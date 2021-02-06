Слова и фразы, которые часто неправильно пишут и произносят.
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Сто рублей. Нет СТА рублей.
........... правильно - не вода , а воды!
Попил.
Хороший воды.....
............не воды , а вода ! ...................
Ты только исконно русскими словами пользуешься?
Или только ими нужно грамотно уметь пользоваться, а остальными - нет?