используют втемную, а собирать урожай будут другие". Явлинский оценивает сторонников Навального так: "Казалось бы, невозможно было предположить иного приговора. Но теперь заламывание рук и стенания на тему "как жить дальше?" только подтверждают, что до последнего момента ждали, что сверху снова подмигнут и отпустят. Отсюда же и бесконечный "плач Ярославны".



По мнению политика, надо учиться побеждать на выборах в тех условиях, которые есть. «Главное, верить в себя, в свой народ и не выбирать из двух зол, а делать выбор исключительно в пользу добра: строить новую Россию — без путинизма и популизма», — пишет он.



Каким бы "устаревшим" на сегодняшний день не был бы Явлинский, но у него может быть свое мнение и у него есть политический опыт, который Навальному и не снился.

