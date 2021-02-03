Небольшая подборка фотографий из прошлого нашей страны.
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Авторский пост
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Метки: история ностальгия страна
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До 90-х годов дети без всяких проблем допускались на территории предприятий (может не всех, но допускались). С родителями, дедушками-бабушками, экскурсиями ребята знакомились с новой для себя технологической стороной жизни. Практически каждый советский ребенок хоть раз но коротал время у мамы-папы на работе. Мне дед провел обстоятельную экскурсию по медеплавильному комбинату, а отец научил ездить на белазе раньше, чем на москвиче.
А что же сейчас? Сейчас попасть ребенку на предприятие оооочень проблематично. Родители и учителя даже не рискнут иметь дело со службой безопасности и руководством предприятий. И всё - для современных детей заводы стали терра инкогнита, а зачем идти работать туда где непонятно, сложно и с 8 до 17 нужно сидеть безвылазно за забором. Так и возникает кадровый голод. Проще стать фотографом-блогером-манагером, чем инженером-сталеваром-технологом.