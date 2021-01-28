Неадекватные клиенты, которые могут высосать все соки во время работы

Люди, работающие в сфере услуг, не понаслышке знают, как тяжело порой найти общий язык с клиентами. Иногда встречаются совершенно неадекватные создания, которые кричат, хамят и даже дерутся. Прав ли такой клиент в итоге?
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А вам часто попадаются неадекваты?
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Клиент на меня нажаловался, передав мои слова. За это, по идее, меня должны были уволить. Но не уволили. Не поверили клиенту, что я такое ему сказал.
-Здравствуйте, оператор Маша (Саша, Глаша - не важно), чем могу помочь?
-Это вас с Большой Полянки беспокоят, мне необходимо...
-Простите, мы только по Москве работаем.
Дальше я и говорить не смог. Она реально думала, что я сижу в лесу, на поляне (большой!) и заказываю ключ-карты для системы контроля доступа... на полянку? Или в лес вообще?
Был со мной такой случай. У нас небольшой посёлок, но курортное место. В сезон очень много народа. В это лето все неадекваты, что уваливали выпендриваться за бугор, причалили у нас. Работала в магазине типа супермаркета, но небольшого. Товара много и разнообразного. Со мной в смене работала девушка. Очень милая, вежливая, все её звали не Тамара, а Томочка, потому что она и была Томочкой. И вот работаю я как то в подсобке и слышу разборки на повышенном тоне. Выхожу, вижу Томочка уже аж глазками моргает на грани слёз, а на неё наезжает такая тётка раза три больше и рычит. Спрашиваю в чём дело. Тётка с таким же наездом на меня. Но я не Томочка, сама могу обрычать. Сбавьте тон, гворю, и прекратите оскорблять работника! Что вас не устраивает? Слушаю претензии дуры и ах..еваю.... Эта хамка вопит что мы обманываем покупателей. Я удивилась в чём обман?! Оказывается бабища взяла с полки брусок маргарина. На пачке крупно написано "как масло" только слово "как" чуточку меньше и другим цветом (уловки маркетологов, но всё видно хорошо). Ниже (совсем не мелко) написано что это маргарин на растительном жире. Так вот эта хамка вопила чего мы обманываем и продаём хе.ню под видом масла сливочного. Я спрашиваю: где обман?! Написано же по русски, не мелко, понятно. Она: вы не имеете права продавать такую продукцию, я жаловаться буду! Я: почему не имеем права?????!!! Люди берут и им нравится, потому продаём и будем продавать (местные действительно для выпечки постоянно брали) , а вы нам не указывайте какой товар предлагать людям! Как она взбеленилась. Пошли в ход угрозы и оскорбления. Пыталась нажать что нельзя с растительными жирами продавать. Ну не дура ли? У нас на витрине всё согласно закону разделено цветными маркерами. Где натуральные молочные, где заменители, где растительные. Выбор немаленький. Короче пока я этой бабище не пригрозила, что вызову охрану и подам в суд за оскорбление работника и препятствие в работе, а так же компенсацию за потерю прибыли в следствие её скандального поведения и помехи другим покупателям, она не свалила в туман. Причём даже не писала в книгу жалоб, хотя сначала грозилась. Эк её напугало что рублём придётся отвечать и в зале ведётся запись с нескольких камер. Томочку пришлось отпаивать капельками, а то та жируха её довела до трясучки. Хорошо что я услышала, а то и не знаю как измывалась бы над ней дура нахальная.
В жизни редко, а на Фишках их полно...
Просто здесь вроде как анонимно и можно хамить не боясь получить по роже. Вот так смотришь на человека, вроде адекватный, а закрадывается мысля - а как он себя ведёт в сети?
Много пропускает, а потом уже определяет как спам
Говорят, у касперского есть