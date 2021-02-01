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50 знаковых и редких исторических снимков

50 знаковых и редких исторических снимков (51 фото)

Автор:
01 февраля 2021 13:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   История в объективе   История в фотографиях   исторические кадры   исторические фотографии   
546
51
Сайт HistoryColored предлагает оценить коллекцию самых интересных, редких и знаковых исторических фотографий. Снимки выбирались по следующим критериям: это первый раз, когда что-то было снято на камеру; в кадре - известная личность или важное историческое событие; это довольно редкая или знаковая фотография, за которой стоит отдельная история. Смотрим!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   История в объективе   История в фотографиях   исторические кадры   исторические фотографии   
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Пока живу 18 минут назад
Доброго дня
Только сейчас осознал, что " вечно живому вождю мирового пролетариата", на фото всего то 53, может ну её нахрен, эту мировую революцию?
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10k
alexis 7 минут назад
На 46 не царь Николай II , и даже не император, а просто гражданин Романов, пропивший всё.
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