Щенок спел с хозяином и покорил сеть + пятничная подборка поющих и моросящих малышей семейства псовых

Вначале парень "вступил" с сольной партией - начал имитировать классический собачий вой, и через несколько секунд к его пению присоединился щенок. Затем, чтобы показать, что это неслучайность, а повседневность и как бы предвидя будущий успех, друзья исполнили "ораторию" на бис, продемонстрировав номер ещё раз.

Пользователи социальных сетей не смогли пройти мимо этой "милоты" и оставили сотни и тысячи комментариев. Благодаря такой поддержке, видео стало по-настоящему вирусным.