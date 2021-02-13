Как китайцы уничтожали воробьев

Чжоу Цзянь поведал соратникам по партии о том, что в свое время Фридрих Великий якобы проводил подобную кампанию, и ее результаты оказались весьма вдохновляющими. Привел и научные выкладки – по подсчетам ученых только воробьи за год съедают столько зерна, что его бы хватило, чтобы прокормить 35 миллионов человек. Мол изничтожим прожорливых птичек и урожаи у нас повысятся. Как в песне у Владимира Высоцкого:

…козы в Бельгии съели капусту,

Воробьи — рис в Китае с полей,

А в Австралии злые мангусты

Истребили полезнейших змей.





Партийных чинуш, а главное Мао Цзэдуна особо убеждать не пришлось. Мао свое детство провел в деревне и не понаслышке знал об извечном противостоянии крестьян и вредителей. Указ был подписан, и вскоре по всей стране китайцы с лозунгами «Да здравствует великий Мао» ринулись уничтожать «четырёх главных вредителей» — крыс, комаров, мух и воробьев. С мухами и комарами как-то не заладилось, как их изничтожать. А крысы, приспособленные для выживания в любых условиях вплоть до ядерной зимы, никак не хотели истребляться полностью. «Козлами отпущения» стали воробьи.