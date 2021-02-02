Дело в том, что в советское время фирма грамзаписи «Мелодия» выпускала крайне мало лицензионных пластинок разных групп. При этом молодёжь уже была вовсю в курсе тамошних музыкальных новинок. Личных магнитофонов в 70-х годах тоже было не слишком много. А молодёжь хотела слушать модные песни. Вот этот зазор и заполнял «Кругозор». Как он это делал? Фишка была в формате этого журнала. По своим размерам он совпадал с размером конверта для диска-миньона («сорокопятки» по-западному), а внутри содержал отдельные страницы в виде гибких мини-пластинок. Там была в основном музыка советских исполнителей, а порой просто рассказы про что-то, типа радиопередач. Но почти в каждом номере всегда содержался один-два хита западных популярных исполнителей, которые иначе сложно было где-то послушать в 70-х годах. Вот ради этих западных хитов чаще всего и покупался «Кругозор». Предлагаю познакомиться с некоторыми номерами журнала «Кругозор» конца 70-х года прошлого века. Для всех упомянутых песен я предлагаю ссылку на Youtube, чтобы можно было наглядно представить, о чём речь.