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Новые работы Джеймса Фридмана - самого буквального фотошоп-тролля в сети

Новые работы Джеймса Фридмана - самого буквального фотошоп-тролля в сети (15 фото)

Автор:
04 февраля 2021 23:34
Метки: Юмор   прикол   фотошоп   
1482
15

А вот и новые "заказы" Джеймса Фридмана, который прославился в Сети отличным троллингом всех, кто просит обработать в фотошопе их фотографии. Как правило, клиенты хотят поправить лишь малые детали, например, убрать какой-нибудь лишний предмет или фон подправить. Но Фридман воспринимает их просьбы слишком буквально, тем самым превращая фото в забавных абсурд.

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Метки: Юмор   прикол   фотошоп   
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56k
Александр Ломовицкий 7 часов назад
честно говоря это смешно когда первый раз а вот когда постоянно он фотошопит через опу то это уже просто тупо
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Corvus Corax Александр Ломовицкий 7 часов назад
И все здесь выложенное выложено ХЗ в какой раз... ничего нового нет...
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