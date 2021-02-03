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Рубль

Рубль (1 фото)

Автор:
03 февраля 2021 13:40
Метки: СССР   история   рубль   факты   
1010
1
Тебе 10 лет. Мама дала один рубль и послала в магазин: — Купи, сынок, буханку чёрного хлеба (12 копеек), буханку белого (батон, 13 копеек), литр молока (28 копеек), пачку масла (100 грамм, 36 копеек) и на сдачу — мороженое (эскимо — 11 копеек). Пошёл, пнул ржавую банку по дороге, перешёл улицу. Зашёл в магазин, подошёл к кассе. Продиктовал тётке в окошке свой список, отдал рубпь. Кассирша орёт: — Граждане! Пропустите ребёнка! Ребёнка пропускают.

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Метки: СССР   история   рубль   факты   
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59k
Доктор Джонс 4 часа назад
Рубль
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7k
Профессор Преображенский Час назад
Всё уже было . Аркадий Аверченко: Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина
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12k
Kost 2 часа назад
1. Помнится как мамка послала за молоком разливным, с бидончиком (24 коп за литр вроде). Садиковский возраст. Разливного не было, в этом случае я переливал в магазине, а бутылки сдавал. Подхожу к кассе с шестью бутылками (28 коп), а РУБЛЯ не хватает. И тут кассирша начинает что то прибавлять убавлять и в итоге все хватает, бутылки только сказала чтоб не забыл сдать (15 коп).
2. Еще был случай когда в песке на пляже накопал 8 коп мелочью. по дороге домой с пацанами зашли в лабаз, думаем что купить. Купили сколько то грамм ландрина (90 коп за кг). Два дня точили.
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18k
Сергей Костюнин 2 часа назад
Есть у меня такой )) на ключах таскаю уже лет 20 ))
Есть у меня такой )) на ключах таскаю уже лет 20 ))
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10k
поручик Ржевский Сергей Костюнин 19 минут назад
У меня на ключах с 1990-го года... Не помню даже сколько ключей поменялось, уж даже герб затёрся.
У меня на ключах с 1990-го года... Не помню даже сколько ключей поменялось, уж даже герб затёрся.
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12k
Yasen_Perec 3 часа назад
"В мире животных" вечером не показывали.
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2k
MATPOC 4 часа назад
в конце 70х в Куйбышеве насколько помню : буханка черного-12коп, буханка белого-20коп, литр разливного молока-22коп, бутылка стекл 1л молока -28коп, масло не помню, но было в здоровенных брикетах, мороженное молочное в вафельном стаканчике-11коп, такойже стаканчик пломбира-16коп, эскимо вообще не было, колбаса даже вареная- деликатес( зато был о)(уительный берёзовый сок -11коп и натуральный томатный по 10коп с солоночкой , аж слюной захлебнулся=)
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7k
Izrin Maria 4 часа назад
Государственные цены оставались постоянными?
Вам, совкодрочерам, кажется, что тогдашний рубль - мелкая денежка, как сейчас?
Пенсии в описанный вами период, например, были от 31.17, до 72 рублей. Ну, "союзного значения" или "северные" - выше.
По мере того, как цены "оставались прежними" - полки магазинов пустели.
Ни мяса, ни нормальных овощей, масло в провинции появлялось два раза в год на новый год и на первое мая. В рыбном отделе - консервированная морская капуста. Молоко - по утрам.
И только в водочном - очередь.
Государство бодяжило дешёвый спирт, и монопольно продавало бухло.
Кроме бухла на заработанные деньги рабочий толком ничего купить не мог.
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3k
Андрей Izrin Maria 3 часа назад
Даже ничего объяснять не буду, тут клинический случай
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Izrin Maria 3 часа назад
Ты какого года производства?
2001? Или 2005?
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2k
MATPOC Izrin Maria 3 часа назад
"Вам, совкодрочерам, кажется, что тогдашний рубль - мелкая денежка, как сейчас? Пенсии в описанный вами период, например, были от 31.17, до 72 рублей. Ну, "союзного значения" или "северные" - выше."- у меня мама вышла на пенсию в 85г- 132р= не зажируешь, по кабакам не походишь= НО на комуналку и пожрать хватало и даже на книжку откладывала!!! а ты сосун увидел развального горбачева( хм а не странно ли , что горбатый после предательства Родины живёт у немцев, что анальный лечится и охраняется)
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43k
diesafari MATPOC Час назад
В сельской местности были низкие пенсии. Помню соседку с пенсией 12 рублей. Отец фронтовик за два ранения на фронте получал 25 рублей. Работал, хотя одна рука из-за ранения действовала плохо. Матушка вышла на пенсию в 87-ом, ей назначили 32 рубля и отец шутил, мол, тебя оценили дороже чем меня, фронтовика.
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2k
MATPOC diesafari Час назад
"В сельской местности были низкие пенсии." - это да не спорю , мама на заводе всю жизнь 40+ стажа орден, медали
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70k
Смешная собачка. 4 часа назад
Рубль
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13k
Corvus Corax 4 часа назад
"буханку чёрного хлеба (12 копеек), буханку белого (батон, 13 копеек), литр молока (28 копеек), пачку масла (100 грамм, 36 копеек)."
"ребёнок берёт хлеб, булку"
Не понял, откуда буханка и батон, если это Питер (хлеб-булка)? Или наоборот... если не Питер - зачем хлеб-булка...
Белый за 13 - батон, а не буханка.
Черный 16 или 18 копеек.
Не знаю, как в других городах, в Маскве в 68-м году молоко в розлив в магазинах не видел. Как и масло 100гр по 36, пачка 200гр по 72.
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242
arcush 4 часа назад
Не помню пачки 100 г. масла за 36 копеек... На развес? У нас 34 копейки за 100 грамм было. Омск. Ну и масло исчезло после 75 года. Появился спрэд. "Масло бутербродное" по 2 руб. 40 коп. "Полезный" до ужаса! Пошел за колбасой... А нет её! Есть конская ветчина по 3 рубля 60 копеек. А потом и она исчезла! А вот маринованые огурцы, огромные в 3-х литровых банках были почти всегда! А за молоком иди утром. Днем его уже нет! А туалетная бумага? Это ж мираж! Она вроде есть! Но только в москве и не везде и не всегда! Про мясо рассказать? Мираж! А вот помидоров и огурцов нельзя было купить. Стабильно 10 месяцев в году! А в магазинах никогда... И взятки были... А вот партсобрания и политиформации каждый вторник! У нас так было... И у Вас! И сборы на парик Анжелы Дэвис.., и на клозет Патриса Лумумбы... А кто не сдаст, тот без прогрессивки! Минус тебе афтор! Не в теме ты. Тебе, отрок, сколько лет? 15? Или меньше?
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999
Уставший кот arcush 2 часа назад
Осмелюсь спросить, вы "колбасный эмигрант", сбежали из СССР, или уже из России? Вы прокололись на слове "спрэд". Нет такого слова в русском языке. И по туалетной бумаге никто в СССР и России не скучал, только обосравшиеся...
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43k
diesafari arcush Час назад
Как вы правы! Даже в колхозе покоя не было - придешь утром на поле, а бригадир и говорит "За сегодня трудодня ставить не буду - ваш заработок за сегодня идет в помощь братскому вьетнамскому народу".
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3k
Денис Колосов 4 часа назад
не важен ценник, главное чтобы человек мог купить это..
я то что помню о союзе (82-90годы, с 6ти лет), это бесконечные очереди, где я был предметом для занимания оных, пока мама в другом отделе стояла.
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76
Активная Жизнь Денис Колосов 2 часа назад
Да да, тоже это знакомо)) Сынок постой за этой тётей... А ещё я помню как в продуктовом магазине, Маме вместо докторской колбасы в бумагу завернули хоккейную шайбу. Конечно она вернула её обратно, продавщица извинилась.
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4k
Иван 4 часа назад
Прям как при Путине
Прям как при Путине
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9k
Kostick 4 часа назад
история жизни человека 1958 г.р. - ностальгия по ушедшей молодости. хотя до пенсии дотянул)
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976
Максим 4 часа назад
Раньше и трава зеленее была (с)
Но согласен, стабильность хорошая составляющая жизни. Тут даже не стабильность, а уверенность в завтрашнем дне.
Окончил школу и не тупой? Прямой путь в ВУЗ. Получил знания? Работу получишь точно. Ага, такое нелюбимое слово "распределение"!
Всё вроде правильно, всё хорошо написано, но автор забывает, что закончилось несколько раньше, чем "да когда же всё это закончится!" из уст гражданина. До развала Союза появляется слово "дефицит" и это уже не про очередь за мебелью или автомобилем, а уже за мясом. Продуктовые наборы на праздники, потому что многое уже просто так в магазине не купишь, а полки забиты трехлитровыми банками с мандариновым соком, таки горьким на вкус тогда, а сейчас отдающим ноткой ностальгии.

Развалил не гражданин страну и не ради него.
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65k
Варакин Алексей Максим 4 часа назад
Тут дело не в стабильности. Раньше будущее было ,а теперь нет...
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976
Максим Варакин Алексей 4 часа назад
От чего же? Будущее есть всегда. Другой вопрос, что не всех оно может устроить.
А стабильность, в лучшем понимании "уверенность в завтрашнем дне", куда важнее для обывателя.
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65k
Варакин Алексей Максим 3 часа назад
Извините,и какое будущее России можно увидеть? Хоть примерно,хоть чисто фантазийную!
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976
Максим Варакин Алексей 3 часа назад
Вы какой ответ хотите от меня услышать? Будущее это не правительство, а народ. Россия меняла устройства, границы, но продолжала существовать. Понимаете?
То есть что бы Вы не говорили, о чём бы не мечтали, это ничего не изменит. И если будет существовать жизнь на планете, будет существовать и народ, который в любом случае будет иметь будущее.
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59k
Доктор Джонс 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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