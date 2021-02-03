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Китайская Зоя Космодемьянская

Китайская Зоя Космодемьянская (5 фото)

Автор:
03 февраля 2021 13:54
Метки: война   герои   китай   
988
5

Вот, казалось бы – что же такого необыкновенного в этой простой и (на первый взгляд) даже какой-то душевной фотографии? Ведь люди на ней улыбаются!

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Метки: война   герои   китай   
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11  комментариев
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974
Максим 3 часа назад
За время конфликта было уничтожено 12 млн мирных граждан, но самой пострадавшей все равно является совсем другая сторона.
Меня всегда удивлял героизм простого человека. СССР, где белорусские партизаны оказались не готовыми стать партизанами, просто потому что никто не успел понять как так быстро продвинулся противник, но оказывали сопротивление. Китайцы с 37 года пытаются дать отпор японцам. Но нет жалоб, нет требований. Была война и они давали отпор как могли.
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22
Дядя Витя 15 минут назад
Вечная память ей, Зое и миллионам таких же, погибшим в борьбе со ЗЛОМ!
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7k
bum-bum 2 часа назад
у нее уголки рта опущены, какая тут улыбка
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253
arcush 2 часа назад
Ну почему сравнивают с паскудой космодемьянской?! Мало того, что шиза! Так её убили наши селяне! Сдали фашистам на убой. Она была хуже фашистов! Пыталась спалить дом с бабой и малыми детьми при 25 градусном морозе! Кстати, потом бабу наши расстреляли и еще пару селян. А китаёза героиня... Она жгла чужих, а не своих!
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12k
Сергей arcush Полчаса назад
Паскуда в данном случае ты. А если Зоя не выполнила приказ, то немцы взяли бы Москву, а не померзли оптом в полях.
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0
Владимир 9 минут назад
Мразь, закрой хлебальник.
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70k
Смешная собачка. 3 часа назад
Девушка боец.
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