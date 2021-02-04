"Совесть у вас есть?": из-за топливного коллапса в Хабаровске бензин продают с рук за 80 рублей

Когда ситуация с бензином стала пугающей, городские власти стали работать "над ее разрешением". И хотя хабаровский ПНЗ и заработал в субботу 30 января, но, вопреки заверениям руководства, так и не вошел в производственный цикл. Пришлось просить помощи у Росрезерва.

По словам Михаила Дегтярева, "в краевой центр прибыл состав с автомобильным топливом, выделенным по запросу правительства региона. Ночью он встанет под выгрузку", - сообщил врио губернатора Хабаровского края в Телеграм-канале 3 февраля.