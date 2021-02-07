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Дед и Заяц

Дед и Заяц (1 фото)

Автор:
07 февраля 2021 13:46
Метки: Ветеринар   Дед и Заяц   Социум   животные   жизнь   
444
1
К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами…
— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!
— А вы не лайтесь, это заяц особенный, — хриплым шепотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить.

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Метки: Ветеринар   Дед и Заяц   Социум   животные   жизнь   
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53
Shift 3 часа назад
Паустовский К. "Заячьи лапы".
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7k
Kim Martynov 51 минуту назад
"Заячьи лапки:
1. Смешайте красное вино с перцем и замаринуйте ножки кролика на 2-3 часа.

2. Ветчину нарежьте ломтиками и оберните ножки. Аккуратно уложите их в кастрюлю, залейте маринадом, добавьте тимьян, посолите и тушите
в течение одного часа, накрыв крышкой.

3. Из черешен удалите косточки. Мелко порежьте лук и пассеруйте его в масле, добавьте черешню. Посолите и тушите 10 минут, переложив в кастрюлю к ножкам.

4. Перед подачей на стол полить ножки получившимся соусом.
Вам потребуется:
Ножки зайца или кролика - 2-3 шт.
Черешня - 1,5 стакана
Копченая ветчина - 50 г.
Лук репчатый - 1 шт.
Красное сухое вино - 1/2 стакана
Ягоды можжевельника - 20 шт.
Оливковое масло - 3 ст. ложки
Тимьян, соль, перец - по вкусу"
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2k
Александр 2 часа назад
Ну дожили. Кто-то дрочит лайки на рассказе Паустовского.
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14k
Мария Коненкова 2 часа назад
В далеком детстве читали в школе этот рассказ.
"Взято вконтакте" - прям передёрнуло. Тьфу...
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17k
SolomonA 2 часа назад
Теперь давай "Войну и мир".
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26k
Acu900 3 часа назад
Этот рассказ, помню, то ли во втором, то ли в третьем классе на уроке чтения проходили... ("Вконтакте" тогда и в помине не было)
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28k
Минчанин Acu900 3 часа назад
Три строчки прочитал - и вспомнил этот рассказ Паустовского.
Я его, кажется, ещё до школы читал.
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