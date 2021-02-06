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В Чебоксарах грузовой вагон совершил дерзкий побег

В Чебоксарах грузовой вагон совершил дерзкий побег (1 фото + 2 видео)

Автор:
06 февраля 2021 16:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вагон   видео   железная дорога   локомотив   побег   чебоксары   
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2 февраля в районе 16:30 при подъеме на горку он отцепился от локомотива и удрал.

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Метки: вагон   видео   железная дорога   локомотив   побег   чебоксары   
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7  комментариев
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17k
SolomonA Час назад
Ну все. Теперь ему за побег срок накрутят...
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2k
LU-LU 19 минут назад
Серой машинке с номером 707 сказочно повезло. Причем водитель видимо вообще ничего не заметил.
Тот случай, когда лотерейные билеты можно больше не покупать.
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939
Андрей 20 минут назад
Продолжение !)))
Ссылка www.youtube.com

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1k
Sergei Ogarkov Час назад
Регик - красава, буднично так прокомментировал, как будто у них каждый день такое.
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13k
Corvus Corax Час назад
Это цистерна...
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810
Владимир Corvus Corax 8 минут назад
Спасибо. Был в сомнении.
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