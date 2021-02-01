50 знаковых и редких исторических снимков

Один из последних выживших ветеранов американской войны за независимость, Лемюэль Кук, сфотографирован в 1864 году. Он служил во 2-м Континентальном полку легких драгунов Континентальной армии с 16 лет в 1775 году до своего увольнения в 1784 году. Кук был много раз ранен в бою. Он умер 20 мая 1866 года в возрасте 106 лет.