Как приручить хомяка

Кормите хомяка регулярно. Хомячки — всеядные животные, то есть им подходит как растительная пища, так и продукты животного происхождения. Лучше всего кормить питомца специальным гранулированным кормом для хомяков. Кроме того, неплохо будет разнообразить рацион животного и давать ему два раза в неделю небольшие кусочки сырых овощей и фруктов. Хомячок с удовольствием будет лакомиться сочным угощением.



В среднем хомяк съедает около 10 граммов сухого корма два раза в день.



В качестве угощения можно предложить питомцу маленькие кусочки брокколи, персика, цветной капусты или банана. Ни в коем случае не давайте хомяку цитрусовые фрукты (лимоны или апельсины) и овощи с повышенной кислотностью (например, лук). Эти продукты могут вызвать расстройство пищеварения у вашего питомца.



Когда вы принесете хомяка домой, постарайтесь первые несколько дней не докучать питомцу. Особенно важно помнить об этом во время кормления животного. Просто положите корм в клетку и отойдите подальше, чтобы ваш хомяк мог спокойно поесть в одиночестве. Это поможет животному почувствовать себя в безопасности в вашем доме.