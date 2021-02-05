Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Увидел это в антикварном магазине. Что за конструкция такая странная и для чего?"
Ответ: "Это так называемая "лампа сапожника". В темное время суток, в чашу по центру вставлялась свеча, свет от которой становился сильнее за счет размещенных по бокам колб"
2. "Какая-то железная клетка, никак не пойму для чего она"
Ответ: "Внутрь помещается клубок, нить которого выводится наружу через верхнее отверстие. Так делают когда вяжут, чтобы клубок не укатывался никуда и не сбивал процесс"
3. "Среди старых вещей обнаружил эту штуковину. Для чего она нужна?"
Ответ: "С ее помощью ранее было легко удалять из вишен и черешен косточки"
4. "Что это за конструкция прикреплена к этой машине? Кто знает?"
Ответ: "Это системы мобильного телескопического наблюдения, которые дают четкую картинку предметов находящихся на расстоянии до 10 километров. Таких создали целую группу:"
5. "Что это я нашел среди старых вещей?"
Ответ: "Это небольшая кочерга без изгиба, которая, как правило, идет в комплекте с совком и щипцами"
6. "Я нашел это на стоянке возле своего авто. Что за штуковина такая?
Ответ: "Это отмычка-декодер для автомобильных замков. Судя по всему, вашу машину пытались угнать"
7. "Что это за приспособление?"
Ответ: "Оно предназначено для натягивания проволоки и создания с ее помощью заграждения"
8. "Нашел эту стекляшку среди вещей отца. Что это такое?"
Ответ: "Это пипетка, с помощью которой виски разбавляют с водой"
9. "Что за странная штуковина?"
Ответ: "Это старая ручная соковыжималка"
10. "Найдено во время ремонта погреба в Бельгии. Чем это может быть?"
Ответ: "Это определенно старый вариант огнетушителя. Жидкость внутри очень токсична, поэтому сосуд надо аккуратно утилизировать"
11. "Что это за деревянные штуковины? Нашел их во время уборки старого письменного стола"
Ответ: "Это штопальный грибок, шар и судя по форме центральный предмет предназначен тоже для штопки, но конкретно перчаток"
12. "Мой прадед в 50-е годы был летчиком и отец утверждает, что это одна из его вещей. Чем это может быть?"
Ответ: "Это часть аксиально-поршневого насоса"
13. "Что это я нашла среди старых вещей?"
Ответ: "Это песочные часы, которыми ранее отмеряли время для варки яиц. Просто кто-то снял или разбил колбу, а вообще они выглядят так:"
14. "Что за странный инструмент? Он заостряется к концу"
Ответ: "С помощью данного предмета вручную измельчают уже готовый говяжий фарш. Зачастую им пользуются перед тем, как сделать из фарша котлету для бургера"
15. "Среди сувениров привезенных из других стран моими родителями, я увидела этот предмет. Что это такое?"
Ответ: "Это специальный венчик для приготовления мексиканского горячего шоколада"
16. "Керамическая кровать с сквозными отверстиями. Никак не пойму для чего такая нужна"
Ответ: "Это мыльница. В таком необычном дизайне они были популярны в конце прошлого века"
17. "Что это за инструмент? Никогда прежде такой не видел"
Ответ: "Это клещи для скручивания проволоки"
18. "Что это за штуковина? Это что-то для кухни?"
Ответ: "Это дозатор для приготовления фалафеля (Фалафель – это шарики из нута с пряностями, обжаренные во фритюре)"
19. "Что это я нашел на пляже? Оно кажется живым"
Ответ: "Это "гусиная шея" - группа моллюсков, к которым прилипло перо"
20. "Неизвестный стеклянный сосуд с непонятной жидкостью внутри"
Ответ: "Это уже антикварный, один из первых вариантов пожарной гранаты"
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бы для интереса, как работает ))))))
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Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети,...
Это как?