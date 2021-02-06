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Студенты, шпана и солдаты: как выглядели последние два поколения молодежи СССР

Студенты, шпана и солдаты: как выглядели последние два поколения молодежи СССР (21 фото)

Автор:
06 февраля 2021 20:18
Метки: СССР   Фотографии.   интересно   история   молодёж   страна   
1106
21
Фотографии Павла Сергеевича Сухарева.
Это в основном снимки из повседневной жизни советской молодежи, которые делал Павел: одноклассники, однокурсники, пионеры в лагере, сослуживцы в армии.
Это непарадный и от того очень точный портрет молодого поколения 70-х и 80-х годов. С огромным удовольствием делимся сегодня с вами частью его работ.
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Метки: СССР   Фотографии.   интересно   история   молодёж   страна   
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11  комментариев
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Николай Красножопов 2 часа назад
Предатели! Продались за джинсы и жвачку.
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Артем Николай Красножопов 2 часа назад
предатели тогда уже по горкомам и крайкомам сидели)
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2k
Мефодий 36 минут назад
"Девушка из первого отряда" выросла и стала вполне себе успешным дизайнером одежды. школа Славы Зайцева.)))
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7k
Billi_Bons 38 минут назад
Инопланетяне, верните меня в СССР. В счастливое детство, отрочество, юность
Обещаюю,что никому ничего не расскажу.
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3k
Пополь Вух Час назад
Слишком много "Павла Сухарева".
К концу поста это словосочетание уже за%№@ло.
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7k
Matthew Hopkins Час назад
Щас начнется, мол, не было тогда никакой шпаны, мол, это все тлетворное влияние Запада и т.д.
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Караганда 2 часа назад
Вечер отдыха студентов первого курса,1978 года, г. Москва.вечера отдыха сильно отличались по России.
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Валерий 2 часа назад
Здорово! Люблю ч/б фото,тем более ,что для меня всё это было совсем недавно)))
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