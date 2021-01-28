Неадекватные клиенты, которые могут высосать все соки во время работы

Люди, работающие в сфере услуг, не понаслышке знают, как тяжело порой найти общий язык с клиентами. Иногда встречаются совершенно неадекватные создания, которые кричат, хамят и даже дерутся. Прав ли такой клиент в итоге?

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1. Педикюр может превратиться в прием гиниколога 0 Источник:

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2. Терпеть уже нет сил 0 Источник:

3. Половину жизни можно потратить на объяснения 0 Источник:

4. Закон на стороне потребителя, но адекватного 0 Источник:

5. Какой вопрос, такой ответ 0 Источник:

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7. Некоторые откровенно глупые попадаются 0 Источник:

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10. Сама же хотела сотрудничество и нахамила 1 Источник:

11. С поехавшими людьми вообще трудно вести диалог 0 Источник:

12. Требовательная дама 0 Источник:

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