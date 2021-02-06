Студенты, шпана и солдаты: как выглядели последние два поколения молодежи СССР

Фотографии Павла Сергеевича Сухарева.

Это в основном снимки из повседневной жизни советской молодежи, которые делал Павел: одноклассники, однокурсники, пионеры в лагере, сослуживцы в армии.

Это непарадный и от того очень точный портрет молодого поколения 70-х и 80-х годов. С огромным удовольствием делимся сегодня с вами частью его работ.

1. 0 Взгляд

Павел Сухарев, июль - август 1976 года, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Бутынь, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

2. 0 На перемене

Павел Сухарев, октябрь 1976 года, г. Москва, Перовское шоссе, д. 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

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3. 0 «Первый отряд – возраст уже опасный»

Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

4. 0 «Славка Царьков – укротитель дождя»

Павел Сухарев, июнь - август 1976 года, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Бутынь, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

5. 0 Вечер отдыха студентов первого курса

Павел Сухарев, 26 октября 1978 года, г. Москва, Большой Вузовский пер., д. 3, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

6. 0 Факельное шествие на Мемориале Великой Отечественной войны

Павел Сухарев, 25 - 26 апреля 1980 года, Московская обл., Наро-Фоминский городской округ, дер. Башкино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

7. 0 Третий курс РТФ покидает турслет

Павел Сухарев, 25 - 26 апреля 1980 года, Московская обл., Наро-Фоминский городской округ, ж/д станция Башкино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

8. 0 Пока класс собирает металлолом

Павел Сухарев, октябрь 1977 года, г. Москва, Перовское шоссе, 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

9. 0 Письмо протеста

Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

10. 0 Старт забега у девушек

Павел Сухарев, 7 сентября 1977 года, г. Москва, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

11. 0 Диск-жокей и его охрана

Павел Сухарев, 1 - 21 сентября 1980 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

12. 0 Перекур

Павел Сухарев, 5 июня 1979 года, Московская обл., район Николо-Урюпино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

13. 0 Лена Прохорова

Павел Сухарев, 25 апреля 1977 года, Москва, Перовское шоссе, д. 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

14. 0 На верхней палубе

Павел Сухарев, 1 - 21 сентября 1980 года, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

15. 0 «Там где клён шумит...»

Павел Сухарев, июнь - август 1976 года, Московская обл., Одинцовский р-н, дер. Бутынь, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

16. 0 Завершение работы

Павел Сухарев, 14 ноября 1978 года, г. Москва, Большой Вузовский пер., д. 3, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

17. 0 Девушка из первого отряда

Павел Сухарев, июнь - август 1985 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. Федчино, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

18. 0 «На спокойной волне»

Павел Сухарев, февраль - апрель 1984 года, Украинская ССР, г. Одесса ул. Сегедская, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

19. 0 Зрители

Павел Сухарев, 15 апреля 1980 года, г. Москва, г. Москва, Б. Трехсвятительский переулок, дом 3, из архива Павла Сергеевича Сухарева.

20. 0 Друзья

Павел Сухарев, май - октябрь 1982 года, Архангельская обл., Плесецкий р-н, пос. Североонежск, из архива Павла Сергеевича Сухарева.