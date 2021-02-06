В Чебоксарах грузовой вагон совершил дерзкий побег

2 февраля в районе 16:30 при подъеме на горку он отцепился от локомотива и удрал.
На Гремячевском проезде водители автомобилей вовремя заметили беглеца и освободили ему путь. Так что обошлось без жертв.
Вагон бодро проехал около двух километров пока его не поймал маневровый локомотив в районе Автозаправочного проезда.
От удара локомотив подпрыгнул, но с рельсов не сошёл.
Чувашская транспортная прокуратура организовала проверку по факту побега.
Чувашская транспортная прокуратура организовала проверку по факту побега.
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