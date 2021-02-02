Может быть кто то помнит ещё этот журнал с гибкими пластинками внутри?! Назывался он "Кругозор". Он был довольно красочный, яркий. А внутри него на разворотах страниц находились пластинки. Они были разного цвета: белые, голубые, серые, красные...
Пластинки аккуратно вытаскивались из журнала и ставились прослушиваться на проигрыватель. Также на страницах журнала можно было многое узнать о какоу нибудь популярной отчественной или зарубежной группе. А если ещё к материалу прилагалась пластинка...Наверняка, многие вспомнят, какой ценной казалась пластинка с группой АВВА, Eagles или "Машиной Времени"...
Однако в гибких пластинках был существенный минус: они часто заминались и теряли форму, иголка проигрывателя начинала по этому "рельефу" прыгать и быстро выходила из строя. Поэтому под вырезанное кругозоровское приложение иногда приходилось подкладывать какую-нибудь виниловую пластинку, чтобы обеспечить нужную жесткость.
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Дело в том, что в советское время фирма грамзаписи «Мелодия» выпускала крайне мало лицензионных пластинок разных групп. При этом молодёжь уже была вовсю в курсе тамошних музыкальных новинок. Личных магнитофонов в 70-х годах тоже было не слишком много. А молодёжь хотела слушать модные песни. Вот этот зазор и заполнял «Кругозор». Как он это делал? Фишка была в формате этого журнала. По своим размерам он совпадал с размером конверта для диска-миньона («сорокопятки» по-западному), а внутри содержал отдельные страницы в виде гибких мини-пластинок. Там была в основном музыка советских исполнителей, а порой просто рассказы про что-то, типа радиопередач. Но почти в каждом номере всегда содержался один-два хита западных популярных исполнителей, которые иначе сложно было где-то послушать в 70-х годах. Вот ради этих западных хитов чаще всего и покупался «Кругозор». Предлагаю познакомиться с некоторыми номерами журнала «Кругозор» конца 70-х года прошлого века. Для всех упомянутых песен я предлагаю ссылку на Youtube, чтобы можно было наглядно представить, о чём речь.
В конце 70-х в СССР большой популярностью пользовались песни английской группы «Smokie». «Мелодия» даже выпустила большой альбом этой группы. Но самыми популярными были песни, которые в этот альбом не вошли: «What Can I Do» и «Needles and Pins» (которая в свою очередь была кавером популярной песенки 1964 года). Вот их-то и поместили на мягкую пластинку этого номера. Правда неизвестно – было ли это лицензионное издание или чистая пиратка.
Ещё большей популярностью, чем «Smokie», в СССР в конце 70-х пользовалась шведская группа «ABBA». И хотя в СССР по лицензии вышло три долгоиграющих пластинки этой группы (что вообще было неслыханно для западных музыкантов), «Кругозор» в своём ноябрьском номере за 1979 года также опубликовал две песни этого квартета: «Kisses of Fire» и… честно говоря, я затрудняюсь понять, какую из песен ABBA советский переводчик перевёл как «Хотите ли вы?».
А вообще «Кругозор» был конечно далеко не только музыкальным журналом. Как и в любом советском журнале, в нём публиковались в первую очередь т.н. «общественно-политические» статьи. Вот, например, советским людям рассказывают, какой важной для страны является нефтедобывающая промышленность. И даже рассказ про буровиков включили на одной из пластинок.
Знали бы советские люди тогда, в 1979 году, что через полтора десятилетия в стране вообще почти ничего кроме нефтяной промышленности не останется, а все граждане будут с волнением изучать мировые котировки барреля нефти. А тогда это мало кого волновало.
Ну и конечно:
Знали бы советские люди тогда, в 1979 году, что через полтора десятилетия в стране вообще почти ничего кроме нефтяной промышленности не останется, а все граждане будут с волнением изучать мировые котировки барреля нефти. А тогда это мало кого волновало.
Ну и конечно:
С таких – или примерно таких – картинок начинался почти любой номер любого советского журнала той поры. Опять же – тогда это вызвало желание побыстрее пролистнуть такую страницу. А сегодня даже некоторую ностальгию вызывает. Это называется: «что имеем, не храним, потерявши – плачем».
Ну вот такой был журнал. Как мог решал проблему с дефицитом интересных модных записей. А в 80-х бытовые магнитофоны стали всё более доступными и уже никто не стремился покупать «Кругозор» ради пары хитов западных исполнителей. Ну а уж с началом Перестройки (после прихода Горбачёва) повсюду в городах пооткрывались пункты звукозаписи, где можно было записать практически любой альбом любой группы. И «Кругозор» перестал быть актуален. Но в 70-х он очень здорово выручал простых советских меломанов.
Ну вот такой был журнал. Как мог решал проблему с дефицитом интересных модных записей. А в 80-х бытовые магнитофоны стали всё более доступными и уже никто не стремился покупать «Кругозор» ради пары хитов западных исполнителей. Ну а уж с началом Перестройки (после прихода Горбачёва) повсюду в городах пооткрывались пункты звукозаписи, где можно было записать практически любой альбом любой группы. И «Кругозор» перестал быть актуален. Но в 70-х он очень здорово выручал простых советских меломанов.
А ещё был детский журнал "Колобок", с публикацией сказок рассказов, стихов и песен как на страницах издания, так и на гибких пластинках-вкладышах.
Помните эти журналы?!
Помните эти журналы?!
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Метки: Необычный СССР журнал музыкальный
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"в городах пооткрывались пункты звукозаписи" - они никуда и не исчезали.с начала 60-х в любом приличном городе в комбинате бытового обслуживания было окошко, где можно было заказать "звуковое письмо" с записью минут на пять. А в южных городках, курортных и не очень, почти не прячась писали и нормальные патефонные пластинки.
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Французский "Voulez-vous". А зачем ABBA использовала этот термин, это только у них спросить надо...
Пока не появился Цой и Нирвана.
p.s. Кстати, а из невостребованных кругозорных пластинок делали козырьки к самодельным кепкам, плафоны для бра и ночников со слабенькими лампочками и т.д. и т.п. всякие поделки.
1993: 400->1200
1994: 1200->3400
1995: 3400->4500