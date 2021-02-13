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Как китайцы уничтожали воробьев

Как китайцы уничтожали воробьев (6 фото)

Автор:
13 февраля 2021 13:31
Метки: история   китай   факты   
545
6

Глупость хуже воровства! Это аксиома. Ни один злодей, ни один коварный враг не нанесет столько вреда и бед, как один жадный и услужливый дурак. Причем вреда и себе и людям. Примеров множество, но самый примечательный случился, по историческим меркам, совсем недавно, шестьдесят лет назад, в Китае.

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Метки: история   китай   факты   
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8  комментариев
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1k
Никита 3 часа назад
А если зуд-без дела не страдайте.
У вас ещё достаточно делов:
Давите мух,рождаемость снижайте,
Уничтожайте ваших воробьёв.
Владимир Высоцкий."Письмо рабочих Тамбовского завода".
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−109
And Pop 43 минуты назад
"один услужливый дурак" он был не дурак, и он был не один. Хотя русским не докажешь - они до сих пор верят, что страну один только Горбачев развалил, а остальные в сторонке стояли, смотрели...
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97
Татьяна Матураева Час назад
А культурная революция ,когда они убивали учителей и врачей это что было?
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602
Ленин дедушка Татьяна Матураева 43 минуты назад
это было в капмучии
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5k
Tim_G 2 часа назад
Ни один хищник, ни один коварный паразит или вредитель не принесет столько вреда и бед не создаст сам себе и другим тучу проблем чтобы потом геройски с ними бороться, как человек...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Нет, ну один раз написать "учеННый" - это сарказм, но три раза - уже не смешно.
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2k
Vladimir Taranovich 2 часа назад
Ну, надо было уже тогда есть этих воробьев, раз голодали.
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6k
Ф Ив 3 часа назад
Жизнь ничему не учит. В Китае группа добровольцев придумала, как переоборудовать дрон в самый настоящий управляемый огнемет. Беспилотник оснастили бензобаком и специальной огневой насадкой, все вместе стоило около 12 тысяч долларов (около 880 тысяч рублей).
Разработкой воспользовалась китайская поисково-спасательная группа, с целью уничтожения опасных ос, нападающих на людей. Жители уезда Чжун помогали спасателям находить ульи.
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