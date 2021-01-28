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Неадекватные клиенты, которые могут высосать все соки во время работы

Неадекватные клиенты, которые могут высосать все соки во время работы (14 фото)

Автор:
28 января 2021 10:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   клиентоориентированность   клиенты   неадекватные клиенты   переписка   прикол   ужасные клиенты   фото   
19571
14
Люди, работающие в сфере услуг, не понаслышке знают, как тяжело порой найти общий язык с клиентами. Иногда встречаются совершенно неадекватные создания, которые кричат, хамят и даже дерутся. Прав ли такой клиент в итоге?
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Метки: Юмор   клиентоориентированность   клиенты   неадекватные клиенты   переписка   прикол   ужасные клиенты   фото   
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46  комментариев
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33k
jonnyD 6 часов назад
Неадекватные клиенты, которые могут высосать все соки во время работы
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427
Остап_Бендер_Задунайский 2 часа назад
твердолобые.
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8k
Юлия 2 часа назад
Я отвечаю за продажи в интернет-магазине и в розничных. По поведению клиентов можем уже прогнозировать сроки обострения психических отклонений у населения. Кстати, пандемия влияет, начиная с весны процент припи..нутых растет, да и диагнозы все серьезнее и серьезнее.
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78
goldin.nickolay 3 часа назад
Комментарий к фото
Пластырем можно заклеить, или скотчем.
Пластырем можно заклеить, или скотчем.
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190
Обратная сторона Луны goldin.nickolay Час назад
Комментарий к фото
А потом резко отодрать! Заодно и за депиляцию счёт выставить
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17k
Zergos Обратная сторона Луны Час назад
Комментарий к фото
Чтобы отодрать, нужно будет предварительно убрать скотч...
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3k
cfhfwby 3 часа назад
Это разве неадекваты? Вот приятель работает в доставке еды, там набухарившиеся товарищи встречают с кулаками за опоздание доставки, хотя, товарищ не виноват, просто повара не успевают с заказами. Объяснения не принимаются, сразу лезут "проучить" фирму в лице курьера.
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−40
wr2x2 3 часа назад
неадекватные исполнители и подрядчики встречаются даже чаще
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−40
wr2x2 3 часа назад
часто неадекватными клиентами называют тех, кто просто требует соблюдения своих прав
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2k
Saturn 3 часа назад
На Украине мовные неадекваты превалируют, - "Почему разговариваете не на мове?" и понеслось говно по трубам...
На Украине мовные неадекваты превалируют, - "Почему разговариваете не на мове?" и понеслось говно по трубам...
На Украине мовные неадекваты превалируют, - "Почему разговариваете не на мове?" и понеслось говно по трубам...
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427
Остап_Бендер_Задунайский Saturn 2 часа назад
Украина и Россия- братские народы, а то что на черно-красном ватмане накалякано, то РОГУЛИ.
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3k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Один раз вызвал проститутку,сделал 100% предоплату,а она плохо сосала,сказал ей,что она плохо сосет и я вызову полицию и напишу о ней плохой отзыв, она исправилась и еще как бонус +30 мин бесплатно
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30k
Haratemich 3 часа назад
Пост надо было назвать : Клиенты которые могут высосать...
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33k
Mich_Man 3 часа назад
А гиниколог харошый спицыалитс?
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−17
vova old 4 часа назад
вот когда их слушаешь то вроде они правы. а потом вспоминаешь что есть продукты и сервисы когда тебе за долгие годы никогда даже в голову не пришло звонить в support. просто потому что всё работает, сделано вовремя и т.д неадекваты они есть везде Но по-моему с другой стороны больше. в Штатах вообще капец большинство суппортов это сторонние фирмы не имеющие никакого отношения вообще находящиеся в Индии они с тобой могут по поводу 10 коп. хоть 10:00 разговаривать на их плохом английском самое интересное что сделать ничего не могут самое правильное в этом это требовать супервайзера которую они не очень хотят но включают А уже супервайзер сидит на самой фирме иногда за 2 слово умудряется решить все проблемы. Потом сидишь как дурак и думаешь нахрена я с этими индусом столько времени потерял.
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27k
a.fey 4 часа назад
Работал в хостинговой компании. Позвонил клиент, кричал, что его сайт из-за нас не работает. Он потерял много денег, и за это мы ему должны много бесплатных ништяков. Сайт действительно не работал. Клиент его сам отключил, о чем клиенту и сообщил, назвав точное время и его интернет провайдера. Он начал кричать, про клиент всегда прав, что он всем будет жаловаться. Закончил угрозой, что если я сейчас это не сделаю, он уйдет в другую компанию. Ответил, что это его право, что у меня фиксированная зарплата, которая от количества клиентов не зависит, а для меня, чем меньше клиентов, тем меньше работы.

Клиент на меня нажаловался, передав мои слова. За это, по идее, меня должны были уволить. Но не уволили. Не поверили клиенту, что я такое ему сказал.
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190
Обратная сторона Луны a.fey Час назад
Поэтому "для повышения качества обслуживания ваш разговор записывается"
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27k
lem02 4 часа назад
Эксплуатирую здание на ул. Большая Полянка. Из окна Кремль видно. Звоню в какую то фирму, заказать ключ-карты для СКД:
-Здравствуйте, оператор Маша (Саша, Глаша - не важно), чем могу помочь?
-Это вас с Большой Полянки беспокоят, мне необходимо...
-Простите, мы только по Москве работаем.
Дальше я и говорить не смог. Она реально думала, что я сижу в лесу, на поляне (большой!) и заказываю ключ-карты для системы контроля доступа... на полянку? Или в лес вообще?
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2k
Гур lem02 4 часа назад
Для медведей
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985
Владимир Гур 2 часа назад
Если оператор Маша, то всё логично
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1k
Евгений 4 часа назад
У меня буквально сегодня клиент был, я ему документы оформлял. Потом начал спрашивать не выпала ли из паспорта квитанция ФЛГ. Долго доказывал, что она там была. Через полчаса вернулся и стал кричать, что я украл из его паспорта квитанцию и 1000 рублей (странно, что до этого про тысячу эту не говорил). Пообещал заяву на меня написать и вообще проблем кучу. 20 лет я работаю на этом месте, стал бы позориться, деньги тырить. Жду вот, найдёт или нет. И таких много, наорут, потом извиняются, не всегда, правда.
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7k
Света 5 часов назад
Неадекватных, конфликтных хамов полно. Конечно нервы не железные, но принимать близко к сердцу такие конфликты нельзя-здоровья не хватит. Надо абстрагироваться.
Был со мной такой случай. У нас небольшой посёлок, но курортное место. В сезон очень много народа. В это лето все неадекваты, что уваливали выпендриваться за бугор, причалили у нас. Работала в магазине типа супермаркета, но небольшого. Товара много и разнообразного. Со мной в смене работала девушка. Очень милая, вежливая, все её звали не Тамара, а Томочка, потому что она и была Томочкой. И вот работаю я как то в подсобке и слышу разборки на повышенном тоне. Выхожу, вижу Томочка уже аж глазками моргает на грани слёз, а на неё наезжает такая тётка раза три больше и рычит. Спрашиваю в чём дело. Тётка с таким же наездом на меня. Но я не Томочка, сама могу обрычать. Сбавьте тон, гворю, и прекратите оскорблять работника! Что вас не устраивает? Слушаю претензии дуры и ах..еваю.... Эта хамка вопит что мы обманываем покупателей. Я удивилась в чём обман?! Оказывается бабища взяла с полки брусок маргарина. На пачке крупно написано "как масло" только слово "как" чуточку меньше и другим цветом (уловки маркетологов, но всё видно хорошо). Ниже (совсем не мелко) написано что это маргарин на растительном жире. Так вот эта хамка вопила чего мы обманываем и продаём хе.ню под видом масла сливочного.
Я спрашиваю: где обман?! Написано же по русски, не мелко, понятно. Она: вы не имеете права продавать такую продукцию, я жаловаться буду! Я: почему не имеем права?????!!! Люди берут и им нравится, потому продаём и будем продавать (местные действительно для выпечки постоянно брали) , а вы нам не указывайте какой товар предлагать людям! Как она взбеленилась. Пошли в ход угрозы и оскорбления. Пыталась нажать что нельзя с растительными жирами продавать. Ну не дура ли? У нас на витрине всё согласно закону разделено цветными маркерами. Где натуральные молочные, где заменители, где растительные. Выбор немаленький. Короче пока я этой бабище не пригрозила, что вызову охрану и подам в суд за оскорбление работника и препятствие в работе, а так же компенсацию за потерю прибыли в следствие её скандального поведения и помехи другим покупателям, она не свалила в туман. Причём даже не писала в книгу жалоб, хотя сначала грозилась. Эк её напугало что рублём придётся отвечать и в зале ведётся запись с нескольких камер. Томочку пришлось отпаивать капельками, а то та жируха её довела до трясучки. Хорошо что я услышала, а то и не знаю как измывалась бы над ней дура нахальная.
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1k
antipups1 5 часов назад
У меня таких....
У меня таких....
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1k
antipups1 vodolaz 3 часа назад
Это лишь малая часть.... Скоро запилю свой полный пост.
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1k
antipups1 vodolaz 3 часа назад
Вот, выкладывал уже ранее
Вот, выкладывал уже ранее
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24k
vodolaz antipups1 2 часа назад
Да уж...
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8k
Юлия antipups1 2 часа назад
Аххаха, я такого даже не видела никогда)))) Да мне грех жаловаться, мои клиенты просто хамят, топают ножками и отзывы в энтэрнетиках строчат, а тут не понятно, то ли дешифровщика вызывать, то ли санитаров
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190
Обратная сторона Луны antipups1 Час назад
Ну не русский. Наверное гастарбайтер какой
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12k
Corvus Corax 5 часов назад
"А вам часто попадаются неадекваты?"

В жизни редко, а на Фишках их полно...
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190
Обратная сторона Луны Corvus Corax Час назад
аналогично!

Просто здесь вроде как анонимно и можно хамить не боясь получить по роже. Вот так смотришь на человека, вроде адекватный, а закрадывается мысля - а как он себя ведёт в сети?
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−9
Alex Dav 5 часов назад
На последней переписке дама находчивая...
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57k
Опиум для народа 5 часов назад
Операторы Сбера, пытающиеся втюхивать кредит или Мегафона, уговаривающие на "новый выгодный" тариф, меня тоже небось считают неадекватом, когда я их нахер посылаю.)))
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968
СДД Димон 3 часа назад
Так вот почему они не отчаиваются даже после матного послания... Для них это привычное дело, значит.
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190
Обратная сторона Луны Димон Час назад
Ставь блокиратор спама. Помогает
Ставь блокиратор спама. Помогает
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1k
Димон Обратная сторона Луны Час назад
на андроиде какой блокиратор норм не подскажешь?
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190
Обратная сторона Луны Димон Полчаса назад
У меня сейчас трукаллер, но по моему не очень.

Много пропускает, а потом уже определяет как спам

Говорят, у касперского есть
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1k
Димон Обратная сторона Луны 8 минут назад
Пасиб!
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174
Ирина Шапошникова 5 часов назад
Нужно было поехать на новый год из Томска в Кузбасс, на работу, решила взять попутчиков на блаблакаре. Девушка забронировала место и 5 раз звонила и просила гарантии что я 100 процентов поеду. Говорю да, мне нужно обязательно на работу и не смотря на -43 на улице я вынуждена ехать. На 6 звонок не выдержала и высказала девушке что 100 процентов не может быть, я могу утром не завести машину на таком морозе, или на меня кирпич упадет на выходе из дома. В общем и машина хоть с трудом но завелась и доехали нормально, хоть и долго из-за мороза ехали медленно. В итоге девушка оставила мне отзыв на сайте, что я ей нахамила и в машине прохладно... Хоть я ее и предупредила что в такой мороз в машине (королла) не жарко.
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5k
Maximvs Ирина Шапошникова 5 часов назад
не берите вы в этом блаблакаре попутчиков. Выгоды с гулькин нос, а рисков выше крыше. Это вам еще повезло. что ибанько вполне безобидная попалась.
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