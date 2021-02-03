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Былое

Былое (50 фото)

Автор:
03 февраля 2021 23:08
Метки: история   ностальгия   страна   
1095
50
Небольшая подборка фотографий из прошлого нашей страны.
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Метки: история   ностальгия   страна   
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15k
Dr.CrAzY 8 часов назад
и никакого интернета и планшетов...

и никакого интернета и планшетов...
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3k
[email protected]@bux 6 минут назад
Вот самое недооценённое явление которое было в Советском Союзе.
До 90-х годов дети без всяких проблем допускались на территории предприятий (может не всех, но допускались). С родителями, дедушками-бабушками, экскурсиями ребята знакомились с новой для себя технологической стороной жизни. Практически каждый советский ребенок хоть раз но коротал время у мамы-папы на работе. Мне дед провел обстоятельную экскурсию по медеплавильному комбинату, а отец научил ездить на белазе раньше, чем на москвиче.
А что же сейчас? Сейчас попасть ребенку на предприятие оооочень проблематично. Родители и учителя даже не рискнут иметь дело со службой безопасности и руководством предприятий. И всё - для современных детей заводы стали терра инкогнита, а зачем идти работать туда где непонятно, сложно и с 8 до 17 нужно сидеть безвылазно за забором. Так и возникает кадровый голод. Проще стать фотографом-блогером-манагером, чем инженером-сталеваром-технологом.
Вот самое недооценённое явление которое было в Советском Союзе. До 90-х годов дети без всяких проблем допускались на территории предприятий (может не всех, но допускались). С родителями, дедушками-бабушками, экскурсиями ребята знакомились с новой для себя технологической стороной жизни. Практически каждый советский ребенок хоть раз но коротал время у мамы-папы на работе. Мне дед провел обстоятельную экскурсию по медеплавильному комбинату, а отец научил ездить на белазе раньше, чем на москвиче. А что же сейчас? Сейчас попасть ребенку на предприятие оооочень проблематично. Родители и учителя даже не рискнут иметь дело со службой безопасности и руководством предприятий. И всё - для современных детей заводы стали терра инкогнита, а зачем идти работать туда где непонятно, сложно и с 8 до 17 нужно сидеть безвылазно за забором. Так и возникает кадровый голод. Проще стать фотографом-блогером-манагером, чем инженером-сталеваром-технологом.
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6k
Андрей А 9 минут назад
У мамани наверное до сих пор такой сервиз живой))
У мамани наверное до сих пор такой сервиз живой))
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10k
Паша Эмильевич 7 часов назад
У нас эта игра называлась "Разбивные цепи".
У нас эта игра называлась "Разбивные цепи".
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23k
Dobry vojak Svejk Паша Эмильевич Час назад
У нас "кандалы". Помню ещё орали по очереди : "Кандалы! - Закованы! - Разбейте нас! - Кем из нас?"
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