FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9655 постов • 1186 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Как приручить хомяка

Как приручить хомяка (15 фото)

Автор:
02 февраля 2021 10:25
Сообщество : Животные
Метки: Как приручить хомяка   животные   познавательно   факты   фото   хомяк   
156
15
Хомяки — это милые пушистые животные, которые очень популярны в качестве питомцев. Однако им необходимо время, чтобы познакомиться с хозяевами и привыкнуть к ним.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Как приручить хомяка   животные   познавательно   факты   фото   хомяк   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
InfoVoin Час назад
Читаю- Как приучить хомячков, а в голове навальнята))) бедные натуральные хомячки, они ведь не виноваты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото) Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото) Думаете, что пингвины милые и ласковые? Ошибаетесь Думаете, что пингвины милые и ласковые? Ошибаетесь Норвежцы проморгали вторжение «красной армии Сталина» Норвежцы проморгали вторжение «красной армии Сталина» Почему хвост геккона может раздуваться? Почему хвост геккона может раздуваться? Морская козочка: самка, которая убивает партнера Морская козочка: самка, которая убивает партнера 20 интересных фактов о&nbsp;кошках 20 интересных фактов о кошках
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

237270



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами
6
17
Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами
Веселые записки участника антарктической экспедиции
11
141
Веселые записки участника антарктической экспедиции
﻿
Набирающие популярность в сообществах
15 российских и зарубежных звёзд, которые отлично выглядят без макияжа
0
11
15 российских и зарубежных звёзд, которые отлично выглядят без макияжа
Пирог с яблоками
5
3
Пирог с яблоками
Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото)
Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#интересное#СССР#навальный#смешные#на различный вкус#аварии#дети
#фото#история#прикол#картинки#прикольные#познавательно#сша#война#автомобили#дтп
#интересно#Россия#подборка#приколы#кино#Девушка#фотографии#красота#девушки#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться