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Что случилось с пленными наполеоновской армии после окончания Отечественной войны 1812 г.

Что случилось с пленными наполеоновской армии после окончания Отечественной войны 1812 г. (4 фото)

Автор:
08 февраля 2021 00:34
Метки: Россия   интересно   история   
996
4

Судьба бывших наполеоновских солдат и офицеров в русском плену зависела прежде всего от их национальности и подданства. О Большой армии неслучайно говорили, что она «двадесяти язык», то есть армия двадцати стран. К началу похода на Россию только половина личного состава была французами, а остальные были набраны со всех государств, оказавшихся под властью Франции: Бельгии, Голландии, Испании, Польши, Португалии, Пьемонта, Пруссии, Саксонии и других.

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Метки: Россия   интересно   история   
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Flying Dutchmen. 6 часов назад
Бельгия в 1812 году? Автор, а можно её на карте показать?...
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перевозчик Час назад
запишите меня во дворяне... а еще лучше сразу в цари пишите
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