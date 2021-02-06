В Чебоксарах грузовой вагон совершил дерзкий побег

Лубриканты: мифы и реальность

В Сыктывкаре три школьницы избили женщину за замечание о воровстве

"Мозг перевешивает?": наглядное различие мужской и женской анатомии

2-летняя девочка провалилась в открытую канализацию в Чебоксарах

В Новосибирске тестируют первый российский самолет с электродвигателем

"Я очень уважаю старших, поэтому только после вас": казахстанец обратился к президенту и министрам