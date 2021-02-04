Новые работы Джеймса Фридмана - самого буквального фотошоп-тролля в сети

А вот и новые "заказы" Джеймса Фридмана, который прославился в Сети отличным троллингом всех, кто просит обработать в фотошопе их фотографии. Как правило, клиенты хотят поправить лишь малые детали, например, убрать какой-нибудь лишний предмет или фон подправить. Но Фридман воспринимает их просьбы слишком буквально, тем самым превращая фото в забавных абсурд.
Мы сделали фото на Рождество, но телефон был слишком низко. Можешь сделать так, чтобы казалось, что фото сделано с другого угла?
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У меня немного религиозная мама, и я хотел бы показать ей фото из поездки в Гамбург. Можешь прикрыть голую статую?
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