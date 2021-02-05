Щенок спел с хозяином и покорил сеть + пятничная подборка поющих и моросящих малышей семейства псовых

Житель Индонезии обнаружил у своего питомца способность и желание выступать в вокальном дуэте. Затем записал и выложил в сеть кадры, на которых он поёт на пару с щенком.
Вначале парень "вступил" с сольной партией - начал имитировать классический собачий вой, и через несколько секунд к его пению присоединился щенок. Затем, чтобы показать, что это неслучайность, а повседневность и как бы предвидя будущий успех, друзья исполнили "ораторию" на бис, продемонстрировав номер ещё раз.
Пользователи социальных сетей не смогли пройти мимо этой "милоты" и оставили сотни и тысячи комментариев. Благодаря такой поддержке, видео стало по-настоящему вирусным.
"Просто прелесть. Я бы никогда не отпустил эту собаку", "Аууу… они так очаровательны", "Я посмотрел это видео уже 20 раз с огромной улыбкой на лице", - цитирует некоторые комментарии пользователей источник.
Ну и как было обещано в начале материала - подборки сольных и групповых выступлений поющих щенков:
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Они проживают в разных странах.
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Они разного возраста и пород.
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Но всех их по настоящему объединяет...
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Страсть к сольным и групповым вокальным выступлениям.
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