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Щенок спел с хозяином и покорил сеть + пятничная подборка поющих и моросящих малышей семейства псовых

Щенок спел с хозяином и покорил сеть + пятничная подборка поющих и моросящих малышей семейства псовых (1 фото + 5 видео)

Автор:
05 февраля 2021 08:13
Сообщество : Животные
Метки: голоса   дуэт   милота   пение   собаки   успех   хозяева   щенки   
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Житель Индонезии обнаружил у своего питомца способность и желание выступать в вокальном дуэте. Затем записал и выложил в сеть кадры, на которых он поёт на пару с щенком.

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Метки: голоса   дуэт   милота   пение   собаки   успех   хозяева   щенки   
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Владимир 2 часа назад
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492
Rabie Liz Час назад
Спасибо) настроение подняли с утра
сладкие милые мордочки
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