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"Совесть у вас есть?": из-за топливного коллапса в Хабаровске бензин продают с рук за 80 рублей

"Совесть у вас есть?": из-за топливного коллапса в Хабаровске бензин продают с рук за 80 рублей (15 фото + 5 видео)

Автор:
04 февраля 2021 15:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бензин   коллапс   кризис   очереди   спекуляция   топливо   хабаровск   
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Кроме этого, торгуют и местами в очереди на АЗС. И просят не возмущаться.

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Метки: бензин   коллапс   кризис   очереди   спекуляция   топливо   хабаровск   
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46  комментариев
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11k
InfoVoin 2 часа назад
а у нас это болезнь -сперва делают а потом думают, не только в Хабаровске, просто тупо нужно было затарить нефтебазы а потом делать ремонт, тут явно попахивает провокацией, ну ничего, кому нужно - разберутначнут тупо.ся, только это людям опять объяснять
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2k
Frank Borman 11 минут назад
Вот они, американские санкции. При Донни такого не было. Байден пожестче будет, хотя и старичок-маразматик.
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1k
И так сойдёт 24 минуты назад
Похоже, я один с Хабаровска, так что отвечу. Машина неделю уже стоит под окнами, нужды гонять её нет, да и бенза в баке литров десять. При -30 это её надо завести, прогреть, и ехать искать бенз, а найдя часы простоять на заправке рискуя сжечь последнее? Нахер, пусть стоит.
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−2
RUSUFOB101LVL Полчаса назад
Будни энергетической сверхдержавы, путкин же сказал россия не страна бензоколонка))))
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2k
Bhaal RUSUFOB101LVL 18 минут назад
Стабильность
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1k
Nikolay Полчаса назад
Что-то я не понял. А причем тут чиновники Хабаровского края? Одни капиталисты закрыли завод на ремонт. Наверное, не внезапно. Другие капиталисты почему-то не озаботились о запасах или подготовке к этому. Третьи капиталисты взвинтили цены. Ну, тут понятно. Но почему рынок-то не работает уже несколько месяцев? Очень дорого везти бензин из европейской части России или из Китая? Почему одна надежда на Росрезерв, как при СССР?
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2k
Bhaal Nikolay 23 минуты назад
На чем везти? Трансиб перегружен. А из Китая - растоможка больше времени займет.
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23k
turyst Полчаса назад
"Совесть у вас есть?": из-за топливного коллапса в Хабаровске бензин продают с рук за 80 рублей
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512
Колючий 39 минут назад
Капитализму плевать на людей,главное-сверхприбыль. Помним все ведь, режим самоизоляции и скачок цен на маски
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3k
DNK 40 минут назад
Не верю - это все фотки из 90-х...
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3k
Мих 40 минут назад
Ну вот, мечтающим вернуться в СССР, сцена прямо оттуда. Вторая половина 80-х - бензин по талонам, да и то через день на одной колонке на станцию. Остальные заправляют госмашины. Это 76-й бензин. А кому надо высокооктановый - ищи где хочешь.
Привет из Питера.
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1k
aznak Мих 36 минут назад
Так в СССР бензин и был по талонам.
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1k
Nikolay aznak 21 минуту назад
Нет. Для частников за наличку. Но мало бензоколонок и иногда, особенно во время полевых работ, его просто не было в наличии. А на предприятиях талоны долго жили, в начале капитализма еще работали.
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2k
Bhaal Мих 21 минуту назад
Да помню. У меня до 2004 года, в гараже хранилось 20 канистр до верху залитых еще тем бензином. Родители в свое время закупились.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−3
26k
Fat Lynx 49 минут назад
Вопрос: а НПЗ - это частная контора? А сетевики АЗС?
Если да, то эта ситуация - еще один штрих к пейзажу, что такая отрасль как нефтепереработка и сопутствующая логистическая инфраструктура не должны быть в частной собственности, только государственная монополия... тогда можно предъявлять чиновникам, а так предъявы только к эффективным частным менеджерам...
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2k
Слава Андреев 57 минут назад
Солярка в наличии. Те кто на дизеле. Те в шоколаде ))))) НПЗ сделают и все будет хорошо.
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11k
KOSTELLO Час назад
Это что же получается, один НПЗ весь Хабаровск питает?
А откуда у спекулянтов бенз?
С того же заыода украли?
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2k
Bhaal KOSTELLO Полчаса назад
С военных складов. Прапора не дремлют.
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289
Алексей Час назад
Вспоминается что нефтедобывающий СССР всю войну авиационное топливо по лендлизу получал.
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26k
Fat Lynx Час назад
С барыгами и спекулянтами ясно... пи-до-ры с рождения!
А чиновники? Ну не дол-бо-ебы? У тебя есть статистика по потреблению ГСМ, смотришь ее и знаешь, какой запас ГСМ болжен быть на складах: создал запас - ставь завод на ремонт... не сделал этого - стреляйся, сука!
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13k
куджо Fat Lynx Час назад
Там ещё половина фургальщины, всех нафиг поснимать...
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А че вы хотели? У нас же ни нефть ни газ не добывают. У нас только залежи акцизов и прочих налогов. Вот на них и катайте.
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−149
георгий флойд 2 часа назад
баньщик жирика уже не справляется?
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4k
Elmaestro 2 часа назад
встаём с колен, х.у.л.е
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13k
куджо Elmaestro Час назад
Нет нет ты сиди
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4k
Elmaestro куджо Час назад
я сам решу, ты, жополиз кремлевский
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11k
Юрий Николаевич Elmaestro 49 минут назад
А что, у тебя опять Путин виноват?
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756
Карл Такойто 2 часа назад
Снизу постучали? В нефтедобывающей стране дефицит топлива
по стопам Венесеулы прям
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4k
Иван 2 часа назад
Вот вроде Навального посадили, а бардак ни куда не делся.
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4k
RomaXz Иван Час назад
Это просто доллар ещё не лопнул. Вот упадет доллар - тогда все проблемы пройдут!
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13k
куджо Карл Такойто Час назад
Заметь за деньги ваши
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2k
Том Сойер Cornho 53 минуты назад
- вот такие нонче комментаторы....
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7k
Cornho Том Сойер 49 минут назад
Школу опять прогуливают, иксперды.
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2k
Том Сойер Cornho 47 минут назад
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4k
Пепелац 2 часа назад
За такую работу расстреливать надо....
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