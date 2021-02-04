Новые работы Джеймса Фридмана - самого буквального фотошоп-тролля в сети

Женщины, посадившие Навального: что известно о прокуроре и судье...

23 слова, которым нет аналога в русском языке

Превед, медвед: легендарному российскому мему исполнилось 15 лет

Security магазина отдубасили деда, который зашёл туда в надежде...

Не наш, уже не русский красноярский алюминий

Понты не довели до добра

А он тут ни при чем!

Лето в древне

Когда твоя жена лунатик

Огнестрел для граждан: за сколько можно купить оружие в США

Психованная пассажирка решила не платить за проезд в метро

15 ситуаций, которые поймут только те, кто общался с беременными

"Дорогая, я все починил", или когда твои руки растут из того...

Рассказываю, как я сделал крутую «керосинку»

СкАтина

Задержанные на пикете журналисты пожаловались на пыточные условия...

"Фффристайло": маленький мальчик танцует под хит конца 90-х

Кислый вкус детства: самая необходимая вещь для техники прошлого