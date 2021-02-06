Студенты, шпана и солдаты: как выглядели последние два поколения молодежи СССР

Фотографии Павла Сергеевича Сухарева.
Это в основном снимки из повседневной жизни советской молодежи, которые делал Павел: одноклассники, однокурсники, пионеры в лагере, сослуживцы в армии.
Это непарадный и от того очень точный портрет молодого поколения 70-х и 80-х годов. С огромным удовольствием делимся сегодня с вами частью его работ.
Это в основном снимки из повседневной жизни советской молодежи, которые делал Павел: одноклассники, однокурсники, пионеры в лагере, сослуживцы в армии.
Это непарадный и от того очень точный портрет молодого поколения 70-х и 80-х годов. С огромным удовольствием делимся сегодня с вами частью его работ.
1.
Взгляд
Павел Сухарев, июль - август 1976 года, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Бутынь, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, июль - август 1976 года, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Бутынь, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
2.
На перемене
Павел Сухарев, октябрь 1976 года, г. Москва, Перовское шоссе, д. 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, октябрь 1976 года, г. Москва, Перовское шоссе, д. 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
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3.
«Первый отряд – возраст уже опасный»
Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
4.
«Славка Царьков – укротитель дождя»
Павел Сухарев, июнь - август 1976 года, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Бутынь, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, июнь - август 1976 года, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Бутынь, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
5.
Вечер отдыха студентов первого курса
Павел Сухарев, 26 октября 1978 года, г. Москва, Большой Вузовский пер., д. 3, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 26 октября 1978 года, г. Москва, Большой Вузовский пер., д. 3, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
6.
Факельное шествие на Мемориале Великой Отечественной войны
Павел Сухарев, 25 - 26 апреля 1980 года, Московская обл., Наро-Фоминский городской округ, дер. Башкино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 25 - 26 апреля 1980 года, Московская обл., Наро-Фоминский городской округ, дер. Башкино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
7.
Третий курс РТФ покидает турслет
Павел Сухарев, 25 - 26 апреля 1980 года, Московская обл., Наро-Фоминский городской округ, ж/д станция Башкино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 25 - 26 апреля 1980 года, Московская обл., Наро-Фоминский городской округ, ж/д станция Башкино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
8.
Пока класс собирает металлолом
Павел Сухарев, октябрь 1977 года, г. Москва, Перовское шоссе, 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, октябрь 1977 года, г. Москва, Перовское шоссе, 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
9.
Письмо протеста
Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
10.
Старт забега у девушек
Павел Сухарев, 7 сентября 1977 года, г. Москва, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 7 сентября 1977 года, г. Москва, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
11.
Диск-жокей и его охрана
Павел Сухарев, 1 - 21 сентября 1980 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 1 - 21 сентября 1980 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
12.
Перекур
Павел Сухарев, 5 июня 1979 года, Московская обл., район Николо-Урюпино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 5 июня 1979 года, Московская обл., район Николо-Урюпино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
13.
Лена Прохорова
Павел Сухарев, 25 апреля 1977 года, Москва, Перовское шоссе, д. 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 25 апреля 1977 года, Москва, Перовское шоссе, д. 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
14.
На верхней палубе
Павел Сухарев, 1 - 21 сентября 1980 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 1 - 21 сентября 1980 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
15.
«Там где клён шумит...»
Павел Сухарев, июнь - август 1976 года, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Бутынь, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, июнь - август 1976 года, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Бутынь, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
16.
Завершение работы
Павел Сухарев, 14 ноября 1978 года, г. Москва, Большой Вузовский пер., д. 3, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 14 ноября 1978 года, г. Москва, Большой Вузовский пер., д. 3, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
17.
Девушка из первого отряда
Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
18.
«На спокойной волне»
Павел Сухарев, февраль - апрель 1984 года, Украинская ССР, г. Одесса ул. Сегедская, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, февраль - апрель 1984 года, Украинская ССР, г. Одесса ул. Сегедская, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
19.
Зрители
Павел Сухарев, 15 апреля 1980 года, г. Москва, г. Москва, Б. Трехсвятительский переулок, дом 3, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, 15 апреля 1980 года, г. Москва, г. Москва, Б. Трехсвятительский переулок, дом 3, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
20.
Друзья
Павел Сухарев, май - октябрь 1982 года, Архангельская обл., Плесецкий р-н, пос. Североонежск, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
Павел Сухарев, май - октябрь 1982 года, Архангельская обл., Плесецкий р-н, пос. Североонежск, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
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