"Совесть у вас есть?": из-за топливного коллапса в Хабаровске бензин продают с рук за 80 рублей

Кроме этого, торгуют и местами в очереди на АЗС. И просят не возмущаться.
В Хабаровске - бензиновый коллапс. Первые сообщения о нехватке топлива появились в пятницу, 22 января. Ситуацию сначала не восприняли всерьез, ожидая, что вскоре все наладится. Не наладилось. Пик кризиса пришелся на первые числа февраля, когда на некоторых АЗС по карточкам заправлялись только машины различного рода служб, спецтехника и подобный транспорт.
Когда очереди к заправкам стали пугающими, чиновники из Правительства Хабаровского края были вынуждены объяснить ситуацию. Власти края назвали причину нехватки бензина: остановку на плановый ремонт нефтеперерабатывающего завода.
Такими видео и фото последние дни были завалены хабаровские паблики.
Утренняя очередь на АЗС “Роснефть”
Помимо нехватки бензина автомобилистов ждал и другой неприятный сюрприз: стоимость топлива стала постепенно увеличиваться еще с середины января. В ходе проверки, проведенной хабаровским УФАС, выяснилось, что на некоторых заправках стоимость бензина действительно возросла: "на территории Ванинского и Советско-Гаванского районов на АЗС ООО «АЗС Трансбункер» в январе 2021 года на бензин АИ-92 - на 6,1%, то есть на три рубля, АИ-95 - на 2,8 процента, то есть на 1 рубль 50 копеек", еще середины января цена на бензин выросла на заправках «РН-Востокнефтепродукт» в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре (бензин АИ-92 подорожал на 0,6%, то есть на 30 копеек, АИ-95 - на 0,6%, то есть на 30 копеек, дизтопливо - на 0,2%, то есть на 15 копеек.).
Если уж на АЗС повысили цены на топливо, то не воспользоваться временным кризисом местные барыги просто не смогли. В хабаровских пабликах пользователи поделились объявлениями о продаже бензина, правда, втридорога. Бери быка за рога, как говорится. Топливо предлагают по цене от 80 до 125 рублей. А некоторые торгуют прямо на вынос, не стесняясь.
Такой не пропадет!
- Что вообще происходит , сегодня муж 2,5 часа простоял на заправке, "в руки" не более 30 литров (что считаю и правильным, чтобы такие как на фото, не пользовались ситуацией) - @ galina_andronik
Люди просят помощи у таксистов. "Вчера с 23:00 простояли 50 минут на заправке НК Алянс по ул. Орджоникидзе и именно на нас закончился бензин, даже двух литров не дали заправить, еле до дома доехали. Вдоль дороги, по Воронежской, люди бросали свои машины, так как у некоторых заканчивался бензин."
Когда ситуация с бензином стала пугающей, городские власти стали работать "над ее разрешением". И хотя хабаровский ПНЗ и заработал в субботу 30 января, но, вопреки заверениям руководства, так и не вошел в производственный цикл. Пришлось просить помощи у Росрезерва.
По словам Михаила Дегтярева, "в краевой центр прибыл состав с автомобильным топливом, выделенным по запросу правительства региона. Ночью он встанет под выгрузку", - сообщил врио губернатора Хабаровского края в Телеграм-канале 3 февраля.
По словам Михаила Дегтярева, "в краевой центр прибыл состав с автомобильным топливом, выделенным по запросу правительства региона. Ночью он встанет под выгрузку", - сообщил врио губернатора Хабаровского края в Телеграм-канале 3 февраля.
Хабаровские автомобилисты создали в Телеграме чат по поиску бензина, и он активно развивается.
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Привет из Питера.
Если да, то эта ситуация - еще один штрих к пейзажу, что такая отрасль как нефтепереработка и сопутствующая логистическая инфраструктура не должны быть в частной собственности, только государственная монополия... тогда можно предъявлять чиновникам, а так предъявы только к эффективным частным менеджерам...
А откуда у спекулянтов бенз?
С того же заыода украли?
А чиновники? Ну не дол-бо-ебы? У тебя есть статистика по потреблению ГСМ, смотришь ее и знаешь, какой запас ГСМ болжен быть на складах: создал запас - ставь завод на ремонт... не сделал этого - стреляйся, сука!