50 знаковых и редких исторических снимков

Сайт HistoryColored предлагает оценить коллекцию самых интересных, редких и знаковых исторических фотографий. Снимки выбирались по следующим критериям: это первый раз, когда что-то было снято на камеру; в кадре - известная личность или важное историческое событие; это довольно редкая или знаковая фотография, за которой стоит отдельная история. Смотрим!
1. Первая фотография в мире: "Вид из окна в Ле Гра". 1826 или 1827 год
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Самая старая из дошедших до наших дней фотографий, снятых с натуры. Это гелиогравюра на пластинке, покрытой слоем битума. Ее сделал французский изобретатель Жозеф Нисефор Ньепс. Сцена изображает вид из окна в поместье Нисефор Ньепс, известном как Ле Гра в Сен-Лу-де-Варен, Бургундия, Франция, в 1826 или 1827 годах.
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2. Генерал Уильям Текумсе Шерман, около 1865 г.
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Портрет генерал-майора армии Союза и командующего армией США Уильяма Текумсе Шермана в военной форме армии Союза, ок. 1865 года.
3. Dali Atomicus, 1948 год
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Фотография Филиппа Халсмана под названием "Dali Atomicus", на которой изображены три кота, вода, мольберт, стул и Сальвадор Дали, застывшие в воздухе, 1948 год. Это была 28-я попытка сделать нужный кадр - задолго до появления современных технологий компьютерного фотомонтажа.
4. Сольвеевский конгресс по квантовой механике, 1927 г.
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Сольвеевские конгрессы (Сольвеевские конференции) - серия международных конференций по обсуждению фундаментальных проблем физики и химии, проводимая в Брюсселе международными Сольвеевскими институтами физики и химии с 1911 года. На этом изображении - величайшие ученые современной истории: Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Макс Планк, Нильс Бор, Огюст Пиккар и др.
5. Король Георг V и царь Николай II, 1913 г.
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Двоюродные братья царь России Николай II (слева) и король Великобритании Георг V (справа) в военной парадной форме. Фотография сделана в Берлине в 1913 году.
6. Строящийся Манхэттенский мост, 1909 год
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Строительство Манхэттенского моста на Ист-Ривер в Нью-Йорке. Эта фотография была сделана 23 марта 1909 года. Строительство моста завершилось в 1909 году, а открытие моста состоялось 31 декабря 1909 года.
7. Советский военнопленный, 1940 г.
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Раненый советский военнопленный. Рованиеми, Финляндия, во время Зимней войны, 6 января 1940 года.
8. Доктор Вернер фон Браун на фоне ракетных двигателей F-1
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Доктор Вернер фон Браун - аэрокосмический инженер, который был ведущей фигурой в ракетных технологиях нацистской Германии, а затем в ракетных технологиях Соединенных Штатов. На снимке он изображен на фоне пяти ракетных двигателей F-1 в 1969 году.
9. Самосожжение Тич Куанг Дука, 1963 год
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Тич Куанг Дук, буддийский монах, совершает самосожжение в Сйгоне 11 июня 1963 года в знак протеста против преследований буддистов южновьетнамским режимом Нго Динь Зьема.
10. Иосиф Сталин, Франклин Д. Рузвельт и Уинстон Черчилль на Тегеранской конференции, 1943 г.
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Иосиф Сталин (слева), Франклин Д. Рузвельт (в центре) и Уинстон Черчилль (справа) на веранде советского посольства в Тегеране во время конференции в ноябре 1943 года.
11. У Розы Паркс берут отпечатки пальцев, 1956 год
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Лейтенант Д.Х. Лэки снимает с Розы Паркс отпечатки пальцев как у одного из людей, обвиненных в участии в бойкоте автобуса в Монтгомери 22 февраля 1956 года. Паркс была одной из 73 человек, задержанных в тот день после того, как большое жюри обвинило 113 афроамериканцев в организации бойкота.
12. Военнослужащие британской армии, ветераны Крымской войны, 1856 г.
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Солдаты гвардии Колдстрима (слева направо) Джозеф Нума, Джон Поттер и Джеймс Дил. Сфотографированы примерно в 1856 году. Крымская война велась с октября 1853 года по февраль 1856 года.
13. Первая фотография, на которой запечатлен человек, 1838 год
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Фотография Бульвара дю Темпл в Париже, сделана Луи Дагером. В левом нижнем углу - человек, начищающий свои ботинки. Считается, что это самое первое фотоизображение человека.
14. Теодор Рузвельт берет барьер, ок. 1902 г.
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26-й президент США Теодор Рузвельт перепрыгивает через забор верхом на лошади, около 1902 года.
15. Строящаяся Эйфелева башня, 1888 г.
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Знаменитая французская достопримечательность - Эйфелева башня, сфотографированная 23 ноября 1888 года во время строительства. Строительство длилось с января 1887 года по март 1889 года.
16. Освобожденные узники концлагеря Бухенвальд, 1945 г.
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Заключенные Бухенвальда. Эта фотография сделана 16 апреля 1945 года, через 5 дней после освобождения. Седьмой слева во второй ряду - Эли Визель, будущий лауреаут Нобелевской премии мира.
17. Последняя фотография Владимира Ленина, 1923 г.
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Последний прижизненный снимок Владимира Ильича Ленина. Рядом его сестра Анна Ильинична Елизарова-Ульянова и врач А. М. Кожевников. Горки, май 1923 года.
18. Военный корабль США "Банкер Хилл" после атаки двух камикадзе, 1945 г.
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Авианосец USS Bunker Hill, взорванный двумя камикадзе в течение 30 секунд 11 мая 1945 года у берегов острова Кюсю, Япония, во время битвы за Окинаву. 372 человека погибли и 264 получили ранения.
19. Эммелин Панкхерст арестована у Букингемского дворца, 1914 г.
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Лидера суфражисток Эммелин Панкхерст уводят от Букингемского дворца после ареста при попытке подать петицию королю Георгу V, 21 мая 1914 года.
20. Нил Армстронг после прогулки по Луне, 1969 год
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Нил Армстронг, сфотографированный Баззом Олдрином вскоре после завершения первого выхода на поверхность Луны 20 июля 1969 года.
21. "Долина Тени Смерти", 1855 г.
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Знаменитый снимок "Долина Тени Смерти", сделанный 23 апреля 1855 года Роджером Фентоном во время Крымской войны. Эта война была первой, задокументированной фотографиями.
22. Присяга Герберта Гувера, 1929 г.
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Бывший президент, а затем Председатель Верховного суда Уильям Ховард Тафт приводит к присяге 31-го президента США Герберта Гувера на восточном портике Капитолия США в Вашингтоне, округ Колумбия, 4 марта 1929 года.
23. Японские самураи в Египте, 1864 г.
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Группа японских самураев на фоне Сфинкса в Гизе, Египет, во время визита в страну, 1864 год.
24. Глава Статуи Свободы на выставке во Франции, 1878 г.
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Завершенная голова Статуи Свободы на третьей Парижской всемирной выставке (Exposition Universelle) в Париже, Франция, в 1878 году.
25. Самая титулованная собака Первой мировой войны, около 1920 г.
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Сержант Стабби, самый титулованный пес Первой мировой войны, сфотографирован в военной форме и с заслуженными медалями примерно в 1920 году.
26. Мартин Лютер Кинг-младший на марше на Вашингтон, 1963 год
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Мартин Лютер Кинг-младший среди толпы во время "Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу" - мирной акции протеста, состоявшейся 28 августа 1963 года. На этом мероприятии он произнес свою знаменитую речь "У меня есть мечта".
27. Обед на вершине небоскреба", 1932 год
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Одна из самых известных фотографий в истории, "Обед на вершине небоскреба", была сделана 20 сентября 1932 года и изображает рабочих, наслаждающихся обедом на стальной балке в Манхэттене, Нью-Йорк, во время строительства Рокфеллер-центра.
28. Грот в айсберге, 1911 г.
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Геолог Томас Гриффит Тейлор и метеоролог Чарльз Райт 5 января 1911 года у входа в грот на склоне айсберга. Вдали виден корабль Terra Nova Британской антарктической экспедиции под руководством капитана Роберта Фалькона Скотта, которая длилась с 1910 по 1913 год.
29. Фотография бедуинского воина, 1900 год
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Бедуинский воин, представитель арабских кочевников, исторически населявших пустынные районы Северной Африки, Аравийского полуострова, Ирака и Леванта. Снимок сделан в Иерусалиме в 1900 году.
30. 9 монархов на похоронах короля Эдуарда VII, 1910 г.
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Снимок сделан в Виндзорском замке в Англии на похоронах короля Соединенного Королевства Эдуарда VII 20 мая 1910 года. Слева направо стоят: король Норвегии Хокон VII, царь Болгарии Фердинанд I, король Португалии Мануэл II, германский император и король Пруссии Вильгельм II, король Греции Георг I и король Бельгии Альберт I. Сидят слева направо: король Испании Альфонсо XIII, король Великобритании Георг V и король Дании Фредерик VIII.
31. Граждане Антверпена, Бельгия, в День перемирия, 1918 г.
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Граждане Антверпена на улицах города через несколько часов после объявления перемирия. Люди вышли, чтобы отметить окончание Первой мировой войны. Исторический снимок сделан 11 ноября 1918 года.
32. Крушение поезда на железнодорожной станции Монпарнас, 1895 г.
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Железнодорожная авария на станции Монпарнас в Париже, Франция, 22 октября 1895 года.
33. Первая в истории фотография Луны, 1840 год
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Первая детальная фотография Луны. Снято Джоном В. Дрейпером из обсерватории на крыше Нью-Йоркского университета 26 марта 1840 года.
34. Первая инаугурация Авраама Линкольна, 1861 г.
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Первая инаугурация 16-го президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна в Капитолии США в Вашингтоне 4 марта 1861 года. Примечательно то, что купол здания Капитолия находится в процессе строительства. Второй купол был построен между 1855 и 1866 годами.
35. Войска Альянса восьми наций, 1900 г.
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Войска Альянса восьми наций позируют фотографу в Китае, 1900 год. Слева направо: Великобритания, США, Австралия (колония Британской империи в это время), Индия (колония Британской империи в это время), Германская империя, Франция, Австро-Венгрия, Италия, Япония.
36. Модель мемориала "Гора Рашмор" скульптора Джона Гутзона Борглума
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Модель проекта Гутзона Борглума для Национального мемориала на горе Рашмор (США), сделанная примерно в 1936 году. Это показывает, что первоначальный план предполагал, что головы также будут иметь тела и руки. Первоначальный план не был осуществлен: Гутзон умер в 1941 году, его дело продолжил сын, а затем проект столкнулся с проблемами финансирования.
37. Аболиционистка Гарриет Табмен, 1911 год
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Гарриет Табмен, в возрасте 89 лет, сфотографирована сидящей на стуле в своем доме в Оберне, штат Нью-Йорк, 1911 год. Американская аболиционистка, борец против рабства и за социальные реформы в США. Сбежав из рабства, выполнила около 13 миссий по спасению примерно 70 порабощённых людей, включая свою семью и друзей, используя сеть активистов по борьбе с рабством и убежища, известные как Подземная железная дорога.
38. Испытание бронежилета, 1923 г.
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Испытания пуленепробиваемого жилета под наблюдением военных специалистов в Вашингтоне, округ Колумбия, 13 сентября 1923 года.
39. Моне в своем саду, 1922 год
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Известный французский художник-импрессионист Клод Моне (справа) на мостике в своем саду в Живерни, Франция, 1922 год. Узнаете пруд со знаменитыми кувшинками?
40. Незаконный снимок, сделанный в Верховном суде США, 1932 год
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Это одна из двух существующих фотографий заседания Верховного суда США. Чтобы сделать этот снимок, фотограф Эрих Саломон притворился, что у него сломана рука, и спрятал камеру в гипсе. Фотографировать в зале суда во время заседания Верховного суда США запрещено законом.
41. Вид на Бостон с воздуха, 1860 год
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Самый старый из сохранившихся аэрофотоснимков Бостона, сделан примерно в 1860 году фотографом Джеймсом Уоллесом Блэком с воздушного шара на высоте 600 метров.
42. Герцог Веллингтон, 1844 г.
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Артур Веллесли, также известный как герцог Веллингтон, сфотографирован 1 мая 1844 года в возрасте 75 лет. Герцог Веллингтон положил конец Наполеоновским войнам, победив Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году. Он также занимал пост премьер-министра Соединенного Королевства - дважды.
43. Обновленная карта Европы, 1918 г.
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Жители Филадельфии, США, рассматривают новую карту Европы, которая изменилась в результате Первой мировой войны, 1918 г. Эта карта также была показана в Чикаго, Питтсбурге и Вашингтоне, округ Колумбия.
44. Американский ветеран войны за независимость, 1864 г.
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Один из последних выживших ветеранов американской войны за независимость, Лемюэль Кук, сфотографирован в 1864 году. Он служил во 2-м Континентальном полку легких драгунов Континентальной армии с 16 лет в 1775 году до своего увольнения в 1784 году. Кук был много раз ранен в бою. Он умер 20 мая 1866 года в возрасте 106 лет.
45. "Коровьи ботинки", 1924 год
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Так выглядели специальные "коровьи ботинки" - обувь, которую самогонщики использовали в эпоху сухого закона в США, чтобы скрыть свои следы, 18 июня 1924 года.
46. Последняя фотография царя Николая II, 1917 год
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Считается последней фотографией Николая II. На ней он изображен в Царском Селе. Сзади стоят охранники. Снято в марте 1917 года или чуть позже.
47. "Титаник" в доках Саутгемптона, 1912 год
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Пассажирский лайнер "Титаник" в Саутгемптоне, Англия, незадолго до того, как он отправился в свой первый рейс в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. "Титаник" затонул после столкновения с айсбергом рано утром 15 апреля, в результате чего погибло около 1500 человек. Всего на борту было 2200 пассажиров и членов экипажа.
48. Генри Джонсон, 1918 или 1919 год
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Сержант Уильям Генри "Черная смерть" Джонсон из 369-го пехотного полка (Harlem Hellfighters) с медалью Croix de Guerre в 1918 году. На севере Франции Джонсон в одиночку отбился от немецкого разведотряда, получив 21 ранение, чтобы спасти своего товарища, рядового Нидхэма Робертса.
49. Франклин Рузвельт на встрече с Линдоном Джонсоном
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Президент США Франклин Д. Рузвельт пожимает руку молодому Линдону Б. Джонсону, а губернатор Техаса Джеймс Оллред стоит между ними обоими в Галвестоне, штат Техас, 12 мая 1937 года.
50. Джек Демпси, Гарри Гудини и Бенни Леонард, 1920-е годы
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Легендарный боксер Джек Демпси (слева) делает вид, будто бьет иллюзиониста и каскадера Гарри Гудини (в центре), а легендарный боксер Бенни Леонард (справа) держит Гудини. Фотография была сделана на рекламном мероприятии примерно в 1920-х годах.
Только сейчас осознал, что " вечно живому вождю мирового пролетариата", на фото всего то 53, может ну её нахрен, эту мировую революцию?