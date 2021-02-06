Барахолка (отдам даром / подарю / обменяю)Всем привет! В комментариях к этому посту Вы можете дать объявление в соответствии с тематикой ПОДАРЮ / ОТДАМ ДАРОМ / ОБМЕНЯЮ. Объявления носящие характер купли-продажи будут удалены, а автор...