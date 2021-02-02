Как приручить хомяка

Хомяки — это милые пушистые животные, которые очень популярны в качестве питомцев. Однако им необходимо время, чтобы познакомиться с хозяевами и привыкнуть к ним.
Если вы хотите, чтобы ваш хомяк стал ручным, запаситесь терпением — вам понадобится время, чтобы питомец научился узнавать вас, привык к вашему присутствию и перестал бояться запаха ваших рук. Если вы обустроите безопасное, комфортное жилище для хомяка и дадите ему достаточно времени, чтобы привыкнуть и привязаться к вам, общение с совершенно ручным, дружелюбным зверьком доставит вам много радостных минут.
Создайте комфортную обстановку
Соорудите уютный дом для вашего питомца. Если вы решили завести хомяка, ему понадобится место для комфортного проживания. Лучше всего купить для питомца подходящую клетку. Положите на пол мягкую впитывающую подстилку, чтобы хомяку было удобно передвигаться по клетке. Кроме того, впитывающий материал будет абсорбировать мочу хомяка. Вам придется ежедневно убирать испачканную подстилку из клетки и полностью заменять подстилку на свежую раз в неделю.
Не забудьте установить поилку, чтобы у хомяка был постоянный доступ к воде.
Не забудьте установить поилку, чтобы у хомяка был постоянный доступ к воде.
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Кормите хомяка регулярно. Хомячки — всеядные животные, то есть им подходит как растительная пища, так и продукты животного происхождения. Лучше всего кормить питомца специальным гранулированным кормом для хомяков. Кроме того, неплохо будет разнообразить рацион животного и давать ему два раза в неделю небольшие кусочки сырых овощей и фруктов. Хомячок с удовольствием будет лакомиться сочным угощением.
В среднем хомяк съедает около 10 граммов сухого корма два раза в день.
В качестве угощения можно предложить питомцу маленькие кусочки брокколи, персика, цветной капусты или банана. Ни в коем случае не давайте хомяку цитрусовые фрукты (лимоны или апельсины) и овощи с повышенной кислотностью (например, лук). Эти продукты могут вызвать расстройство пищеварения у вашего питомца.
Когда вы принесете хомяка домой, постарайтесь первые несколько дней не докучать питомцу. Особенно важно помнить об этом во время кормления животного. Просто положите корм в клетку и отойдите подальше, чтобы ваш хомяк мог спокойно поесть в одиночестве. Это поможет животному почувствовать себя в безопасности в вашем доме.
В среднем хомяк съедает около 10 граммов сухого корма два раза в день.
В качестве угощения можно предложить питомцу маленькие кусочки брокколи, персика, цветной капусты или банана. Ни в коем случае не давайте хомяку цитрусовые фрукты (лимоны или апельсины) и овощи с повышенной кислотностью (например, лук). Эти продукты могут вызвать расстройство пищеварения у вашего питомца.
Когда вы принесете хомяка домой, постарайтесь первые несколько дней не докучать питомцу. Особенно важно помнить об этом во время кормления животного. Просто положите корм в клетку и отойдите подальше, чтобы ваш хомяк мог спокойно поесть в одиночестве. Это поможет животному почувствовать себя в безопасности в вашем доме.
Подождите неделю, прежде чем попробуете погладить хомяка. Необходимо дать питомцу время, чтобы он успел привыкнуть к вам, начал чувствовать себя в безопасности и освоился в новом доме.
Иногда процесс адаптации хомяка к новым условиям длится дольше недели. В этом случае важно проявить терпение.
Иногда процесс адаптации хомяка к новым условиям длится дольше недели. В этом случае важно проявить терпение.
Знакомство с хомяком
Помогите хомяку научиться узнавать ваш голос. Когда вы находитесь поблизости от клетки, старайтесь говорить с питомцем негромким, ласковым голосом. Вам нужно, чтобы пушистый любимец научился узнавать ваш голос — тогда он перестанет вас бояться.
Попробуйте подойти к клетке и в течение нескольких минут ласково разговаривать с питомцем. Будет хорошо, если вы сможете делать это несколько раз в день.
Через несколько дней можно попробовать снять крышку с клетки, когда вы общаетесь с питомцем, чтобы хомяк мог лучше слышать ваш голос. Однако не стоит забывать об осторожности — если вы зазеваетесь, пушистый проныра может запросто сбежать из клетки.
Попробуйте подойти к клетке и в течение нескольких минут ласково разговаривать с питомцем. Будет хорошо, если вы сможете делать это несколько раз в день.
Через несколько дней можно попробовать снять крышку с клетки, когда вы общаетесь с питомцем, чтобы хомяк мог лучше слышать ваш голос. Однако не стоит забывать об осторожности — если вы зазеваетесь, пушистый проныра может запросто сбежать из клетки.
Угощайте хомяка лакомствами. Для начала просто протягивайте хомяку небольшие кусочки угощения между прутьев клетки или подавайте лакомство сверху, приоткрыв крышку жилища хомяка (это зависит от типа клетки, в которой вы держите животное). Вскоре ваше присутствие будет ассоциироваться у зверька со вкусным лакомством, и он перестанет испытывать страх.
Попробуйте какое-то время подержать угощение в ладони и только потом давайте его питомцу — это поможет хомяку привыкнуть к вашему запаху. Делайте это в течение нескольких дней.
Попробуйте какое-то время подержать угощение в ладони и только потом давайте его питомцу — это поможет хомяку привыкнуть к вашему запаху. Делайте это в течение нескольких дней.
Вымойте руки. Прежде чем взять хомяка на руки первый раз, необходимо тщательно вымыть руки. Это поможет избавиться от запаха пищевых продуктов, который мог остаться на коже. Вы же не хотите, чтобы хомяк случайно укусил вас.
Если вы только начинаете приучать хомячка к рукам, можно даже надевать перчатки, чтобы защитить руки от укусов.
Если вы только начинаете приучать хомячка к рукам, можно даже надевать перчатки, чтобы защитить руки от укусов.
Для начала просуньте руку в клетку. Выберите время, когда хомяк бодрствует, и медленно засуньте руку в клетку. Дайте животному возможность спокойно обнюхать ваши пальцы. На первый раз этого достаточно. Если ваш питомец выглядит испуганным и пытается спрятаться, уберите руку и повторите попытку спустя одну-две недели.
Можно взять немного угощения, которое особенно любит ваш хомяк, и положить на ладонь. Это поможет зверьку почувствовать себя спокойнее и побороть страх.
Если вы пытаетесь погладить хомяка, а зверек неожиданно ринулся в вашу сторону, не нужно резко отдергивать руку. Даже если вы испугались, не стоит пугать питомца в ответ.
Можно взять немного угощения, которое особенно любит ваш хомяк, и положить на ладонь. Это поможет зверьку почувствовать себя спокойнее и побороть страх.
Если вы пытаетесь погладить хомяка, а зверек неожиданно ринулся в вашу сторону, не нужно резко отдергивать руку. Даже если вы испугались, не стоит пугать питомца в ответ.
Возьмите хомяка на руки. Если вы потратили достаточно времени на установление контакта с питомцем и хомяк привык к вам, попробуйте взять зверька на руки. Постарайтесь крепко держать хомяка, чтобы зверек не упал и не получил травму. Пройдет немного времени, и пушистый питомец будет сам забираться на вашу ладонь.
Никогда не хватайте хомячка, поскольку это будет воспринято животным как угроза. Вместо этого сложите ладонь лодочкой и дайте питомцу возможность забраться к вам на руку самостоятельно.
Если хомяк пищит у вас в руках, это означает, что он сердится. В этом случае лучше сразу же вернуть животное обратно в клетку. Запаситесь терпением и дайте вашему питомцу больше времени, чтобы познакомиться с вами. Через несколько дней повторите попытку.
Никогда не хватайте хомячка, поскольку это будет воспринято животным как угроза. Вместо этого сложите ладонь лодочкой и дайте питомцу возможность забраться к вам на руку самостоятельно.
Если хомяк пищит у вас в руках, это означает, что он сердится. В этом случае лучше сразу же вернуть животное обратно в клетку. Запаситесь терпением и дайте вашему питомцу больше времени, чтобы познакомиться с вами. Через несколько дней повторите попытку.
Формирование привязанности у питомца
Помогите хомяку почувствовать себя в безопасности. Когда вы первый раз берете хомяка на руки, он может начать нервничать. Осторожно погладьте хомячка и говорите с ним ласковым, негромким голосом — это поможет ему успокоиться. Обращайте пристальное внимание на язык тела вашего питомца: если хомяк пытается убежать от вас или громко пищит, посадите его обратно в клетку. Если ваш питомец выглядит заинтересованным и подходит к вам по своей инициативе, значит, вы все делаете правильно.
Не пытайтесь заставить хомяка делать что-либо против его воли, иначе зверек будет вас бояться. Страх может разрушить результаты всех ваших усилий по приручению питомца. Для формирования привязанности у животного требуется время, и любые попытки ускорить процесс приведут к противоположному результату.
Не пытайтесь заставить хомяка делать что-либо против его воли, иначе зверек будет вас бояться. Страх может разрушить результаты всех ваших усилий по приручению питомца. Для формирования привязанности у животного требуется время, и любые попытки ускорить процесс приведут к противоположному результату.
Продолжайте общение с вашим питомцем. Постарайтесь проводить больше времени со своим хомячком. Чем больше вы будете общаться со ним, тем увереннее он будет чувствовать себя рядом с вами. Ваши усилия и терпение дадут свои плоды — вскоре ваш питомец станет совершенно ручным и дружелюбным.
Постарайтесь держать хомяка в руках хотя бы по несколько минут ежедневно. В противном случае, у хомяка просто не будет возможности привыкнуть к вам, и вам понадобится гораздо больше усилий, чтобы питомец привязался к вам.
Постарайтесь держать хомяка в руках хотя бы по несколько минут ежедневно. В противном случае, у хомяка просто не будет возможности привыкнуть к вам, и вам понадобится гораздо больше усилий, чтобы питомец привязался к вам.
Покажите хомяку, что вы его любите. Не забывайте о своем пушистом питомце. Помните, что в вашем доме живет маленькое существо, которое любит играть и общаться с вами. Постарайтесь показать хомячку свою любовь и привязанность (и почаще балуйте пушистого малыша вкусными лакомствами!) Любовь — это самое главное условие для успешного приручения живого существа.
Чем больше вы будете играть с питомцем, тем более ручным он будет.
Чем больше вы будете играть с питомцем, тем более ручным он будет.
Как справиться с проблемами
Решите проблему агрессии. Если хомяк кусает вашу руку, это означает, что животное испытывает страх или тревогу. Стремление укусить — это естественная реакция хомяка, который чувствует страх. Если хомяк укусил вас, значит, животное еще не привыкло к вам, так что подождите какое-то время, прежде чем снова пытаться взять его на руки. Следующие две недели старайтесь больше разговаривать с питомцем и дайте ему возможность обнюхивать ваши руки, но не принуждайте зверька терпеть ваши прикосновения. Когда хомяку страшно, он может дрожать, громко пищать и кусаться. Когда ваш питомец перестанет выказывать признаки страха, попробуйте снова засунуть руку в клетку.
Ни в коем случае не будите спящего хомячка. Вы испугаете питомца, и дело закончится укусом.
Хомяк может укусить вас, если ваша рука пахнет пищей. Чтобы избежать этого, тщательно мойте руки перед общением со своим питомцем.
Ни в коем случае не будите спящего хомячка. Вы испугаете питомца, и дело закончится укусом.
Хомяк может укусить вас, если ваша рука пахнет пищей. Чтобы избежать этого, тщательно мойте руки перед общением со своим питомцем.
Будьте внимательны в отношении здоровья хомяка. Хомяки — очень маленькие животные, поэтому нужно особенно внимательно наблюдать за их состоянием, чтобы не пропустить симптомы опасных заболеваний. Хотя у хомяков редко возникают проблемы со здоровьем, симптомы заболевания могут развиваться стремительно.
Серьезную опасность для здоровья и жизни хомяков представляет диарея. В этом случае нужно как можно скорее отвезти питомца к ветеринару, иначе хомяк может погибнуть от обезвоживания. Характерный признак диареи — шерсть на задней части животного выглядит мокрой и коричневой.
Еще одна распространенная проблема — выпячивание глазного яблока из глазницы. Такое состояние может быть вызвано инфекцией глаза или развиться из-за физической травмы. Если вам кажется, что глаза хомячка выглядят выпученными, немедленно обратитесь к ветеринару.
Серьезную опасность для здоровья и жизни хомяков представляет диарея. В этом случае нужно как можно скорее отвезти питомца к ветеринару, иначе хомяк может погибнуть от обезвоживания. Характерный признак диареи — шерсть на задней части животного выглядит мокрой и коричневой.
Еще одна распространенная проблема — выпячивание глазного яблока из глазницы. Такое состояние может быть вызвано инфекцией глаза или развиться из-за физической травмы. Если вам кажется, что глаза хомячка выглядят выпученными, немедленно обратитесь к ветеринару.
Решите проблемы взаимоотношений питомцев между собой. Многие виды хомяков — территориальные животные, поэтому они враждебно реагируют на других животных (в том числе и других хомяков), живущих в одной клетке с ними. Если ваши хомяки дерутся между собой, скорее всего, вам придется расселить их в разные клетки.
Если у вас нет никакой возможности выделить каждому питомцу отдельную клетку, убедитесь, что в их общем жилище нет закрытых закутков, где один хомяк может загнать другого в угол. Кроме того, обеспечьте каждого питомца своими собственными мисками для еды и поилками, чтобы избежать драк из-за пищи и воды.
Если у вас нет никакой возможности выделить каждому питомцу отдельную клетку, убедитесь, что в их общем жилище нет закрытых закутков, где один хомяк может загнать другого в угол. Кроме того, обеспечьте каждого питомца своими собственными мисками для еды и поилками, чтобы избежать драк из-за пищи и воды.
Советы
Обязательно оборудуйте в клетке колесо, где ваш питомец сможет бегать в любое время.
Вы можете научить хомяка выполнять команды (например, вставать на задние лапы, давать вам лапку и тому подобное), используя дрессировку с пищевым поощрением.
Чтобы научить хомяка вставать за задние лапы, возьмите кусочек лакомства и держите над головой питомца, пока он не поднимется на задние лапы, чтобы взять угощение из ваших рук.
Ежедневно заменяйте воду и пищу в клетке на свежие.
Каждый день общайтесь с хомячком и играйте с ним.
Вы можете научить хомяка выполнять команды (например, вставать на задние лапы, давать вам лапку и тому подобное), используя дрессировку с пищевым поощрением.
Чтобы научить хомяка вставать за задние лапы, возьмите кусочек лакомства и держите над головой питомца, пока он не поднимется на задние лапы, чтобы взять угощение из ваших рук.
Ежедневно заменяйте воду и пищу в клетке на свежие.
Каждый день общайтесь с хомячком и играйте с ним.
Предупреждения
Если хомяк укусил вас, скорее всего, вы чем-то его напугали или ваша рука пахнет пищевыми продуктами. Обязательно мойте руки, прежде чем дотрагиваться до животного, а также после игры со своим питомцем.
Никогда не беспокойте хомяка, если он ест, пьет воду или спит.
Некоторые хомяки очень проворны и весьма агрессивны. Такой питомец может внезапно укусить вас или быстро броситься наутек. Если вы часто страдаете от укусов хомяка, лучше надевать защитные перчатки, когда вы берете его на руки.
Старайтесь не селить двух хомяков в одну клетку. Лишь некоторые виды хомяков, например, русский хомяк и хомячок Роборовского, спокойно относятся к такому соседству. Если вы поместите в одну клетку двух взрослых сирийских хомяков, они обязательно будут драться и даже могут убить друг друга.
Купите просторную клетку для вашего питомца. Минимально допустимый размер клетки для хомяка — 50 х 40 см.
Никогда не беспокойте хомяка, если он ест, пьет воду или спит.
Некоторые хомяки очень проворны и весьма агрессивны. Такой питомец может внезапно укусить вас или быстро броситься наутек. Если вы часто страдаете от укусов хомяка, лучше надевать защитные перчатки, когда вы берете его на руки.
Старайтесь не селить двух хомяков в одну клетку. Лишь некоторые виды хомяков, например, русский хомяк и хомячок Роборовского, спокойно относятся к такому соседству. Если вы поместите в одну клетку двух взрослых сирийских хомяков, они обязательно будут драться и даже могут убить друг друга.
Купите просторную клетку для вашего питомца. Минимально допустимый размер клетки для хомяка — 50 х 40 см.
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